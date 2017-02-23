《路透晚报》--2月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国房地产：一季度房价趋稳，加快房地产税立法适时推进改革--住建部

中国住房和城乡建设部部长陈政高表示，房地产调控取得了阶段性成果，无论从环比还是同比看，预计今年一季度房地产价格会继续趋于稳定，这其中也包括热点城市；他并预计今年去库存工作一定会取得比去年更大的成效。

--《财经洞察》是是非非中国房地产税真有抑房价调贫富差距魔法？

诟病中国高房价时，中国政府屡屡会提及要建立房地产市场长效机制，其中开征房地产税无疑是被视为制度建设的重要一环。讨论税制改革时，中国过于倚重间接税而缺乏直接税的现实也屡屡让专家们建言中国应尽快调整税制结构，提高直接税比重；而开征房地产税成为现阶段最具备调节贫富差距的直接税种。

理论上看似有充足的必要性，但现实推进似乎依旧遥遥无期。

--中国财政：个税改革可逐步实施到位，适当增加家庭生计支出扣除项--官员

中国财政部税政司有关负责人表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。

--中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载

据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。

--中美贸易：美国ITC裁定进口自中国的客车与卡车轮胎无损国内行业

美国国际贸易委员会(ITC)表示，从中国进口享有补贴的客车和卡车轮胎并未损害美国相关行业，因此不会向这些商品课征反倾销和反补贴税。

--《焦点》中国收紧对朝鲜贸易，边境城市叫苦不迭

随着中国收紧对朝鲜的贸易，两国1,400公里边境线上城市的经济也跟着遭殃。上周六，中国宣布全面禁止进口朝鲜(北韩)煤炭，这是执行联合国对朝鲜制裁措施的最新举措。联合国的制裁旨在切断朝鲜进行核武器和弹道导弹试验的资金来源。

--《焦点》台湾劳工休假新规推升通膨压力，但稳汇率为央行更大挑战

台湾政府今年起实施劳工休假新规，推高人事成本，餐厅、速食店、客运业者售价“涨”声响起。分析人士认为，需求端虽保持和缓，但不排除通膨率具上修压力；料央行双率政策将先不动利率，稳汇率是大挑战。

--台湾数据：1月工业生产指数较上年同期升2.77%，连续六个月正增长

台湾经济部公布，1月工业生产指数较去年同期升2.77%，为连续六个月正成长；上月则为成长6.25%。

【金融】

--中国金融：银监会发布网贷资金存管指引，确保网贷机构“见钱不摸钱”

为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。

--中国基金：公募基金规模1月底失守九万亿元，主要源于货基规模缩水

据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。

--中国基金：去年风投资本募资及投资均创历史新高，今年续增--普华永道

国际会计和咨询公司普华永道表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。

--台湾金融：土银今年继续增持台债，最少200亿、最高达500亿台币--副总

台湾最大不动产专业银行--土地银行副总经理黄贞静表示，今年将持续增持台债，最少将再投资200亿台币，最高则达500亿台币。

【固定收益】

--中国公开市场：定向逆回购补位TLF保稳流动性，短期降准希望渺茫

在有定向逆回购到期之际，中国央行公开市场周四却结束连五日净投放转为单日净回笼。在MLF、SLF等非常规操作外，春节前央行又新增临时流动便利(TLF)，节后TLF到期虽未续做，但以七天定向逆回购弥补了缺口，丰富的数量工具使用令短期降准的希望愈加渺茫。

--中国债市动态：期现货续暖新债需求向好，资金面及监管冲击预期缓和

中国银行间债市现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。

--中国货币市场：公开市场转为净回笼资金未见增压，定向逆回购存续做可能

中国央行公开市场转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定向逆回购进行了续做。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.1413%，20年4.2509%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的一年、七年和20年固息增发债，中标收益率为3.1413%、4.0585%和4.2509%，此前预测均值分别为3.15%、4.08%和4.26%；三期债对应投标倍数2.53倍、3.69倍和3.80倍。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率3.9647%，10年4.1305%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的五年和10年期固息增发债，中标收益率为3.9647%和4.1305%，投标倍数2.12倍和4.09倍。稍早招标的一年增发债中标收益率3.2002%，三年期新发债中标利率3.80%，投标倍数为4.52倍和2.43倍。

--新债招标：中国铁路总公司三年期固息债中标利率为3.87%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司今日上午招标的今年首期三年期铁路建设债券中标利率3.87%，投标倍数为2.09倍。

--中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力

中国城市建设控股集团公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。

--中国货币市场：382家银行公布2017年同业存单发行计划，规模144,071亿

洛阳农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有382家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,070.5亿元人民币。

【外汇】

--《人民币综述》剔除“重复计算”定价更合理，交易参考重点仍在美指和大行

人民币兑美元中间价定价机制本周开始“技术性调整”，剔除了此前一直被诟病的“重复计算”部分，使得定价机制更为合理；从目前四个交易日的运行情况看，微调后的定价机制发挥了应有的作用，当然这种小调整不会改变市场仍会紧盯美元指数和大行行为的交易模式。

--中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续

人民币兑美元即期早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线续趋陡，美元宽松人民币偏紧抬升利率平价

中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续趋陡，一年期掉期几度突破1,300点的逾一年高位。交易员称，近期美元流动性较去年宽松，而境内人民币流动性预期中性偏紧，利率平价已经抬升。

--离岸人民币：1月人民币全球支付额环比降2.83%，仍位居第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，1月人民币全球支付额环比下滑2.83%，在国际支付中的使用占比为1.68%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降2.55%。

--投行观点：今年人民币料贬至7.06，因美元受升息等带动升值--渣打银行

渣打银行表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数微升至94.06

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.07%至94.06；SDR篮子指数微升至95.97，BIS篮子指数微升至95.34。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌终止三连涨，短线冲高乏力料维持当前位置震荡

中国股市沪综指收跌终止三连涨，自近三个月高点回落。分析师指出，今日大盘冲高乏力，午后调整幅度有所加大。目前板块轮动特征突出，但缺乏带动股指向上突破的热点板块，料大盘将维持目前位置震荡。

--路透专访：证券监管新政气象万千，QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事

经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。

--中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长

大连商品交易所理事长李正强表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。

--企业并购：中国化工对先正达的要约收购延长至4月28日

中国化工集团表示，已将对瑞士种子和农化公司先正达(Syngenta)的430亿美元收购要约展延至4月28日。

--全球能源：中国液化天然气需求激增，帮助缓解全球供应过剩

中国对液化天然气(LNG)需求激增，让业界寄望造成价格大跌的供应过剩将比最初预期提前结束。

--中国个股：万里股份终止与搜房资产重组方案，因中概股回归A股政策不明

重庆万里新能源股份有限公司公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。

--香港个股：国美电器预计去年度净利同比下降65-75%，惟下半年明显改善

中国主要家电零售商--国美电器称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。

--中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息