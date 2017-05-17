《美国重要政经日程》--5月18日

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
-- - 商务部公布美国工厂订单和耐久财(耐用品)年度指标修正
1400 - 世界大型企业研究会(Conference Board)公布4月领先指标
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券；宣布发售52周期国库券、两年期浮动利率债券；两年、五年和七年期公债。
1700 - 财政部发售10年期通膨保值债券(TIPS)
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0