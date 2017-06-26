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市场报道 | 2017年 6月 27日 星期二 06:16 BJT

《美国重要政经日程》--6月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 美国里奇蒙联邦储备银行公布6月制造业和服务业指数

1430 - 达拉斯联邦储备银行公布6月服务业展望调查

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

1700 - 财政部标售五年期公债

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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