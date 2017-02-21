《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年外贸形势依然严峻复杂，外资撤离中国潮有失偏颇--商务部长

中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。

--中国央行：近日实行定向降准例行考核结果有上有下，调整日为下周一

中国央行称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。

--《焦点》政府加紧资本管控与交易审查，中国投资者银弹攻势渐失锋芒

数年以来，财大气粗的中国投资者在全球一直受到热捧，但这种局面已经结束。现在他们手中的现金正在慢慢失去魔力。中国逐步加强对资本外流的防范，削弱了国内外投资者对于在中国国内或境外达成交易的信心。

【金融】

--《焦点》中国抑制资金空转初显效，但银行业扩表冲动不减风险暗涌

中国央行日前提高金融市场利率主动“拆杠杆”，无疑将瓦解银行利用同业业务加杠杆套利的低息环境。监管层抑制资金空转的努力已初显成效，但在监管缺位的条件下，套利空间并未完全消失、叠加普遍存在的流动性接续压力，都让银行业尤其中小机构依然热衷于通过同业“任性冲规模”。

--《焦点》中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继，更关注资金安全

中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。

--中国金融：广东银监局将90天以上同业存单计入核心负债依存度指标--消息

三位消息人士透露，中国广东银监局近日发文将到期日在90天以上的同业存单纳入核心负债，计入核心负债依存度指标，此举将有助于缓解银行负债压力。

--中国金融：上海银监局排查辖内农村中小金融机构同业业务风险--消息

两位消息人士透露，中国上海银监局正排查辖内农村中小金融机构违规以同业业务为通道投资资管计划的风险情况，以强化同业业务监管，有效防范风险。

--中国基金：全国社保基金过去16年年化平均收益率为8.4%--副理事长

中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,000亿元逆回购操作，单日净投放600亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天和28天期各300亿元。据此计算，今日将净投放600亿元，为本周第二日、也是连续第四日净投放。

--中国货币市场：公开市场第四日净投放但资金供给仍不足，隔夜价格上行

中国央行在公开市场连续四日净投放，但银行间市场以大行为主的资金供给依旧短缺，成交占主导的隔夜价格上行。目前七天及以上期限品种，因交投极淡，价格跌势并未反映实际供求情况对比。

--中国债市动态：现券收益率由跌转涨，央行表态及资金偏紧等打击人气

中国银行间债市早盘现券收益率由跌转涨，国债期货走弱。交易员称，央行强调定向降准考核结果有上有下，修正市场上部分机构过度乐观的预期，而资金面偏紧和同业风险排查等消息亦打击人气，在近几日大幅走暖后，债市获利回吐压力开始显现。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.7757%，10年4.0374%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的三、五和10年固息债，中标收益率或利率分别为3.7757%、3.86%和4.0374%，此前市场预测均值为3.72%、3.91%和4.02%；三期债对应投标倍数2.05倍、2.98倍和3.60倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘创一周新低，汇价接近区间底部续跌空间有限

人民币兑美元即期早盘随中间价下跌，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近之后已经接近前期波动区间底部，中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数微跌至93.96

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.06%至93.96；SDR篮子指数微跌至95.7，BIS篮子指数微跌至95.25。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创近三个月新高，企业盈利预期改善仍有续升空间

中国股市沪综指续收升，并创近三个月新高。分析师指出，今天大盘高开高走，个股普涨；目前经济回暖令企业盈利预期改善，且近期投资者对货币政策收紧担忧有所缓解，市场整体处于上扬行情中，料后市大盘仍有续升空间。

--《独家新闻》中国吉利拟入股马来西亚宝腾汽车，建立战略合作--消息

两名知情人士告诉路透，中国汽车企业浙江吉利控股集团预计最早将于本周发出投标，争取与陷入困境的马来西亚车企宝腾汽车(Proton Holdings Bhd)结成战略合作伙伴。

--《独家新闻》中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息

四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。

--企业并购：中国万达10亿美元收购美国DCP集团的交易破裂--媒体

在线娱乐新闻网站The Wrap引述匿名消息人士报导，中国房地产和娱乐巨擘--大连万达集团以10亿美元收购美国Dick Clark Productions Inc(DCP集团)的交易已经破裂。

--中国证券：首批基本养老金权益类组合入市在即，规模约100亿元--报载

市场高度关注的中国基本养老金入市一事成行在即。上海证券报报导，首批基本养老金权益类组合已先后启动开立账户程序，涉及权益价值和指数增强两大类组合，受托投资资金约100亿元人民币。

--中国期货：郑商所新增交易限额制度，套期保值交易开仓数量不受此限制

中国郑州商品交易所发布通知称，即日起新增交易限额制度。交易所可根据市场情况，对不同的上市品种、合约，对部分或全部的会员、客户，制定交易限额，套期保值交易的开仓数量不受此限制。

--中国期市：螺纹钢及炼焦煤上涨，因产能或受限且从停止朝鲜进口煤炭

中国螺纹钢、焦炭和炼焦煤连续第二日上涨，受助于煤炭产能可能受限，以及暂停从朝鲜(北韩)进口煤炭。

--中股业绩：国泰君安去年净利减近四成，对证金公司专户投资公允价值下降

中国大型券商--国泰君安证券确认与快报一致的业绩，去年实现净利润98.41亿元人民币，同比下降37.32%；“股灾”时投资于证金公司的专户公允价值，2016年末为159.64亿元，较2015年末的161.69亿元有所下降。

--港股业绩：汇丰控股2016年税前利润下滑62%，拟回购10亿美元股票

汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。

--港股业绩：恒生银行去年净利同比下降41%，符合市场预期

汇丰控股0005.HK的香港分支--恒生银行0011.HK周二公布，去年度净利同比下降41%，符合市场预期，若撇除上一年出售兴业银行601166.SS部分股权之收益，净利仅跌4%。

--中国个股：格力电器与银隆新能源互相采购产品，进军新能源汽车产业链

虽然没能达成收购，但中国家电大厂--珠海格力电器股份有限公司仍与珠海银隆新能源有限公司达成合作，积极进军新能源汽车产业链。在同等条件下，一方优先采购对方产品，购买对方服务，一年内双方相互的优先采购总金额不超过200亿元人民币。

--中国企业：蚂蚁金服将向韩国Kakao Pay投资2亿美元，拓展国际市场

中国蚂蚁金服将向韩国讯息平台巨擘Kakao Corp旗下的移动支付公司Kakao Pay投资2亿美元，藉以扩大全球金融资产网络。

--香港个股：首创置业称预期2018年上半年可成功在内地上市