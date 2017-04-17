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市场报道 | 2017年 4月 18日 星期二 06:12 BJT

《美国重要政经日程》--4月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 商务部公布3月房屋开工数据

1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会

1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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