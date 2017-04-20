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市场报道 | 2017年 4月 21日 星期五 06:24 BJT

《美国重要政经日程》-4月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 全美不动产协会(NAR)发布3月成屋销售报告

1900 - 农业部(USDA)公布月度牲畜饲养数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
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