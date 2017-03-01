《路透晚报》--3月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：确保今年平稳健康发展，合理引导预期保持楼市稳定--习近平

中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。

--《焦点》中国2月制造业增长动能强劲，一季度经济加快向好料无悬念

受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。

2月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.6，远高于路透调查预估中值51.1，已连续七个月扩张并创下三个月高点。2月官方非制造业商务活动指数从前月的54.6降至54.2。2月财新制造业PMI升至51.7，新出口订单增势强劲。

--中国经济：今年就业形势严竣，全年城镇登记失业率目标4.5%以内--人社部

面对中国经济下行压力仍大，去产能任务艰巨的现实，中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年就业形势复杂任务繁重，就业总量压力仍然巨大，结构型矛盾依然突出，全年城镇登记失业率目标控制在4.5%以内。

--美中关系：蒂勒森与杨洁篪会晤，讨论“互利的”经济关系

美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。

--全球贸易：欧盟对中国钢材课征新的反倾销关税，中国表示关切

欧盟监管机构对进口的中国钢材课征新的关税，中国对此表示关切，称这显示贸易保护主义升温。欧盟执委会周二对原产于中国的中厚板产品做出反倾销调查终裁，并决定实施反倾销措施，反倾销税率为65.1%-73.7%，确认了10月提出的初步税率。

--中欧贸易：严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施--商务部

针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。

--路透调查：中国住宅均价涨幅今年料收窄至个位数，投资增速降至约3%

路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧。全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。

--中国反腐：港中旅集团原副董事长王帅廷因受贿贪污罪一审被判刑16年

中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。

--台湾央行：景气回温通膨温和，维持汇率稳定非谋取不公平竞争优势

台湾央行周三表示，今年出口可望持续改善，带动经济成长率高于上年，景气温和复苏，而通膨展望仍属温和，央行将妥适运用各种政策工具以达成目标；此外，央行维持台币汇率的动态稳定，并非为谋取不公平的竞争优势。

--台湾财政：5月税改将综合调整营所税和个人综所税率--财政部

台湾财政部表示，5月将提出全面的税制改革中包括营利事业所得税、个人综合所得税、两税合一以及股利所得税率的调整。

--澳门经济：澳门2月博彩收入按年增17.8%，连升七个月且为期间最大升幅

澳门政府公布，今年2月博彩收入按年升17.8%，连续第七个月反弹，且升幅为此期间最大。

【金融】

--中国人事：银监会官网更新郭树清就任主席，周四出席国新办发布会

中国银监会官网“银监会领导”一栏周三中午进行更新，显示郭树清为新任银监会主席。今日稍早，国务院新闻办公室“国新发布”客户端发布快讯称，将于周四（3月2日）上午10时举行新闻发布会，银监会主席郭树清将介绍银行业支持供给侧结构性改革有关情况。

--中国央行：2月开展MLF操作共3,935.00亿元人民币,SLF操作共203.53亿元人民币

中国央行公布，2月开展MLF操作共3,935.00亿元人民币,SLF操作共203.53亿元人民币。央行2月未对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发放抵押补充贷款，2月末抵押补充贷款余额仍为21,069亿元。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元逆回购操作，单日净回笼400亿元

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期各100亿元。据此计算，今日将净回笼400亿元，为连续第五日净回笼。

--中国货币市场：跨月后资金价格略降但紧势不改，公开市场连续回笼添谨慎

跨月后中国银行间市场资金面改善甚微，早盘大行融出暂仍有限，隔夜回购利率仅小幅下跌。交易员称，央行公开市场连续净回笼，市场情绪延续谨慎，预计3月MPA(宏观审慎评估)压力等因素将继续施压资金面。

--中国债市动态：现券期货均走弱，国内PMI数据及海外利空消息打压人气

中国银行间债市早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。

--新债招标：中国10年国债收益率3.2574%符预期，一年2.7282%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的10年期国债，加 权中标收益率3.2574%，符合此前3.26%的预测均值；同时招标的一年期续发国债，加权中标 收益率2.7282%，此前预测均值为2.71%。

--新债招标：中国农发行一年债收益率3.2556%，10年4.1647%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一年、五年和10年期固息债， 中标收益率分别为3.2556%、3.9790%和4.1647%，对应投标倍数3.27倍、2.50倍和4.28倍。

--《中国新债预测》国开行3/5/10年债预测均值分别为3.80%、3.96%和4.09%

中国国家开发银行周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今 日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此 ，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。

--中国信用债：2月共有25只短融、中票等取消或推迟发行，规模258亿元

据路透不完全统计，截至周三，2月共有25只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计258亿元人民币，较1月的239.5亿元略增。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量下跌但限于区间波动，特朗普讲话对美元影响有限

人民币兑美元即期早盘随中间价放量下跌，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话暂未明显影响市场，人民币反弹遇阻后回到昨日收盘价附近，随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。

--中国外汇：央行1月末外汇远期空头头寸仍稳于453亿美元，2月到期289亿

中国央行周二晚间公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上升，CFETS指数微升至93.95

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.12%至93.95；SDR篮子指数微升至95.87，BIS篮子指数微升至95.23。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连续第二日小幅收涨，前高压力仍大股指震荡盘升

中国股市沪综指连续第二日小幅收涨。分析师指出，前高点附近压力仍大，今日大盘保持高位震荡态势，短期以消化前期获利盘和套牢盘为主，但股指调整空间有限，料以横向震荡方式进行，中长期走势则继续向好。

--香港热股：盈德气体午盘复牌大涨两成，私募基金太盟拟收购逾42%股份

中国工业气体供应商--盈德气体午盘复牌股价大涨两成，因私募股权公司太盟投资集团（PAG Asia Capital）拟收购逾42%股份，涉资至少47亿港元。

--香港基金：机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment

研究公司eVestment发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。去年第四季的净流入为17.32亿美元，尽管较第三季的5.06亿美元资金流入速度明显加快，但仍不足以弥补首两季巨额净流出。

--中国个股：康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产，核心条款仍存分歧

中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。

--企业并购：中粮集团完成对荷兰Nidera全部股权的收购

中粮集团有限公司(COFCO)称，已完成对荷兰粮食贸易商Nidera的收购交易。中粮称已任命迟京涛为Nidera新CEO，立即生效。

--中国企业：小米发布自主研发手机芯片，为第四家具芯片研发能力手机厂商

中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。

--中国企业：共享单车初创企业Ofo完成新一轮4.5亿美元融资

中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。此次投资方包括DST Global、滴滴出行、中信集团旗下的私募股权机构。(完) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)