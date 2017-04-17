《美国重要政经日程》--4月18日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月21日
路透6月21日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:44时,1美元=6.8291人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.51 0.686 1.60 市北高新 7.54 0.545 2.03 大众交通 5.48 0.685 1.17 永生投资 10.9 1.187 1.34 老凤祥
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 商务部公布3月房屋开工数据
1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会
1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产
1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券
2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透6月21日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:44时,1美元=6.8291人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.51 0.686 1.60 市北高新 7.54 0.545 2.03 大众交通 5.48 0.685 1.17 永生投资 10.9 1.187 1.34 老凤祥
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。