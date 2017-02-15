《路透晚报》--2月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国央行：笼统去杠杆或加杠杆均有失偏颇，应合理把握去杠杆进程--工作论文

中国央行发布工作论文称，中国高杠杆率与高储蓄和特定的增长模式密切相关；但杠杆本身不是问题，杠杆效率是关键；笼统去杠杆或加杠杆政策都可能有失偏颇，正确做法是让市场在资源配置中发挥决定性作用，并合理把握去杠杆和经济结构转型的进程。

--中国经济：1月审核固定资产投资项目18个，鼓励外商投资制造业--发改委

中国国家发展改革委员会称，1月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。

--中国反腐：原河北省委书纪周本顺因受贿罪被判刑15年--厦门中院

福建省厦门市中级人民法院微博宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

--路透专访：中国央行独立性应加强，广义信贷可作为货币政策目标--专家

随着影子银行体系的迅速扩张，中国金融体系正被分割为传统的银行部门和非银行金融部门。浙商银行首席经济学家殷剑峰称，中国在短期内无法解决上述问题，因此迫切需要改革金融监管架构，如提升央行地位并加强其独立性；同时，当前新增信用扩张更多依靠影子银行，因此应将广义信贷作为货币政策中介目标，并强化对其监测。

--惠誉：中国奢侈品市场回暖为零售商缓解了一定压力

惠誉评级表示，近期中国奢侈品消费回暖，可能促进国内百货运营商和奢侈品零售商的销售，其中包括金鹰商贸集团有限公司（BB-/负面）、亨得利控股有限公司（B+/评级展 望观察负面）、和百盛商业集团有限公司（B-/负面），但可能不足以抵消消费模式转变和来自新零售业态的竞争所造成的结构性问题的影响。

【固定收益】

--中国央行：今日开展MLF操作3,935亿元超到期量，利率与上期持平

中国央行称，为维护银行体系流动性基本稳定，结合近期MLF到期情况，人民银行今日对22家金融机构开展MLF操作共3,935亿元人民币；该操作规模远大于今日到期的1,515亿元。本次MLF操作六个月期1,500亿元、一年期2,435亿元，利率与上期持平，分别为2.95%、3.1%。

--中国公开市场：今日进行1,200亿元逆回购操作，单日净回笼1,400亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200亿元，28天期500亿元。据此计算，单日净回笼1,400亿元。

--新债招标：中国五年续发国债中标收益率3.0293%，接近预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的五年期续发国债加权中 标收益率为3.0293%，接近市场预测均值3.04%。该期国债边际中标收益率为3.0811%，投标倍数2.04倍。

--中国债市动态：期现货震荡偏弱，美联储加息预期升温及MLF续做多空交织

中国银行间债市现券早盘震荡偏弱，国债期货亦小跌。交易人士表示，受上日1月金融数据走高及美国加息预期升温等因素影响，现券早间收益率一度小升，随后MLF续做消息，令市况有所反复，但因操作量未知，市场对未来TLF是否续做仍存疑虑，现券暂难脱盘整势头。

--中国货币市场：七天及以上资金明显趋紧，公开市场连续净回笼影响显现

中国银行间市场早盘流动性收缩，七天及以上资金紧势更为明显，此前很充裕的隔夜资金供给也趋于收敛；尽管央行今日对到期的MLF（中期借贷便利）进行了续做，但公开市场连续大额净回笼的累加效应显现，其影响也在逐步发酵中。

--中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通

根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘探底回升，无视美指连续反弹结汇需求仍上升

人民币兑美元即期早盘探底回升，中间价则升值逾170点，无视隔夜美指强势。交易员指出，昨日市场供求因素明显提振今日中间价表现，今早客盘继续偏结汇，并顺势推升市场价，本周以来人民币强势与美指强势并存，是否有政策指引意图，还需观察。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数升至94.25

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.20%至94.25；SDR篮子指数升至96.08，BIS篮子指数升至95.56。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌终结五连涨，银行股虽上涨但技术回调压力更大

中国股市沪综指收市小跌，终结此前的五连涨。分析师指出，张家港行等一些次新银行股的连续涨停，提振银行股板块小幅走高，不过大盘近期连续上涨后，短期技术回调压力越来越大，尾市终不支由升转跌。沪综指收报3,212.99点，跌4.94点或0.15%，盘中曾创下年内新高3,235.998点。

--中国个股：乐视网旗下乐视致新引入战投信利电子，获注资7.2亿元

在引入融创中国等三位战略投资者后，中国视频网站--乐视网宣布，旗下经营超级电视业务的乐视致新又引入一位战略投资者信利电子，后者注资7.2亿元人民币。

--中港个股：中国神华1月煤炭销量按年增幅扩至六成，受下游需求等带动

中国最大煤炭生产商--中国神华能源称，今年1月份的煤炭销量按年升幅扩至六成，且为连续五个月录得增长，受下游需求等因素带动。

--欧洲个股：瑞信委任周纪恩为中国区首席执行官，以深化在中国的业务

瑞信集团旗下综合性银行--瑞信宣布，委任周纪恩为中国区首席执行官，以深化在中国的业务。周纪恩仍将担任亚太区投资银行及资本市场联席主管。

--台湾个股：华南银今年将投资本/外币债券共800亿台币，寻找海外并购标的