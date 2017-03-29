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市场报道 | 2017年 3月 30日 星期四 06:19 BJT

《美国重要政经日程》--3月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据

1230 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)终值和第四季企业获利

1230 - 农业部公布一周出口销售数据

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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