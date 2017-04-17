《美国重要政经日程》--4月18日

修正-路透专访：富时罗素CEO称A股被纳入MSCI明晟指数对其相关决定没有影响

路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。