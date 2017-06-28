《美国重要政经日程》--6月29日

美国个股：花旗未来一年拟回购股票和派息近190亿美元，高于市场预期

路透纽约6月28日 - 美国以资产计的第四大银行--花旗集团在通过一个严格的监管测试后，已经获准向股东返还近190亿美元资本，这对投资者和花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)来说是一场期待已久的胜利。