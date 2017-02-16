《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《焦点》中国改革“四梁八柱”已备齐，关键如何撸起袖子加油干？

中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。

周三召开的中国经济50人论坛上，参会专家们就表达了目前政策出台频频落地却寥寥，政策执行力不够，过于依赖行政手段推进“三去一补一降”工作的负作用不容忽视，以及经济下行压力大时风险点易暴露等隐忧，尤其创造公平、公正、公开的市场环境，更需要明晰的产权和社会基础制度的完善。

--《市场热谈》中国央行窗口指导信贷投放常态化，资金脱虚入实持续性待观察

中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。

--中国数据：受高基数和春节影响1月FDI同比下降，中国吸收外资仍有竞争力

中国1月FDI和ODI同比双双下降，其中FDI下降主要由于上年同期到资较集中、基数较高，1月春节假期等因素也造成一定影响。商务部称，月度数据波动并不代表全年的走势，中国吸收外资仍将继续保持竞争力。

--《独家新闻》中国推迟斯里兰卡新“丝绸之路”项目，等待清除法律障碍

消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。

--《独家新闻》欧盟准备提前同中国举行峰会，向特朗普传递信息--消息

三名欧盟官员表示，欧盟正准备提前至4月或5月同中国在布鲁塞尔举行峰会，促进自由贸易和国际合作，以应对美国新政府更趋保护主义和民族主义的政策立场。

--投行观点：今年中国投资增速料回升，因企业实际利率下降等推动--中金

针对媒体报导的多省今年固定资产预期目标超出2016年GDP，中国大型投行--中金公司表示，固定资产投资与支出法GDP的组成部分--固定资本形成总额，两者在统计概念和口径上存在差异，地方统计数字高估是固定资产投资超过GDP的更重要的原因。

--路透调查：台湾1月外销订单金额料年增6.65%，连六个月正成长

路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。数据将于2月20日(周一)0800GMT公布。

--香港经济：连续23年获评全球最自由经济体，与新加坡差距进一步拉阔

香港连续第23年获传统基金会（The Heritage Foundation）评为全球最自由的经济体，得分较上一份报告为高，与排名第二的新加坡相比的领先幅度进一步拉阔。

【固定收益】

--中国金融：TLF到期未续做，现金回笼及逆回购和MLF放量可平稳对冲--消息

中国央行于春节前利用创新工具--临时流动性便利（TLF）投放的6,000亿元人民币流动性，将于本周开始陆续分散到期。消息人士表示，今日到期的TLF并未续做，后续到期的TLF大概率也不会续做。

--中国公开市场：今日进行2,500亿元逆回购操作，单日净投放1,000亿元

中国央行公开市场今日进行2,500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期800亿元，28天期900亿元。据此计算，单日净投放1,000亿元。

--新债招标：国开行五年增发债收益率3.9434%，20年4.2665%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的一年、五年和20年固息增发债，中标收益率为3.2316%、3.9434%和4.2665%，均明显低于此前预测均值；三期债对应投标倍数2.85倍、3.16倍和3.77倍。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率3.9949%，10年4.1964%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的五年和10年期固息增发债，中标收益率为3.9949%和4.1964%，投标倍数3.71倍和7.12倍。同日招标的一年和三年固息增发债，中标收益率为3.3040%和3.8681%，投标倍数4.06倍和2.66倍。

--中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大

受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市早盘国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。

--中国货币市场：资金略紧隔夜利率上涨，公开市场净投放对冲TLF部分未续

中国银行间市场资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续升至逾三周新高，期权隐含波动率持续下行

人民币兑美元即期早盘续升至逾三周新高，但升幅略有收窄，中间价亦略升。交易员指出，客盘结汇量明显上升，离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价价差保持倒挂，离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。

--中国外汇：当前国际收支未严重失衡，人民币不会经历巨大调整--央行官员

中国证券报报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。

--投行观点：未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓，今年底至7.3--摩根士丹利

摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均小跌，CFETS指数微跌至94.1

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.16%至94.1；SDR篮子指数微跌至95.99，BIS篮子指数微跌至95.4。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升续创逾两个月新高，上游周期品行业股票领涨

中国股市沪综指收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。沪综指收报3,229.62点，涨16.63点或0.52%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点。

--中国证券：中金所今年将建以成交持仓比为核心的股指期货动态监控体系

中国金融期货交易所网站刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。

--投行观点：中国A股重回牛市，沪综指目标价上调至4,400点--摩根士丹利

摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。

--中国基金：前海开源沪港深基金保有规模达百亿，未来不排除暂停大额申购

目前拥有沪港深基金产品最多的中国前海开源基金管理公司周三稍晚表示，截止周二，公司旗下沪港深基金保有规模已达一百亿元人民币，目前暂时不会暂停大额申购，但随着申购量的快速增加，未来不排除会暂停。

--中国个股：东阳光科拟增发股份收购东阳光药控股权，资产作价32亿元

中国广东东阳光科技控股股份有限公司周三晚间公告称，拟以增发股份的方式收购同属实际控制人的宜昌东阳光长江药业股份有限公司2.262亿股内资股，占后者50.04%股权，该笔股权资产作价32.2亿元人民币。

--香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点

中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。

--香港房地产：市民认为楼价过高，考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查

香港房地产网站GoHome.com.hk发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。（完） (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)