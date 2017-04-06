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市场报道 | 2017年 4月 7日 星期五 06:29 BJT

《美国重要政经日程》-4月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布3月就业状况

1400 - 商务部公布2月趸售(批发)库存数据

1900 - 美联储公布2月消费者分期付款贷款数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)
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