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市场报道 | 2017年 3月 6日 星期一 06:21 BJT

《美国重要政经日程》-3月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 商务部公布1月份工厂订单数据

1600 - 农业部公布一周谷物及油籽出口检验报告

1600 - 财政部每周例行发售四周期国库券

1630 - 财政部每周例行发售三个月期和六个月期国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)
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