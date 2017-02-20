《路透晚报》--2月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院

中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。

--中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员

中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。

--中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家

中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。

--中国能源：今年消费总量控制在约44亿吨标准煤，非化石能源比重提至14.3%

中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。

--香港经济：卖地收入理想，2016/17年度政府财政盈余将超预期--财政司长

香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。

--《分析师观点》台湾1月外销订单连六个月正成长，料央行首季按兵不动

台湾经济部公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连续第六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%。

--《分析师观点》中国央行货币政策转向中性偏紧抑泡沫，政策利率存上行空间

中国央行日前发布2016年货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境；调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。

【金融】

--中国金融：央行例行评估银行定向降准申请，支持三农等条件不变--消息

中国央行对金融机构支持“三农”和小微企业贷款达标可申请定向降准的正向激励政策仍在延续。三位消息人士透露，央行正在考核2016年度银行信贷支农支小的情况，满足条件的可继续享受优惠准备金率，不满足定向降准标准则不能继续享受优惠准备金率。

--中国金融：不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”手段--专家

中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,700亿元逆回购操作，单日净投放1,000亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。

--《中国新债预测》国开行3/5/10年债预测均值分别为3.72%、3.91%和4.02%

中国国家开发银行周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。

--中国货币市场：资金仍紧非银拆借价格攀高，逆回购稍加力投放安抚情绪

中国银行间资金市场早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。

--中国债市动态：现券续暖收益率下行明显，国债期货收窄涨幅

中国银行间债市早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。

【外汇】

--中国汇市：人民币午盘略升市场交投清淡，短期料仍延续区间横向波动

人民币兑美元即期午盘小幅反弹，但整体波动区间较上日明显收窄，中间价则大跌近290点，创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出，由于周一美国金融市场休市，市场缺乏驱动因素交投相对清淡，短期汇价料延续区间横向波动。

--人民币汇率：中间价定价机制微调，缩减一篮子货币汇率计算时段--消息

三位消息人士透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。

--人民币汇率：稳定性明显增强，鼓吹大幅贬值存在误导--人民日报

人民日报海外版发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数跌至94.01

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均上涨，CFETS指数升至94.21

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(17日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.19%至94.21，较2014年底则仍下跌5.79%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.2%至两个半月新高，再融资新政提振次新银行股

中国股市沪综指收升1.2%至两个半月新高，并创近三个半月最大单日涨幅。分析师指出，受周末再融资新政利好提振，次新银行股领涨，加之宏观经济转暖，年报行情期望较高，推动股指逐级走高。

--《焦点》A股再融资新政将挤出资金迎接IPO大潮，打新热持续令大盘更稳

中国证监会上周五祭出A股再融资新政这个“杀手锏”，规模高达万亿元人民币的定向增发市场今年将受到严重抑制，资金将分流至新股和大宗交易等。

--《焦点》消费产业东风掀起中国内向型并购交易热潮

中国买家的海外收购热潮连续两年刷新纪录后有所降温，因中国政府在控制资本外流，但内向型并购交易却在兴起，新规将使外国买家更加容易分享中国巨大的消费潜力。

--中国期市：钢材与焦炭期货价格上扬，因中国暂停进口朝鲜原产煤炭

中国钢材、焦炭和炼焦煤期货上扬，此前中国决定暂停进口朝鲜(北韩)原产煤炭，执行联合国针对朝鲜的制裁决议。

--美国个股：阿里巴巴携手百联发力进军实体零售业，新零售战略渐清晰

中国电商巨头阿里巴巴与零售巨头百联集团结成战略伙伴关系，在线上业务增势放缓之际发力进军实体零售业，双方将在全业态融合创新、高效供应链整合、支付金融互联、物流体系协同等六个领域展开全方位合作，阿里巴巴的新零售战略渐清晰。

--中国个股：中国银行支付60万欧元罚金以了结意大利洗钱案

据路透见到的一份法院文件，中国银行同意支付60万欧元罚金，以了结其米兰分行卷入的洗钱案。

--中国企业：中石油集团获阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%权益，为期40年