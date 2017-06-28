《美国重要政经日程》--6月29日

****美国与加拿大经济指标预测--6月29日-7月6日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月26日当周 6月29日(四) 1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -2.5% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.2% +1.2% 最终销售 +2.2% +2.2% 消费者支出 -- +0.6% GDP平减指数 +2.2% +2.2% 个人消费支出(PC
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金人数
1230 - 商务部公布第一季国内生产总值(GDP)终值及第一季企业获利修正值
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期、三个月和六个月期国库券
1900 - 农业部公布季度生猪库存
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月26日当周 6月29日(四) 1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -2.5% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.2% +1.2% 最终销售 +2.2% +2.2% 消费者支出 -- +0.6% GDP平减指数 +2.2% +2.2% 个人消费支出(PC
路透纽约6月28日 - 美国以资产计的第四大银行--花旗集团在通过一个严格的监管测试后，已经获准向股东返还近190亿美元资本，这对投资者和花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)来说是一场期待已久的胜利。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 6/29 日本 标售三个月期贴现国库券 6/30 意大利 标售中长期债券 7/4 日本 标售10年期公债 7/5 德国 标售五年期联邦债券 7/5 日本 标售六个月期贴现国库券 7/6 日本 标售三个月贴现国库券 7/6 日本 标售30年期公债 7/6 西班牙 标售债券 7/6 英国 标售2027年到期、利率1-1/4%的公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)