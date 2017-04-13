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市场报道 | 2017年 4月 14日 星期五 06:22 BJT

《美国重要政经日程》-4月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

美国股市与债市因耶稣受难日假期休市。

1230 - 劳工部公布3月消费者物价指数(CPI)及实质所得

1230 - 商务部公布3月零售销售

1400 - 商务部公布2月企业库存

-- - 克利夫兰联储公布3月CPI中值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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