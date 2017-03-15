《路透晚报》--3月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国总理以中美关系“首问”向世界传递对外开放及发展经济的决心

每年两会收尾的中国总理答记者问一直是世界关注的焦点。从周三北京举行的记者会上中美关系作为首个开场问题，不难看出同为“大块头”的中国明确坚持一个中国是中美关系的政治基础的底限上，表达了对两国经贸关系的重视及开放政策不变的诚意。

--中国经济：今年6.5%左右增速目标“不低”，将坚持人民币汇率改革--总理

中国总理李克强表示，中国今年经济增速目标定在6.5%左右“不低了、也很不容易”，将高度关注金融领域风险点，但不会有系统性风险；同时，将继续坚持人民币汇率形成机制改革，合理用汇有保证。

--中美关系：不希望看到和美国发生“贸易战”，对中美关系前景乐观--李克强

李克强表示，不希望看到和美国发生“贸易战”，贸易战带不来贸易公平，而且双方都会受损。希望双方管控分歧，有需要也有条件来扩大共同利益。

--东北亚情势：中国坚决维护半岛无核化及和平稳定，希望通过对话解决问题--总理

李克强称，中国在朝鲜半岛问题上的立场是明确的、一贯的，坚决维护半岛无核化及和平稳定，希望各方共同努力把紧张气氛降下来，回到对话轨道上来最终解决问题。

--中国财政：1-2月一般公共预算收入同比增长14.9%，支出增长17.4%--财政部

中国财政部公布，1-2月累计全国一般公共预算收入31,454亿元人民币，同比增长14.9%；全国一般公共预算支出24,860亿元，比去年同期增加3689亿元，同比增长17.4%。

--中国房地产：江西赣州等加入限购大军，重点三四线城市收紧楼市调控

继中国一二线热点城市收紧房地产调控，热点周边县市、省内重点城市近期密集出台限购限贷举措，遏制房价过快上涨势头，江西省赣州市成为南昌之后该省第二个限购城市，规定满足条件的居民限购一套商品住房，并提高公积金贷款门槛。

--投行观点：上调中国今年GDP增速预测至6.7%，人民币年底料至7.15元--瑞银

瑞银最新报告指出，2017年中国经济强劲开局，房地产活动强劲，政策继续支持增长，瑞银上调今年中国GDP增速预测至6.7%，此前预测值为6.4%，并将人民币兑美元汇率年底预测从7.3元调至7.15元。

【金融】

--《财经洞察》中国“一行三会”合并计划已搁置，MPA新规成就央行霸主地位

始于中国股灾的“监管机构改革”风声，在神秘论证近二年后终于划上句号。“两会”期间传出的信息显示，既不是学界此前广议的“英国经验”，也非媒体报导的“银保合并”简单粗暴，而是依然保持现有的“一行三会”金融监管模式不变，但会通过更加强化的功能监管和行为监管方式，实现央行的霸主地位。

--中港金融：今年将首次在香港和内地实行“债券通”，进一步开放债市--总理

中国国务院总理李克强表示，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券；中央政府并会不断增加力度促进香港发展及与内地合作。

--中国基金：受托养老保险95%以上要求当年不亏损，股票配置比例很低--理事长

中国全国社会保障基金理事会理事长楼继伟表示，与七省市确定合约受托管理3,600亿元规模的养老基金，已到账1,370亿元人民币。养老保险受托的部分95%以上要求当年不发生亏损，配置股票比例很低。

--中国金融：鼓励信托公司通过资本市场增资，对伞形信托需更审慎--官员

中国银监会信托部主任邓智毅称，中国鼓励信托公司通过资本市场拓展资本金补充渠道，进一步完善公司治理。同时，要反思“伞形信托”经验教训，对伞形信托需更加审慎，要加强监管机构之间的协调沟通，促进信托公司规范拥抱资本市场。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿元逆回购操作，单日净回笼100亿元

中国央行公开市场今日进行600亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各100亿元，28天期400亿元。据此计算，今日将净回笼100亿元，这也是连续第15日净回笼。

--中国债市动态：期债先涨后跌现券跟随，七年国债招标逊于预期

中国银行间债市早盘期货与现券价格均先涨后跌，波幅不大；一级市场方面，新发七年期国债招标结果明显弱于预期。交易员称，美联储议息会议结果在即且流动性跨季压力渐增，市场情绪整体延续谨慎。

--中国货币市场：缴税陆续开始资金面稳中稍收敛，季末流动性预期仍难乐观

中国银行间市场资金面较上日略显收敛，不过整体尚平稳。交易人士表示，虽然中下旬月度缴税陆续开始，但场内供给暂属稳中偏宽，除了本周转债将添一定扰动外，未来季末MPA考核监管仍是近期流动性的主要忧虑。

--中国证券：将加快制定交易所债市自律规则，推进跨市场债市标准统一--官员

中国证券业协会副会长欧阳昌琼表示，中证协固定收益委员会已经改组完成，将加快制定交易所债市自律规则，并推进跨市场债市标准统一和协同发展。

--新债招标：中国七年新发国债中标利率3.20%，高于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标新发的七年期固息国债，中标利率为3.20%，高于此前3.16%的预测均值。该期国债边际中标利率为3.25%，投标倍数为1.94倍。

--新债招标：中国农发行一年债收益率3.5013%，10年4.2153%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、五和10年期固息债，中标收益率分别为3.5013%、4.1033%和4.2153%，投标倍数为2.39倍、2.67倍和5.13倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘延续窄幅横盘，市场更关心美联储后续加息频率

人民币兑美元即期早盘与中间价均延续昨日窄幅横盘走势。交易员称，大行继续在合适点位值守，适度提供美元流动性，满足客盘实需购汇需求，市场或基本反映本周美联储加息预期，若后续美国升息频率上升，人民币或再度面临较大贬值压力。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至93.92

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.10%至93.92；SDR篮子指数微升至95.54，BIS篮子指数微升至95.18。

--离岸人民币：台湾2月底人民币存款降至3,100.95亿元，月减0.3%

台湾央行公布，至2月底止台湾银行业累计人民币存款达3,100.95亿元(含可转让 定期存单)，较前月减0.3%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升，美联储加息前观望氛围浓厚

中国股市沪综指连三日收升。分析师指出，今天大盘低开后窄幅震荡，热点持续性不足，大宗商品期货价格大涨，带动钢铁、煤炭、有色等板块走势强劲，但中小盘股补涨动力不足，对指数有所拖累，料美联储加息预期落地后，市场或寻求方向性突破。沪综指收报3,241.76点，微涨2.43点或0.08%。

--中国期市：铁矿石期货跳涨逾5%，螺纹钢期货触及逾三年高点

中国铁矿石期货价格跳涨逾5%，钢铁期货价格则触及逾三年来的最高位，因中国当局刺激基建支出且楼市销售增长，引发了需求旺盛的预期。

--中国企业：安邦保险否认投资特朗普女婿家族所有的一处房地产

中国安邦保险集团称，并未投资美国总统特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)家族所有的一栋曼哈顿办公大楼。

--香港热股：港交所盘中一度触及两周高位，受债券通年内实行消息提振

香港交易及结算所（港交所）盘中一度冲高至两周高位，受债券通年内实行的消息提振；港交所表示，全面准备债券通。

--中港个股：光大银行启动300亿元A股可转债发行，周五为网上网下申购日

中国股份制商业银行--光大银行公告称，将启动发行300亿元人民币A股可转换公司债券，期限六年，原股东优先配售日和网上、网下申购日均为周五（17日）。

--中港个股：交行将继续把产能过剩相关行业作为风险防范的重中之重--董事长

按资产计中国第五大银行--交通银行董事长牛锡明称，将继续把产能过剩相关行业作为风险防范的重中之重，而受益供给侧结构性改革，银行长期资产质量将得到夯实和提升，改革过程对交行的资产质量一定有影响，但不会“不可承受”。

--中国个股：国投电力获长江电力及其一致行动人举牌，因看好公司前景

中国电力企业--国投电力公告称，长江电力及其一致行动人自去年12月初以来采用集中竞价和大宗交易的方式累计增持公司股份3.4亿股，约占公司总股本的5%，主因看好公司未来发展前景。

--香港个股：华置拟以最多70亿港元悉售盛京银行股份予大股东，拟派特别息

香港地产投资公司--华人置业宣布，将悉数出售所持约9.96%盛京银行2066.HK股份予大股东陈凯韵，总代价最多70亿港元。华置并将一如过往，计划在完成出售资产后向股东派发特别股息，但金额尚未确定。

--港股业绩：国泰航空去年业绩转盈为亏，为八年来首见

香港主要航空公司--国泰航空公布，2016年度业绩转盈为亏，是公司继2008年后再度出现年度亏损，主要受市场竞争激烈拖累客货运业务、燃油对冲亏损抵销了低油价的利好影响。

--香港个股：中渝置地拟进行2:1供股，集资高至26.5亿港元

中国地产商--中渝置地建议进行2:1供股，集资最多26.5亿港元。

--《热点透视》特斯拉乘中国新能源政策东风销售激增，但风向不定藏风险