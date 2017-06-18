《美国重要政经日程》--6月19日

中国新股：证监会下发新一批六家企业IPO批文，募资总额不超过32亿元
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1500 - 农业部发布一周美国谷物与油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券
1530 - 财政部发售三个月及六个月期国库券
2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
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路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周五上涨，能源和矿业股等权重板块上升，但黑莓公布的首季业绩令人失望，股价录得两年半以来最大单日跌幅。