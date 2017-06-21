《美国重要政经日程》--6月22日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金人数
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1300 - 联邦住房金融局(FHFA)公布4月美国房价指数
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 世界大型企业研究会(Conference Board)公布5月领先指标
1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券，并宣布发售两年、五年及七年期公债，和两年期浮动利率债券
1700 - 财政部出售30年期通膨保值债券(TIPS)
1900 - 农业部公布月度冷藏库存报告
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。