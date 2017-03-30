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市场报道 | 2017年 3月 31日 星期五 06:22 BJT

《美国重要政经日程》--3月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 商务部公布2月个人所得

-- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。

1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
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