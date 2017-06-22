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市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 06:15 BJT

《美国重要政经日程》--6月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 商务部公布5月独栋房屋销售

1900 - 农业部(USDA)公布月度牲畜存栏数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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