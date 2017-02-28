《路透晚报》-2月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《独家新闻》中国2017年广义货币供应量增幅目标为12%--消息人士

政策消息人士表示，中国计划将2017年广义货币供应量(M2)增幅设定在12%左右，略低于去年的目标，暗示政府在维持经济增长之际也将努力控制债务风险。

--中国央行：外商投资企业可以正常办理利润汇出--官方微博

中国央行官方微博周二称，外商投资企业可以正常办理利润汇出。中国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。

--中国经济：去年末劳动年龄人口续降，经济良性运行需温和涨价--统计局

中国正逐渐踏入老龄化社会，2016年末劳动年龄人口继续减少，在全国总人口中占比亦进一步下降；与此同时，65岁以上老年人口占比连续数年维持上升。不过让人略感宽慰的是，随着去年全面二孩时代的到来，2016年出生率出现小幅上升。

---中国央行：货币政策力度上应更为中性，加强与财政政策及金融监管等配合--官员

中国央行研究局局长徐忠日前表示，货币政策在力度上要更为中性，既要保持流动性总量基本稳定，又要有一定的倒逼压力；同时，在结构上要更加优化，在保持总量力度稳健中性的前提下，加强与财政政策、金融监管等的配合，用好信贷政策支持再贷款等结构性工具，去产能，补短板，调结构。

--中国经济：“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长

中国交通运输部部长李小鹏表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。

--中国能源：2月28日成品油价格不作调整--发改委

中国国家发改委周二宣布，按现行国内成品油价格机制测算，本次国内成品油价格不作调整。

--路透调查：中国2月官方制造业PMI料降至51.1，受季节性因素影响

路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。

--中国经济：1月央企利润总额891.2亿元，同比增长24.5%--人民日报

人民日报报导称，利润转好、结构趋优，国企赢得了质量和效益的双提升，今年1月份，中国央企实现利润总额891.2亿元人民币，同比增长24.5%。

--美中关系：特朗普与中国国务委员短暂会面，讨论双边合作等议题

美国总统特朗普周一首次与中国高级官员进行面对面的会谈，白宫称这是双方讨论共同关心的安全议题、并可能安排与中国国家主席习近平见面的一次机会。

--东北亚情势：中国禁止进口朝鲜煤炭后，朝高级外交官出访北京--共同社

据日本共同社报导，朝鲜(北韩)一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。

--中韩关系：韩国乐天草率决定无异为虎作伥，中国不欢迎这样的乐天--新华

针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。

--香港数据：1月M-3货币供应按年增加11.8%--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布2017年1月货币供应数据，其中M-3按年增加11.8%。

--香港房地产：1月私人住宅楼价连升10个月续创新高，租金继续扬升

香港差饷物业估价署发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高，按月升幅比12月份亦有所加快；月内租金指数亦连续两个月反弹。

--香港房地产：大型开发商占落成量比例渐减，因土地市场竞争加剧--仲量联行

国际物业顾问--仲量联行公布的《香港住宅销售市场》报告显示，内地发展商日益活跃于香港住宅市场，以及本港中小型发展商渴求土地发展情况下，过去五年本地大型发展商在本地住宅市场影响力减弱，估计未来大型发展商占私人住宅落成量比例将进一步下降。

【金融】

--中国外汇：境外机构投资者可参与外汇衍生品业务，须遵循实需原则--外管局

中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。

--中国金融：银监会正制定打击逃废债通知，多部委将联手建立打逃机制--报载

中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布。

--亚洲房地产：中国成为亚洲跨国商业房产投资最大资本来源国--CBRE

据世邦魏理仕(CBRE)周二发布的2016年亚洲投资者跨国房地产投资数据，去年亚洲投资者跨国商业房地产投资总额达600亿美元，其中中国资本表现强劲，去年同比增长56%，共录得282亿美元海外商业房地产投资额，占比达47%，超越新加坡成为亚洲最大的投资国。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元逆回购操作，单日净回笼500亿元

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期各100亿元。据此计算，今日将净回笼500亿元。

--中国货币市场：月末资金面收敛，公开市场仍净回笼且大行出资意愿有限

2月最后一个交易日，中国银行间市场资金供给较上日明显收敛。交易员表示，央行公开市场连续第四日净回笼，同时叠加月末最后一天，大行等机构出资意愿不高，流动性略显紧势，非银等机构轧平头寸难度加大。

--中国债市动态：现券期货震荡格局未改，两会前市场走势不明朗

中国银行间债市早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.1358%，20年4.3078%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一年、七年和20年固息债，中标收益率分别为3.1358%、4.0744%和4.3078%，此前预测均值为3.15%、4.10%和4.27%。三期债对应投标倍数为3.54倍、4.20倍和2.54倍。

--《中国新债预测》一年和10年续发国债收益率预测均值2.71%和3.26%

中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。

--中国信用债：山东山水水泥集团10亿元中票“14山水MTN001”未足额兑付本息

中国招商银行周一晚在中国货币网发布公告称，由其主承销的山东山水水泥集团2014年度第一期中期票据“14山水MTN001”当日到期，截至日终发行人未能按照约定筹措足额偿债资金，该期中票不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价缩量小升，交投意愿寡淡静待特朗普讲话

人民币兑美元即期早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。

--中港基金：1月末香港基金内地发行销售资金累计净汇出额同比增逾186倍--外管局

中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至93.83

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.09%至93.83；SDR篮子指数微跌至95.79，BIS篮子指数微升至95.10。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，“两会”临近场内观望氛围渐浓

中国股市沪综指缩量小幅收升。分析师指出，今日物流板块、次新银行股和周期股表现强势；但短期热点轮动较快，市场缺乏持续明朗的炒作主线，且全国人大和政协“两会”临近观望氛围渐浓，料短期沪综指将在3,250点附近盘整为主。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略有回落

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落。 近期股市持续上涨后接近前期高点，市场需要新的上涨逻辑，基金经理普遍持谨慎观望态度。

--路透专访：中国“玻璃大王”曹德旺称，今年将完成在美投资计划

中国最大的汽车玻璃制造商福耀玻璃董事长曹德旺表示，公司今年将推进在美国约10亿美元的投资，尽管在中美两国间紧张态势升温之际，此举面临国内的批评声音。

--中国热股：顺丰控股早盘连四日涨停，创始人王卫财富超过腾讯马化腾

近日完成借壳上市后更名的中国最大民营快递公司--顺丰控股早盘继续封住涨停，为连续第四天涨停。这使得该公司创始人、实际控制人王卫的财富暴增，甚至超过腾讯董事会主席马化腾，成为中国第三大富豪。

--香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%

河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。

--香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低

贝莱德称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。

--中国企业：华为裁员隐忧浮现，因智能手机业务获利未达内部目标

中国华为技术有限公司的员工有可能面临裁员，此前公司内部备忘录强调了提高获利的强大压力。而且有一位高层称，旗舰智能手机业务未能达到内部获利目标。

--中国个股：绿地控股拟在陕西投资逾两千亿元，多产业并进模式有望复制