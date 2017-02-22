《路透晚报》--2月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策--政治局会议

中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。

--《焦点》资金收紧了，涨势渐歇的中国楼市会有剧烈调整吗？

去年四季度以来密集出台的楼市调控有效抑制了中国房价涨势，统计局最新房价指数见顶趋势明显。新年伊始，包括针对房地产相关信贷和其它融资方式的金融去杠杆措施层出不穷，房地产资金环境持续收紧，这是否会引发楼市剧烈向下调整？

多数分析人士认为，金融去杠杆，针对的是楼市中的“泡沫”，而且在政策制定和执行上也较以前更为精准。数据显示，未受调控的三四线城市楼市目前表现稳健，能在一定程度上起到支撑作用，楼市今年虽然不可避免进入调整，但整体将较温和。

--中美关系：美国务卿蒂勒森肯定中美建设性关系的重要性

美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。

--《分析》中国辽宁现状凸显依赖大量借债发展经济有风险

中国辽宁省会沈阳市的建设热潮，掩盖了该省经济陷入危机的窘况。这个突出的例子显示，通过大量投资基础设施来刺激经济的政策收效日益递减。

--中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报

人民日报评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。

--香港预算：政府料今年GDP增速加快至2-3%，推出规模351亿港元纾缓措施

香港政府称，预测2017年本地生产总值（GDP）增速将略加快至2-3%；并将推出总规模351亿港元的税务和短期纾缓措施，连同其他的支出，料可为今年GDP提供1.1%的提振作用。

--香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月

香港法院就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。

--香港房地产：政府料2017/18财年卖地收入同比翻番至逾千亿港元

香港政府预计，2017/18财政年度的卖地收入预算将达1,010亿港元，按年大增近一倍，因政府拟推出数幅贵重的市区用地，因此卖地收入预计会维持在一个较高的水平。

--台湾经济：北部供水转趋吃紧，部分地区3月1日起第一阶段限水--水利署

因降雨减少以及进入春耕期，农业用水陆续展开，台湾北部供水情势转趋吃紧。经济部水利署周二稍晚宣布，北部部分地区自3月1日起第一阶段限水。

【金融】

--中国金融：央行草拟强化金融资管新规，统一监管促逐步有序打破刚兑

中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管业务的宏观审慎管理，强调金融机构不得开展表内资产管理业务，明确要求逐步有序打破刚性兑付。

--中国金融：央行有意统一金融资管行业监管规则，但监管层内部仍有分歧

中国央行有意统一金融资管行业监管规则，但监管层内部仍有分歧。路透援引业内人士获得的央行草拟的监管金融机构资管业务的相关文件指出，不同监管机构的分歧重点包括以募集方式对资管产品进行分类统一规制、结构化产品及杠杆设置、建立综合统计制度，以及明确监管问责机制等。

--中国金融：央行拟统一资管产品监管规则，统一杠杆标准并限制非标投资

中国央行有意统一金融机构资管产品的监管规则，路透援引业内人士获得的央行草拟关于监管金融机构资管业务的相关文件指出，其明确限制非标债券资产投资，禁止资金池操作，统一杠杆要求并消除多层嵌套等。

--中国保险：严厉打击险资短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为--保监会

中国保监会称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为。

--中国金融：上年末商业银行加权平均核心一级资本充足率10.75%--银监会

中国银监会称，2016年四季度末商业银行加权平均核心一级资本充足率10.75%，较上季末下降0.08个百分点；加权平均一级资本充足率为11.25%，较上季末下降0.05个百分点。

--中国金融：上年末银行业总资产同比增15.8%，总负债同比增16.04%--银监会

中国银监会公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。

--台湾金融：政府下半年料开放券商发行交易所买卖指数债券(ETN)--消息

两位熟知政策的消息人士称，因应全球指数股票型基金(ETF)投资热潮，台湾政府将推动证券商发行交易所买卖指数债券(Exchange Traded Notes，ETN)以扩大商机；政府预计下半年开放业务，成为亚洲除日本、韩国外，第三个有ETN商品的金融市场。

--台湾个股：彰银称3月底前将发行100亿台币次顺位债，以提高资本适足率

台湾彰化银行总经理施建安称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，目前已在进行询价，预估3月底前完成。

【固定收益】

--中国债市：各地地方债季度发行量不超全年30%，探索续发行机制--财政部

中国财政部发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。

--中国公开市场：今日进行1,200亿元逆回购操作，单日净投放550亿元

中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期400亿元，28天期300亿元。据此计算，今日将继续净投放，规模为550亿元。

--中国货币市场：大行融出减少资金供给仍紧，缴税时点来临短期紧势难改

中国银行间资金市场供给仍显不足，需求虽未见明显增多，但流动性收敛致预期谨慎，且例行缴税时点即将来临，大行融出减少。交易员表示，公开市场连续净投放助益不大，仅表明央行维稳态度；而在同业业务监管加强之际，短期内机构融出积极性降低。

--中国债市动态：现券收益率回落恐慌情绪缓解，国债期货强劲翻红

继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。

--新债招标：中国三年续发国债收益率2.8057%，七年期3.1487%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三年及七年续发固 息国债加权中标收益率分别为2.8057%和3.1487%，均低于市场预测均值2.86%和3.19%。

--新债招标：中国农发行七年债收益率4.0996%，10年期4.1371%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年期固息增发债，中标收益率分别为4.0996%和4.1371%，投标倍数为3.97倍和5.62倍。农发行稍早招标的一年、三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为3.1858%、3.7902%和3.9734%，投标倍数为3.74倍、2.66倍和2.91倍。

--中国货币市场：375家银行公布2017年同业存单发行计划，规模143,865亿

河南济源农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有375家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,865亿元人民币。

【外汇】

--《分析》管住人民币流出的代价

进入2017年，人民币市场出现了一个奇怪的局面：离岸人民币与境内人民币保持倒挂长达近两个月，且未有结束的迹象。伴随着离岸人民币资金池缩小、流动性收紧，离岸人民币市场也逐渐丧失了活力，人民币国际化已经极大让位于稳汇率。

--中国汇市：人民币早盘冲高回落，客盘略偏购汇但区间运行已成共识

人民币兑美元即期早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至93.99

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升续创近三个月新高，建材白酒等板块领涨

中国股市沪综指小幅收升，续创近三个月新高。分析师指出，基于商品涨价和企业盈利改善预期，今日建材、白酒等板块走势仍较强，不过这些板块近期已累积不小涨幅，后续上涨空间已有限，市场观望情绪则依然浓厚，大盘料维持窄幅整理走势。

--中国能源：弃风严重致内蒙等六省区被红色预警，今年不得新建风电--能源局

中国国家能源局称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。

--中国煤炭：主要煤企呼吁政府再次限产--消息

两位消息人士称，在周二举行的行业会议上，中国主要煤企呼吁政府恢复对热能煤的产量限制，称因需求疲软和供应增加。

--中国煤炭：今年供大于求趋势难改,煤价下行压力仍在加大--中煤协

中国煤炭工业协会透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。

--中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载

中国证券报报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。

--路透专访：台湾台电上半年有机会发债，尚未积极评估绿色债券--高层

台湾发债大户--台湾电力公司去年罕见未发行公司债，但公司高层表示，因应绿色能源需求，今年资本支出比去年大，上半年有机会发债，惟针对绿色债券发行则尚未积极评估。

--香港个股：汇丰与瑞信订立协议，即日开展高至10亿美元股份回购计划

汇丰控股公布，已与瑞信订立协议，即日于伦敦开展最多10亿美元的股份回购计划。

--中国个股：网宿科技以211亿日圆收购日本KDDI旗下CDNW公司97.82%股权

中国最大CDN（内容分发加速服务）运营商--网宿科技加速其全球产业布局。公司公告称，其以211亿日圆（折12.75亿元人民币）收购日本KDDI持有的CDNetworks Co（CDNW）公司97.82%股权；公司还拟收购一家俄罗斯CDN公司控股权。

--香港个股：昆仑能源料去年净利同比将下滑，受累分销板块资产减值亏损

中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源发布盈利警告，预计2016年度的净利将较对上年度经重列比较数字有所下滑，受旗下天然气分销板块资产减值亏损拖累。

--企业并购：中国买家将在3月3日完成对AC米兰俱乐部的收购交易--消息