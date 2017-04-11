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市场报道 | 2017年 4月 12日 星期三 06:15 BJT

《美国重要政经日程》-4月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1230 - 劳工部公布3月进出口物价

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量

1700 - 财政部发售30年期公债

1800 - 财政部公布3月联邦预算

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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