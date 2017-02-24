《路透晚报》--2月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《人物特写》郭树清接掌银监会，起舞中国金融监管机构改革

山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。

此次回归，“尚福林接棒者”六个字背后，市场关心的也许并不仅仅是这个人以及他丰富的金融机构和监管部门任职经历，更是他将以何种方式继续推动总资产已逾230万亿元人民币体量的中国银行业，应对各类风险并健康发展。

--中国人事：全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长--新华视点

新华社官方微博新华视点报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。

--中国人事：全国人大任命黄奇帆、朱小丹等四人为人大财经委副主任委员

新华视点微博称，十二届全国人大常委会第二十六次会议下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。

--《独家新闻》特朗普称中国是操纵汇率的“总冠军”

美国总统特朗普称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。特朗普在接受路透专访时表示，虽然他并未兑现在就任首日宣布中国为汇率操纵国的竞选承诺，但他对中国操纵本币汇率的认定没有“退缩”。

--中国经济：扩大社会领域对民间投资开放，支持收益权等质押融资--国常会

中国国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议称，将扩大社会领域对民间投资开放，鼓励设立社会资本为主，市场化运作的投资基金，扩大股权、债券等投融资渠道，支持开展知识产权、收益权等质押融资。

--中国经济：要防止杠杆率过快上升，正研究延长债市交易时间--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。

--中国经济：今年全国铁路投资拟约8,000亿元，与去年规模持平--新华

新华社援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。

--投行观点：中国不用担心债务危机，未来两三年债务率增速将放缓--大摩

国际投行摩根士丹利中国首席经济学家刑自强表示，虽然外界对中国债务规模及坏帐风险仍存在担忧，但他认为中国发生债务危机的风险很低，而且随着中国名义经济增速加快，未来两三年中国债务率增速将明显放缓。

--中国经济：新建山东菏泽民用机场项目获批，总投资约18亿元--国务院

中国国务院和中央军委最新发布同意新建山东菏泽民用机场的批复，机场性质为国内支线机场，场址位于菏泽市定陶区孟海镇黄庄村附近，项目总投资约18亿元人民币。

--全球贸易：2016年中国超越美国和法国，首次成为德国最重要贸易伙伴

周五出炉的数据显示，中国2016年首次成为德国最重要贸易伙伴，法国和美国分别列二三位。

--美中贸易：美将致力谋求中国开放进口美国牛肉--驻华大使被提名人

美国总统特朗普提名的驻华大使人选布兰斯塔德(Terry Branstad)表示，他若就任驻华大使后，将致力谋求让中国开放进口美国牛肉。布兰斯塔德现为爱荷华州州长。

--台湾央行：将在3月23日举行第一季理监事会议--官员

台湾央行官员表示，央行将在3月23日举行第一季理监事会议。

--台湾数据：1月季调失业率3.84%，较上月小幅反弹--主计总处

台湾主计总处公布，1月经季节调整后失业率为3.84%，自上月的14个月低点反弹。

--表格：台湾1月M2年增率降至3.72%，受外汇存款成长减缓影响

台湾央行周五公布，1月日平均货币总计数M2年增率降至3.72%，主要是受到外汇存款成长减缓影响；而1月M1B年增率则升为6.05%，因农历春节前资金需求转强。

--台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院

美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。

【金融】

--中国金融：房地产及过剩产能行业非公开发行公司债条件拟被收紧--消息

两位消息人士透露，中国证券业协会拟修改证券公司非公开发行公司债券项目承接负面清单指引，增加对房地产公司的负面清单限定和对钢铁、煤炭等过剩产能的限制，明确发行人子公司属于负面清单范畴的判断标准。

--中国金融：加强监管协调，按资管产品类型统一标准规制--央行官员

中国央行调查统计司司长阮健弘近日称，应进一步加强监管协调，减少监管套利，遵循机构监管和功能监管相结合的原则，落实穿透式监管；按照资管产品的类型而非按照金融机构的类型，分类统一资管产品的标准规制。

--《焦点》台湾保险业外汇变动准备金300亿防线恐失守，业者气定神闲

今年以来台币强劲升势及保险业者一路热捧国际板债券下，台湾保险业外汇价格变动准备金余额在2月份恐将跌破300亿台币关键水位靠向初设水准，保险业者提高避险成本进而影响其第一季净值表现似无可避免。

--中国基金：基金业协会将发展公募REITs，推动公共不动产证券化--报载

据上海证券报报导，中国证券投资基金业协会下一步不仅将深入推进PPP（政府与社会资本合作）项目资产证券化发展，还将发展公募REITs（房地产投资信托基金）、推动公共不动产证券化进程，并继续规范资产证券化业务的发展。

--《台湾金融市场一周展望》内外资齐聚万点支撑不是梦，台币趋升债市乐观

台湾股市面临万点整数大关近日更显近关情怯，周五指数收小黑，月线则收升3.2%；展望下周，分析师均称，迈入3月台股随时有机会看万点，因市场气氛仍乐观且未露败相，万点不是梦而是支撑；短线观察重点在长假期间美股走势及长假后台币汇率走势。

【固定收益】

--《分析》中国央行定向逆回购+净投放保总量稳定，未来价格动向更引关注

在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行本周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。

业内人士称，与此前以量为主的管控思路不同，今年稳健基调意味着政策边际实际在收紧。今年春节前后MLF、SLF和逆回购利率先后上调也印证了这种看法。在包括金融降杠杆等未决之前，上述市场化利率仍有上行可能，需要密切关注。

--中国债市动态：国债期货近午间掉头向下，现券收益率由跌转涨

中国银行间债市早盘现券走势反转，收益率由跌转涨；国债期货亦是先扬后抑，开盘后一度涨逾0.3%，近午间收盘时却快速下跌。

--中国货币市场：资金平稳偏松未受央行连续净回笼扰动，但季末忧虑犹存

中国央行公开市场连续两日净回笼，但银行间市场资金面仍未改稳中偏松局面；央行在TLF（临时流动性便利）到期后祭出定向逆回购，有助于稳定短期流动性预期，不过由于一季末是表外理财首次纳入MPA考核，市场对3月底资金面的忧虑犹存。

--新债招标：中国三个月贴现国债中标收益率2.5344%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率为2.5344%，边际中标收益率 2.5917%，投标倍数2.12倍。

--中国票据市场：票据利率本周回落，信贷额度压力减轻收票意愿增加

中国票据市场本周转贴利率出现回落，因银行机构信贷额度控制压力较前期有所减轻，加之目前票源不多，收票意愿增加等因素共同拉低价格。

--中国货币市场：387家银行公布2017年同业存单发行计划，规模144,349亿

珠海农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有387家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,348.5亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅震荡走升，预期分化明显成交趋谨慎

人民币兑美元即期早盘小幅震荡走升，一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化，最近成交量亦相对减少，考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微跌，CFETS指数跌破94关口

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.23%至93.84；SDR篮子指数微跌至95.83，BIS篮子指数微跌至95.11。

--表格：中国外汇市场1月成交额环比下降三成--外管局

中国国家外汇管理局统计数据显示，2017年1月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交10.51万亿元人民币（等值1.52万亿美元），按美元计环比下降32.40%。

--投行观点：“汇率操纵”风险降低，人民币汇率易稳难贬--中金

中国大型投行--中金公司发布研报称，中国不满足美国现有的“汇率操纵”技术标准；美国政府可以更改技术标准，但将中国正式列为“汇率操纵国”的概率正在降低--更可能继续留在观察国名单上。同时，美国不会停止向中国施压，人民币贬值空间显着收缩。

【证券/行业】

--《独家新闻》中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息

据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。

--中国股市：沪综指缩量微收升，3,300点附近压力较大短线料维持盘整

中国股市沪综指缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。

--中国热股：顺丰控股更名首日早盘大涨逾9%，超越万科成深市最大市值股

中国大型快递企业--顺丰借壳鼎泰新材后，周五该股正式更名为顺丰控股，早盘大涨逾9%，并超越万科成为深市最大市值公司。

--中国个股：格力电器预计其与银隆新能源的合作将带来162亿元营收增量

在与银隆新能源签署合作协议后，中国家电大厂--格力电器进一步披露合作细节，预计今年双方合作交易完成后，将给格力电器带来162.4亿元人民币营收增长。

--美股业绩：百度第四季营收下降2.6%，继续受监管调查影响