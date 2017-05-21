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市场报道 | 2017年 5月 22日 星期一 06:13 BJT

《美国重要政经日程》--5月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 农业部发布一周美国谷物与油籽出口检验报告

1500 - 财政部宣布每周例行发售四周期国库券

1530 - 财政部每周例行发售三个月期和六个月期国库券

1900 - 农业部公布月度冷藏库存报告

2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
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