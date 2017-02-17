《路透晚报》--2月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《分析》中国央行如何实现“中性”货币政策

中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。

今年以来，央行先后上调中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）和逆回购利率，标志着以利率走廊+MLF利率指引为主体的短期和中期利率调控体系正式形成并开始运作。尽管央行官员强调这是市场化招投标结果而非传统意义上加息，但市场更多认为央行操作明确传递了升息的政策导向，货币政策基调从稳中偏宽转为中性偏紧。

--中国金融：1月外汇占款降幅为五个月新低，贬值预期缓解是主因

路透根据中国央行公布的数据计算显示，1月央行口径外汇占款减少逾2,000亿元，降幅为五个月来新低。尽管开年个人购汇额度放开，但外汇占款降幅较上月却收窄三成，显示出市场对人民币贬值预期已经分化。随着人民币兑美元走势继续呈双向波动趋势，未来外汇占款降幅或继续收窄。

--中国经济：至明年4月30日阶段性降低失业保险费率，1.5%可降至1%--人社部

中国人力资源社会保障部等发布通知，从2017年1月1日起，失业保险总费率为1.5%的省（区、市），可以将总费率降至1%，降低费率的期限执行至2018年4月30日。这是在去年规定阶段性降至1%-1.5%后做出的进一步下调。

--中美贸易：中国不会针对美国总统的政策主张出台专门的产业政策--工信部长

中国工信部部长苗圩表示，中国不会针对美国总统的政策主张出台专门的产业政策，中国制造业不会因为某些人想法改变而改变。他并称，中国工业经济企稳向好的基本面没有改变，今年规模以上工业增加值增长目标为6%左右。

--中国反腐：最高法原副院长奚晓明一审被判无期徒刑--天津二中院

天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。

--中国社会：上周报告H7N9病例69例死亡八人，近三天疫情呈下降趋势--卫计委

中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。

--禽流感疫情：台湾自17日起家禽禁宰运七天，因疫情恐扩大

禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。

--《焦点》中国私募热潮与时间赛跑，潮水行将退去

作为绕过股票发行严格管制的渠道，私募活动在中国历经三年热潮，但潮水或将退去，因北京将目光转向这波热潮所衍生的过度投机及虚浮估值。

【固定收益】

--《分析》中国央行加大对冲应对TLF到期宽人心，但偏紧基调政策隐忧未消

中国央行本周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。

业内人士称，中国央行在公开市场及MLF方面的资金投放动作稍令市场宽心，短期流动性预期有所转稳，也推动债市情绪回暖。但需要注意的是1月社融信贷高增，且短期银行信贷扩张冲动仍然强烈，金融市场或还将面临监管收紧或逆回购及MLF利率上调等隐忧，货币政策稳中偏紧基调持续下，仍是小心驶得万年船。

--中国公开市场：今日进行1,500亿元逆回购操作，本周净回笼1,500亿

中国央行公开市场今日进行1,500亿元人民币的逆回购操作，七天、14天、28天期各500亿元。据此计算，本周净回笼1,500亿元；单日净投放800亿元，为连续两日实现净投放。

--新债招标：中国30年国债利率2.77%，三个月贴现国债2.5555%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标新发行的30年期固息国债，中标利率为3.77%，低于此前市场预测均值3.85%，投标倍数为2.50倍。同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率为2.5555%，边际中标收益率2.6079%，投标倍数2.41倍。

--中国债市动态：期货涨势不改现券续显暖意，30年国债招标结果走低

中国银行间债市现券稳中略显暖势，国债期货涨势不改。交易人士表示，期现货延续上日持续向好态势，但较之期货一度涨幅逾0.5%，现券收益率跌幅多在1-2个基点，因继TLF未续做之后，资金面仍稍显紧势，而政策面不确定性未消，机构对后市预期难脱谨慎。

--中国货币市场：公开市场连续净投放但资金压力未缓，稳中偏紧基调延续

中国央行在公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。

--香港个股：龙湖地产在中国发行30.4亿元人民币绿色债券，五年期利率4.4%

中国房地产商--龙湖地产宣布，透过其间接附属公司作为发行人，在中国发行第一期规模为30.4亿元人民币的无担保绿色债券，其中五年期及七年期债券的票面利率分别为4.4%及4.67%。

【外汇】

--《市场洞察》人民币破“7”言犹在耳，现在还那么坚定吗？

新年新变化，人民币兑美元即期在跨年之后并未出现此前市场预期的持续单边下跌，内外部共同作用化解了部分贬值预期；虽然年度角度看，人民币仍有跌破“7”元关口，但环境允许情况下，监管层也在努力为后续的调整提供转圜空间，料年度跌幅较去年明显收窄。

虽然2月开始美元指数探底99.2后展开反弹，但人民币兑美元并没有跟随调整，本周甚至出现了和美指同涨的“反常”走势，市场供求明显偏向结汇方向，这是否有政策引导意图还未可知，但最起码此前对人民币单边贬值的投机押注已明显减少。

--中国外汇：1月实际有效汇率三连升至八个月高点，名义汇率则微跌--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月修正后为升0.80%。

--中国外汇：1月银行结售汇逆差192亿美元，环比大降近六成

中国国家外汇管理局公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，较上月的463亿美元逆差收窄58.53%, 同比收窄65%，并为连续第19个月出现逆差。外管局指出，2017年以来跨境资金流出压力明显缓解，且近期中国外汇供求现积极变化，市场主体结汇意愿回升、购汇意愿减弱；当前中国跨境资金流动总体朝着均衡收敛的特征更加明显。

--中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求

人民币兑美元即期早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略趋陡，利率平价抬升掉期仍处高位

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略趋陡，一年期掉期保持在1,300点的一年高位附近。交易员称，由于银行间市场流动性保持紧平衡，中美利率平价抬升，美元掉期或将继续保持高位。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.21

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.11%至94.21；SDR篮子指数微跌至95.92，BIS篮子指数微升至95.47。

--离岸人民币：香港交易所首只人民币货币期权将于3月20日推出

香港交易及结算所（港交所）周四公布，其首只人民币货币期权--美元兑离岸人民币（CNH）期权将于3月20日推出。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌脱离逾两个月新高，获利回吐压力加大周期股领跌

中国股市沪综指收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。

--《焦点》中国期指松绑透出政策暖意，对冲策略复活有望引活水

在2015年中的股灾过去一年半后，中国当时因救市临时发布的股指期货限制措施终于出现松动。中国金融期货交易所最新调整期指日内交易监管标准及交易保证金，令市场感觉到政策暖意扑面而来。

虽然此次放宽限制只是迈出一小步，但政策导向相当明显。分析人士认为，期指市场流动性将逐步改善，对冲策略有望重返市场，从而给股市带来增量资金，并对券商等金融板块有直接利好提振作用。

--中国证券：中金所调整股指期货日内交易监管标准，由原先10手调整为20手

中国金融期货交易所周四晚间公告，自17日(周五)起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手，套期保值交易开仓数量不受此限。

--中国证券：上海国资委今年推动2-3家集团整体上市或核心资产上市--报载

中国证券报报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。

--新闻稿：中国房地产业政策收紧趋势延续--标普

标普全球评级表示，短期内中国政府可能会继续调控房地产市场，以抑制房地产价格。事实上1月新增住户贷款处于高位，或将引发进一步的紧缩政策。

--香港个股：高鑫零售午盘中途停牌，媒体引述母公司称与内地三大电商洽合作

在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。

--香港个股：北控医疗参与成立广州航空产业基金，规模至少500亿元人民币

主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。

--香港个股：俄铝2016年铝产量增长1%后，今年有望保持稳定

俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)称，其产量在2016年较上年增长1%至368.5万吨，并有望在2017年保持稳定。

--港股业绩：东亚银行去年净利下降33%符预期，中国业务亏损4.6亿港元