《路透基点特写》台湾上纬150亿台币贷款料备受海内外银行追捧

路透3月20日 - 台湾海上风电开发商上纬国际投资控股股份有限公司150亿台币(4.86亿美元)的贷款料将受到本地及国际银行的支持。这笔贷款用以资助上纬扩大其台湾首个商业规模的海上风电项目。

上纬的第二阶段示范风场开发项目，是台湾到2025年完成3GW海上风电装机容量宏伟目标的一部分。第二阶段示范风场之开发，将增设30部风机，合计第一阶段2部风机，总发电容量128MW，预计于2019年年底完成商业运转。

欧洲及日本的银行正竞相牵头该交易，在新领域寻求贷款机会及更高回报的台湾本土银行也有意参与。

“我们非常希望能在日后将发展为数十亿美元规模的产业启动新业务。但我们在提供无追索权项目融资方面经验极少。我们正试图将国际经验与本土专业知识结合起来，”某台湾政府所有银行的一位高级贷款经理称。

第一阶段示范机组开发项目在去年10月设立两部示范风机，去年5月获得25亿台币五年期俱乐部贷款支持。贷款由国泰世华、安泰商业银行和法国巴黎银行提供。这是台湾第一笔遵循赤道原则(Equator Principles)办理的融资交易。

上纬子公司海洋风电为这笔贷款的借款人，贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码225个基点，一年保证费用为120个基点。

再生能源融资对银行具有吸引力，是因为拥有政府奖励措施，且定价高于一般企业贷款。

“这是促使我们参与贷款的关键点，因政府提供激励措施以提升再生能源投资，”另一名台湾资深银行联贷业务人士称。“此外，在贷款案件不多的情况下，这些贷款是台湾少有的资本支出借款案，与一般企业贷款相比，提供更好的定价。”

**走向绿色能源**

台湾当局提出千架海陆风力机计划，已核定36个区域为具有大量离岸风电潜能，适合民间部门开发。

根据台湾经济部能源局指出，台湾离岸风电项目到2030年料可促进投资额达6,700亿台币，而且拥有一项政府收购电力20年的新措施，有助吸引融资及投资者。

以欧洲业者为主的境外开发商及银行，目前正与台湾企业及银行合作，参与台湾离岸风电领域的建造阶段，作为试水其他亚洲离岸风电商机的暖身，因为台湾的风电条件与欧洲类似，且拥有其他支持再生能源的计划，包括政府希望提高离岸风电占电力供应的比重以及废核计划。

全球最大的海上风电场开发商--丹麦的DONG Energy正在台湾进行投资。1月份，该公司与澳大利亚Macquarie Capital签署协议，共同从上纬收购海洋风电85%的股份。

3月初，Macquarie Formosa 1和上纬同彰化县政府签署了投资逾2,100亿台币的谅解备忘录，以促进海上风电场的开发。彰化县有21个海上风电场。

新加坡上游能源企业Enterprize Energy和加拿大Northland Power也在台湾海峡也启动了Hai Long海上风电场项目，即Enterprize全资子公司Yushan Energy与Northland Power的合资公司。

对于贷款方而言，绿色未来仍有相关的风险，而且继续引发着有关技术和环境方面的问题，诸如天气和地质问题等，需要政府的支持。

“我们乐于看到在不久的未来出现银行融资的可能性，但由于台风和地震会对海上风电开发构成挑战，我们依然担心有关这些项目的不确定因素，”台北的另一位资深信贷经理说。