《路透晚报》--3月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：前两月工业和投资双超预期，经济平稳开局但消费存隐忧

地方换届完成的政治因素以及中国国家主席年初“撸起袖子加油干”的号召，对今年1-2月投资的回暖功不可没。中国国家统计局公布的1-2月工业增加值和投资双双超预期回升，而此前发布的外贸数据亦回暖，均预示着中国经济开局平稳。

不过，居民收入增幅的放缓以及此前楼市火爆对消费的抑制作用，使得1-2月消费明显回落，作为另一拉动经济主力，消费则让开局偏暖的中国经济增添不确定因素。

--中国经济：统计局首发服务业生产指数，1-2月该数据同比增8.2%

中国国家统计局首次发布中国月度服务业生产指数，以及时地反映服务业经济活动的短期运行态势。最新公布的数据显示，该指数1-2月同比增长8.2%。当期内的信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业表现强劲。

--中美关系：特朗普拟在4月于私人庄园接待习近平--媒体报导

媒体报导称，美国总统特朗普计划在下个月举行的两日峰会上接待中国国家主席习近平，美国政府希望缓和两国之间的关系。

--韩中关系：韩国热门总统竞选人要求中国停止因萨德问题实施报复

韩国热门总统竞选人文在寅(Moon Jae-in)呼吁，中国停止因萨德系统部署问题而对韩国企业实施经济报复。他表示，韩国必须坚决抵抗中国，反对中国的任何不公平举措，但也要通过外交努力来解决这一问题。

【金融】

--中国金融：2月外汇占款降幅为九个月最小，因资本流出压力缓解

中国2月外汇占款虽连续16个月下降，但降幅为九个月最小，较上月降幅大减逾七成，显示中国对跨境资本流动的严格管理已见效。分析人士认为，2月人民币贬值预期和资本流出压力均有缓解，令外占降幅收窄，而这也反过来减轻了央行投放流动性的压力。

--中国经济：建议降准以置换由MLF和PSL投放的基础货币--银监会官员

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军日前表示，建议以降准置换由MLF（中期借贷便利）、PSL（抵押补充贷款）等货币政策工具投放出去的基础货币，以此实现货币政策松紧适度。

--路透专访：中国银行业不良率已进入持稳状态，风险仍可控--前中行行长

全国人大代表、原中国银行行长李礼辉表示，目前中国商业银行的不良贷款率已进入持稳状态，且商业银行拨备覆盖率和资本充足率较高，因此不良贷款风险仍可控。

--投行观点：中国需要建立起以国家信用为基础的货币发行机制--中金

中金公司最新研报称，中国需要建立起以国家信用为基础的货币发行机制。即便未来外汇转为净流入，中国不应或许也不会重拾过去的货币供给方式。外汇压力缓解之后，中国应适时推进人民币汇率改革，减轻央行干预和对冲的压力。

--台湾金融：外资投资私募可转债，即日起可不计入汇入资金30%限额

台湾金管会指出，周一(13日)起外资投资私募转换公司债不计入汇入资金最高30%限额，可投资在公债、公司债、金融债券、货币市场工具、货币市场基金的总额度；此料使货币市场资金更加充裕。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿元逆回购操作，单日净回笼400亿元

中国央行公开市场今日进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各100亿元，28天期200亿元。据此计算，今日将净回笼400亿元。

--《中国新债预测》七年新发国债利率预测均值3.16%，配置需求料平稳

中国财政部周三将招标新发七年期固息国债。路透调查显示，尽管债市大环境仍偏空，但短期看二级继续调整动力有限，收益率反弹就能吸引买盘跟上，预计明日新债配置需求较为稳定，加权中标利率预测均值落在3.16%。

--中国债市动态：现券窄幅波动经济数据打压有限，国开新债招标短冷长热

中国银行间债市早盘现券窄幅震荡，收益率变化不大；国债期货则延续暖势，高位开盘并续涨。交易员称，经历昨日尾盘大涨后，市场暂以观望为主，但做空动力亦不强，早间公布的2月投资、工业数据向好，并未产生明显影响。

--中国货币市场：资金面延续平稳然跨月供给偏少，MPA考核致预期谨慎

中国银行间债市资金面延续平稳偏松局面，除跨月资金供给显少之外，隔夜和七天供给均较充分。交易员称，考虑到银行MPA（宏观审慎评估）考核的趋严，以及面临例行缴税缴准和光大银行可转债的发行，后续资金面预期偏谨慎。

--新债招标：中国国开行10年增发债中标收益率4.1320%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的10年期增发债，中标收益率4.1320%，略低于此前预测均值4.15%，对应投标倍数为4.89倍。该行稍早招标的一年、三年和五年期增发债，中标收益率为3.3828%、3.9267%和4.0322%，一年品种定位明显偏高，三期债此前预测均值为3.28%、3.94%和4.05%；对应投标倍数1.89倍、3.15倍和2.92倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，中国经济数据向好影响不大

人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，但未明显脱离昨日波动区间。交易员称，客盘仍有部分实需购汇，大行则适度提供美元流动性，但在中国“两会”(人大和政协会议)落幕和美联储(FED)加息落定前，市场并无意选择方向。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数跌至93.82

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日跌0.23%至93.82；SDR篮子指数微跌至95.41，BIS篮子指数微跌至95.08。

--香港数据：2月底止外汇基金境外资产降至31,530亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年2月底止外汇基金境外资产为31,530亿港元，较1月底减少76亿港元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升，受消费数据明显回落影响相关板块走势疲弱

中国股市沪综指微收升。分析师指出，今天大盘窄幅震荡，受1-2月消费增速明显回落影响，和消费直接相关的板块走势疲弱，成交量再度出现萎缩。美联储议息会议临近，市场观望氛围加重，料后市大盘将维持横盘整理状态。

--中国企业：航天科技集团拟牵头成立一只千亿元规模的创新引导基金--报载

中国航天科技集团公司副总经理张建恒表示，该集团负责牵头设立的“创新引导基金”将于今年二季度正式成立，设计规模达1,000亿元人民币，这是国务院国资委力推的四大产业基金之一。

--中港个股：中国国航非公开发股募资112亿元，用于购买飞机并补充流动资金

中国国际航空股份有限公司公告称，于3月10日完成非公开发行约14.4亿股A股，发行价格为每股7.79元/股，募集资金总额约112亿元人民币，所募集资金将用于购买15架波音B787飞机以及补充流动资金等。

--中国个股：青岛双星参股基金拟以9,550亿韩元收购锦湖轮胎42%股权

中国轮胎大厂青岛双星股份有限公司公告称，其参与投资的并购基金--星微基金控股子公司青岛星微国际投资公司拟以9,549.8亿韩元（约折57亿元人民币），收购韩国锦湖轮胎42.01%股权。

--香港个股：越秀地产拟配售越秀房托基金单位，套现约5.56亿港元