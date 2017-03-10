《路透晚报》--3月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：人民币汇率应比较稳定，不必过度解读每次货币政策工具操作

中国央行行长周小川称，人民币汇率自动就有一个稳定的趋势，今年汇率相关政策没有太大变化，但在执行和监管方面会做得更精细，相信今年的人民币汇率应该比较稳定。

他在两会记者会上并指出，货币政策总体来说还是稳健中性，央行政策工具箱里的工具比较多，工具的使用自然可能也带有引导市场价格、引导预期，同时传导货币政策的意图。但是也不见得对每次操作数量、价格都要作出过度解读。

--《焦点》中国国企改革将着力提高核心竞争力，混改突破仍有难度

已经步入深水区的中国国企改革正待突破，公司制改革的收尾，混合所有制的深化，电力和石油天然气体制开放将成为今年国企改革的突破口，而提高核心竞争力将成为改革的新目标。

--中国经济：IMF称中国新制定的2017年成长目标可以实现

国际货币基金组织(IMF)发言人周四称，从目前的情况看，中国新制定的6.5%的2017年成长目标是可以实现的，并表示，中国的资本外流不会对人民币汇率构成短期威胁。

--中美贸易：希望美方不要对中国进口铝箔发起双反立案调查--中国商务部

针对美国铝业协会及成员向美商务部提出对中国进口铝箔发起反倾销和反补贴调查申请，中国商务部周五称，希望两国业界继续通过磋商和对话，解决双方产业的关注，希望美国商务部谨慎行事，拒绝对有损双方互利共赢的指控立案调查。

--《焦点》中韩交恶殃及在华韩企，而韩国当局却难以反击

自从韩国政府无视中国抗议，批准部署新的导弹防御系统以来，在中国的韩国企业就如坐针毡，他们认为自己沦为中国歧视性策略的牺牲品，但韩国政府对此却几乎无从反击。

--旅游产业：大型邮轮公司变更中国出境游航次行程，不靠泊韩国港口

全球邮轮业巨擘嘉年华公司(Carnival Corp)和皇家加勒比国际邮轮(Royal Caribbean Cruises)将取消中国邮轮出境游靠泊韩国港口的行程，此前韩国部署美国反导弹系统，加深了中韩两国的紧张关系。

--台湾经济：3月底前提出前瞻基础建设计划八年特别预算案--行政院

台湾行政院长表示，将在3月底前提出前瞻基础建设计划特别预算案，为期八年，金额虽尚未定案，但与外界猜测的〞8,000亿-1兆〞相去不远。

【金融】

--香港金融：近期银行开户进一步改善，反洗钱监管标准不松--金管局

香港金融管理局（HKMA）副总裁阮国恒称，近期银行开户情况进一步改善，时间缩短且否决率下降，但他强调，反洗钱监管标准没有放宽或改变。

--《台湾金融市场一周展望》美国恐升息台股震荡，债市待鹰鸽指引方向

美国联准会(FED)升息预期大翻转，外资翻脸不认人，台股万点行情短线恐成〞梦想〞，本周收跌0.21%。分析师表示，下周台股料将呈震荡走势，决战点就在〞超级星期三〞的FED利率决策会议及会后声明措词。

【固定收益】

--《分析》中国央行持续小幅净回笼，MPA考核更严政策信号仍偏谨慎

3月初资金维持稳势，中国央行公开市场本周持续小幅净回笼步伐未改，已连续12日净回笼。尽管一季末MPA（宏观审慎评估）考核压力大增，令市场普遍忧虑月底资金面，但结合公开市场及本周MLF操作仅对冲到期量来看，央行释放的政策信号仍偏谨慎。

分析人士指出，从今年两会提出的各项经济发展预期目标以及相关政策导向看，稳增长更强调托底，防风险、降杠杆被提至更为重要的位置。MPA考核标准趋严即是遵循这一思路，考虑到目前经济运行较为平稳暂无明显下行压力，近期货币政策中性偏紧基调难改。

--中国债市动态：现券横盘波动甚微，流动性预期不佳等仍压制情绪

中国银行间债市早盘走势平稳波动甚微。交易员表示，期现货整体均变化有限，央行行长周小川记者会暂未看到更多超预期表态，市场反应不大；短期美联储加息及季末MPA等致流动性预期不佳仍压制情绪，机构观望情绪较重。

--中国货币市场：供给充裕流动性继续向好，短期压力不大季末前仍谨慎

中国央行公开市场连续12日净回笼，但银行间债市周五主要期限资金供给仍十分充裕，流动性延续向好势头，惟季末面临MPA考核及例行时点存压而谨慎心态未改。

--中国票据市场：转贴利率本周走升，季末MPA考核压力抑制收票需求

中国票据市场本周转贴利率止跌回升。临近季末不少机构有调整信贷规模的需要，特别是一季度MPA（宏观审慎评估）纳入表外理财等，总体考核标准继续提高，面对压力收票需求受到抑制；若月底前资金面波动较大，料票据利率还有进一步反弹动力。

--新债招标：中国三个月贴现国债中标收益率2.6441%，六个月2.7463%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率为2.6441%；同时招标的六个月期贴现国债，加权中标收益率为2.7463%。

【外汇】

--《人民币综述》贸易逆差会在多大程度上影响中国外储？

中国三年来首现贸易逆差令市场担心会带来国际收支乃至外汇市场供求的变化，从而影响人民币汇率。不过，贸易逆差并不直接施压外汇储备，后者主要取决于央行对汇市的干预量，并在很大程度上受到资产损益和估值的影响；2月中国外储止跌回升，也印证着这一点。

--中国汇市：人民币早盘小幅下跌，离岸CNH走势缓和在岸购汇情绪

人民币兑美元即期早盘小幅下行，中间价则略微升值。交易员称，客盘购汇需求略偏多，大行继续适度提供美元流动性；昨日离岸CNH市场波动多少也影响在岸购汇情绪，加上今早中国央行官员继续表达对人民币的信心，料“两会”(人大和政协)期间汇价难大幅走贬。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略上移，FED若加息影响需看市场预期

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略上移，但整体变化有限。在岸银行间资金市场整体充裕，短端掉期略有下移，长端掉期也处于正常水平，且大行并不需要在掉期市场筹集美元流动性，供需基本均衡，考虑到近期美联储加息预期强烈，这或限制掉期曲线上移。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数升至94.23

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日升0.21%至94.23；SDR篮子指数微跌至95.67，BIS篮子指数升至95.51。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌至三周新低，看空气氛渐浓市场反抽力度偏弱

中国股市沪综指收跌至三周新低。分析师指出，今日市场看空气氛渐浓，大盘反弹乏力，市场热点散乱，成交量明显萎缩。短期沪综指将寻求在3,200点附近构筑平台，通过震荡消化前期上涨，以时间换空间的概率较大。

--中国数据：2月汽车销量同比增长22.4%，创9月以来最快增速--中汽协

中国汽车工业协会表示，中国2月汽车销量同比增长22.4%至190万辆，为9月以来最快增速。

--中国国企：中船重工集团今年重点打造中电广通为信息化上市平台--董事长

中国船舶重工集团董事长胡问鸣表示，中船重工将继续加快军工资产证券化步伐，按照集团的专业化思路打造产业平台；今年将重点打造海洋信息与对抗平台--中电广通，把信息化产研一体装进这个平台。

--港股业绩：富力地产去年核心盈利同比升10%，今年销售目标提高两成

中国房地产商--广州富力地产宣布，去年度的核心盈利同比增加一成，受惠期内交付面积上升。公司并设定2017年协议销售目标730亿元人民币，较去年完成的金额增加两成，对行业抱持审慎乐观态度。

--香港个股：联想集团发行票据共筹13.5亿美元，偿还收购摩托罗拉移动余下代价

全球最大个人电脑生产商--联想集团宣布，将透过发行票据集资合共13.5亿美元，筹资用以偿还公司收购摩托罗拉移动（Motorola Mobility Holdings LLC）向AlphabetGOOGL.O旗下谷歌（Google Inc.）发行的承兑票据项下未偿还款项，以及用作公司营运资金和一般公司用途。

--美国个股：阿里巴巴拟筹集50亿美元贷款，中国科技巨头掀起筹资旋风--基点