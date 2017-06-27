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市场报道 | 2017年 6月 28日 星期三 06:14 BJT

《美国重要政经日程》--6月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国农业部一周全球稻米价格

1230 - 商务部公布5月商品贸易收支初值

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布5月成屋待完成销售数据

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出报告

1530 - 财政部标售两年期浮息债券

1700 - 财政部标售七年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
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