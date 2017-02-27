《路透晚报》--2月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年将呈前高后低格局，一季度GDP料增约6.6%--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组发布报告称，2017年中 国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收 敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。

--中国经济：去年破获地下钱庄涉案金额逾9,000亿元，今年继续高压严打--公安部

新华社周日晚间报导援引公安部称，去年全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，涉案交易总金额逾9,000亿元人民币；今年公安部将继续积极会同央行、外管局等部门持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势，切实维护国家金融管理秩序和金融安全。

--中国经济：制造业平均时薪12年翻三倍，正迅速赶上希腊和葡萄牙--机构

新华社引述市场调查机构欧睿国际的数据称，中国制造业的平均小时工资在2005-2016年间翻了三倍，达到3.6美元，已超过巴西和墨西哥等国，并正在迅速赶上希腊和葡萄牙。

--投行观点：预计中国2017年经济增长目标设在6.5-7%，赤字率维持在3%--中金

中国大型投行--中金公司发布报告，前瞻即将召开的2017年两会（全国人大和政协会议），中金预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，和去年持平；财政赤字率目标亦维持去年3%的水平。

--香港数据：1月出口按年跌1.2%，进口跌2.7%

香港政府统计处周一公布，1月香港出口货值按年跌1.2%，进口货值按年跌2.7%。二零一七年一月份录得有形贸易逆差123亿港元,相等于商品进口货值的4.0%。

【金融】

--中国金融：银行业总体风险可控，将加强理财业务监管--银监会主席

中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。

--中国保险：恒大人寿因短炒股票影响恶劣，被禁投资股票一年--保监会

中国保监会网站近日刊登处罚决定，中国恒大集团旗下的恒大人寿因短线炒作股票且影响恶劣，被保监会处以禁止股票投资一年的处罚，恒大人寿两位高管亦被处以不同期限的行业禁入处罚。

--中国金融：1月末银行业总资产同比增14.4%，总负债同比增14.6%--银监会

中国银监会公布，1月末银行业金融机构资产总额约为228.02万亿元人民币，同比增长14.4%；负债总额为210.48万亿，同比增长14.6%。

--《焦点》内保外贷资金回流限制放开，中企纷纷寻求更便宜的境外举债

继北京上月批准一项新的融资结构，可更便捷、以更低价借助外资银行融资以来，越来越多中资企业在寻求境外举债。

中国国家外汇管理局1月允许内保外贷项下资金调回境内使用。债务人可通过向境内进行放贷、股权投资等方式将担保项下资金直接或间接调回境内使用 。对国内借款人而言，这可能标志着融资规则从此改变。

--中国资管：上周银行理财产品环比减24款，封闭式预期收益型产品收益率转升

中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月18日-2月24日）271家银行共发行了1,517款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期增加1家，产品发行量减少24款。

--中国资管：上周25款集合信托产品发行，信托产品总计划募集规模环比降两成

中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月18日-2月24日）共有12家信托公司发行了25款集合信托产品，发行数量环比增加2款，增幅为8.70%；发行的信托产品总计划募集规模51.58亿元，环比减少13.90亿元，降幅为21.22%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元逆回购操作，单日净回笼700亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币逆回购操作，七天、14天和28天期三个品种均为100亿元。据此计算，今日将净回笼700亿元。

--中国货币市场：连日净回笼未改平稳资金面，定向降准实施作用暂不明显

中国央行公开市场连续第三日净回笼，银行间市场周一资金面依旧较为平稳。对银行类机构来说，隔夜等短期流动性供给继续充裕。另外，今日是准备金率动态调整实施日，目前来看，对市场影响并不明显。

--中国债市动态：现券和期货小幅向好，消息面平静市场仍呈震荡

中国银行间债市早盘现券收益率略有下行，国债期货高开回落后又小幅反弹。交易员表示，今日消息面平静，市场亦在静待即将召开的中国两会（全国人大和政协会议）是否会有新的政策信号浮出，现券走势仍在追随期货波动。

--新债招标：中国农发行三年债收益率3.7730%，七年4.0952%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年期绿色金融债，中标收益 率为3.7730%；同时招标的七年期固息债，中标收益率为4.0952%，两期债对应投标倍数3.03倍和3.68倍。

--《中国新债预测》国开行1/7/20年债预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%

中国国家开发银行周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。

--《交易视点》3月中国四支信用债兑付临考，关注违约风险是否再抬头--中金

中国大型投行--中金公司最新信用策略周报称，最近两周没有新增违约，但11柳化债等四支风险较高的债券将于3月面临到期或回售，上述债券兑付均明显依赖外部协调和支持。自2014年债市打破刚兑以来，因到期量较为集中，3-5月一直都是违约比较密集时段，需密切关注违约风险是否会再度抬头。

【外汇】

--中国外汇：今年严厉打击外汇违法违规行为，推动金融市场对外开放--外管局

中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。

--中国外汇：1月服务贸易逆差209亿美元，较去年12月下降两成--外管局

中国国家外汇管理局公布，1月份服务贸易逆差209亿美元，逆差额较上月的261亿美元减少19.92%，其中旅行差额占比达到94.26%，运输差额占比亦达到18.66%。另外，当月货物与服贸顺差326亿美元，较上月的179亿美元环增82.12%。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，供需基本平衡区间运行格局难改

人民币兑美元即期早盘随中间价小幅下跌。交易员指出，国际外汇市场均大体稳定，而中国监管层严格审查真实性购汇需求，令投机需求无从下手；另外市场对人民币再度走贬的时机看法分歧，缺乏一致性预期，这些均有利于人民币维持区间波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数微跌至93.75

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数跌至93.84

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(24日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.39%至93.84，较2014年底则下跌6.16%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收跌，热点匮乏短线主动性卖压有所加大

中国股市沪综指缩量收跌。分析师指出，今日大盘低开低走，成交继续萎缩，主动性卖压有所加大。近期市场量能未能有效放大，场内热点轮动后缺乏新热点，大盘短线有震荡调整压力，但并未打破相对平稳的中期上行趋势。

--《综述》中国股市监管“稳字当先、严字当头”，关键领域改革将有大突破

“有句话‘风平浪静好行船’，中国资本市场多年的实践证明，没有稳定的市场环境，任何改革都无法推进，甚至已经迈出的改革步子可能要倒回来，”中国证监会主席刘士余周日在国新办新闻发布会上如是说。

--中国基金：QFII A股基金1月平均业绩升2%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年1月的平均业绩升2%，优于国内股票型基金。

--港股业绩：港交所去年净利降27%基本符预期，因交投淡静及商品疲弱

按市值计亚洲最大交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）去年度净利同比下降27%，基本符合市场预期，主要受累于股市交投淡静及商品需求疲弱；公司表示，今年将小心谨慎落实战略计划并继续加强竞争力。

--中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿

中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。

--香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途

中国四大资产管理公司--中国信达称，已设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途。

--券商观点：今年中国物价温和上涨有利企业盈利，看好权益类投资--东证