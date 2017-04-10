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市场报道 | 2017年 4月 11日 星期二 07:38 BJT

《美国重要政经日程》-4月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1000 - 3月NFIB小企业信心指数

1400 - 2月JOLTS职位空缺数

-- - 财政部标售四周期国库券和10年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)
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