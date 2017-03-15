《路透晚报》--3月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--《综述》中国总理以中美关系“首问”向世界传递对外开放及发展经济的决心
每年两会收尾的中国总理答记者问一直是世界关注的焦点。从周三北京举行的记者会上中美关系作为首个开场问题，不难看出同为“大块头”的中国明确坚持一个中国是中美关系的政治基础的底限上，表达了对两国经贸关系的重视及开放政策不变的诚意。
--中国经济：今年6.5%左右增速目标“不低”，将坚持人民币汇率改革--总理
中国总理李克强表示，中国今年经济增速目标定在6.5%左右“不低了、也很不容易”，将高度关注金融领域风险点，但不会有系统性风险；同时，将继续坚持人民币汇率形成机制改革，合理用汇有保证。
--中美关系：不希望看到和美国发生“贸易战”，对中美关系前景乐观--李克强
李克强表示，不希望看到和美国发生“贸易战”，贸易战带不来贸易公平，而且双方都会受损。希望双方管控分歧，有需要也有条件来扩大共同利益。
--东北亚情势：中国坚决维护半岛无核化及和平稳定，希望通过对话解决问题--总理
李克强称，中国在朝鲜半岛问题上的立场是明确的、一贯的，坚决维护半岛无核化及和平稳定，希望各方共同努力把紧张气氛降下来，回到对话轨道上来最终解决问题。
--中国财政：1-2月一般公共预算收入同比增长14.9%，支出增长17.4%--财政部
中国财政部公布，1-2月累计全国一般公共预算收入31,454亿元人民币，同比增长14.9%；全国一般公共预算支出24,860亿元，比去年同期增加3689亿元，同比增长17.4%。
--中国房地产：江西赣州等加入限购大军，重点三四线城市收紧楼市调控
继中国一二线热点城市收紧房地产调控，热点周边县市、省内重点城市近期密集出台限购限贷举措，遏制房价过快上涨势头，江西省赣州市成为南昌之后该省第二个限购城市，规定满足条件的居民限购一套商品住房，并提高公积金贷款门槛。
--投行观点：上调中国今年GDP增速预测至6.7%，人民币年底料至7.15元--瑞银
瑞银最新报告指出，2017年中国经济强劲开局，房地产活动强劲，政策继续支持增长，瑞银上调今年中国GDP增速预测至6.7%，此前预测值为6.4%，并将人民币兑美元汇率年底预测从7.3元调至7.15元。
【金融】
--《财经洞察》中国“一行三会”合并计划已搁置，MPA新规成就央行霸主地位
始于中国股灾的“监管机构改革”风声，在神秘论证近二年后终于划上句号。“两会”期间传出的信息显示，既不是学界此前广议的“英国经验”，也非媒体报导的“银保合并”简单粗暴，而是依然保持现有的“一行三会”金融监管模式不变，但会通过更加强化的功能监管和行为监管方式，实现央行的霸主地位。
--中港金融：今年将首次在香港和内地实行“债券通”，进一步开放债市--总理
中国国务院总理李克强表示，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券；中央政府并会不断增加力度促进香港发展及与内地合作。
--中国基金：受托养老保险95%以上要求当年不亏损，股票配置比例很低--理事长
中国全国社会保障基金理事会理事长楼继伟表示，与七省市确定合约受托管理3,600亿元规模的养老基金，已到账1,370亿元人民币。养老保险受托的部分95%以上要求当年不发生亏损，配置股票比例很低。
--中国金融：鼓励信托公司通过资本市场增资，对伞形信托需更审慎--官员
中国银监会信托部主任邓智毅称，中国鼓励信托公司通过资本市场拓展资本金补充渠道，进一步完善公司治理。同时，要反思“伞形信托”经验教训，对伞形信托需更加审慎，要加强监管机构之间的协调沟通，促进信托公司规范拥抱资本市场。
【固定收益】
--中国公开市场：今日进行600亿元逆回购操作，单日净回笼100亿元
中国央行公开市场今日进行600亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各100亿元，28天期400亿元。据此计算，今日将净回笼100亿元，这也是连续第15日净回笼。
--中国债市动态：期债先涨后跌现券跟随，七年国债招标逊于预期
中国银行间债市早盘期货与现券价格均先涨后跌，波幅不大；一级市场方面，新发七年期国债招标结果明显弱于预期。交易员称，美联储议息会议结果在即且流动性跨季压力渐增，市场情绪整体延续谨慎。
--中国货币市场：缴税陆续开始资金面稳中稍收敛，季末流动性预期仍难乐观
中国银行间市场资金面较上日略显收敛，不过整体尚平稳。交易人士表示，虽然中下旬月度缴税陆续开始，但场内供给暂属稳中偏宽，除了本周转债将添一定扰动外，未来季末MPA考核监管仍是近期流动性的主要忧虑。
--中国证券：将加快制定交易所债市自律规则，推进跨市场债市标准统一--官员
中国证券业协会副会长欧阳昌琼表示，中证协固定收益委员会已经改组完成，将加快制定交易所债市自律规则，并推进跨市场债市标准统一和协同发展。
--新债招标：中国七年新发国债中标利率3.20%，高于预期--业内人士
业内人士透露，中国财政部上午招标新发的七年期固息国债，中标利率为3.20%，高于此前3.16%的预测均值。该期国债边际中标利率为3.25%，投标倍数为1.94倍。
--新债招标：中国农发行一年债收益率3.5013%，10年4.2153%--业内人士
业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、五和10年期固息债，中标收益率分别为3.5013%、4.1033%和4.2153%，投标倍数为2.39倍、2.67倍和5.13倍。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘延续窄幅横盘，市场更关心美联储后续加息频率
人民币兑美元即期早盘与中间价均延续昨日窄幅横盘走势。交易员称，大行继续在合适点位值守，适度提供美元流动性，满足客盘实需购汇需求，市场或基本反映本周美联储加息预期，若后续美国升息频率上升，人民币或再度面临较大贬值压力。
--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至93.92
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.10%至93.92；SDR篮子指数微升至95.54，BIS篮子指数微升至95.18。
--离岸人民币：台湾2月底人民币存款降至3,100.95亿元，月减0.3%
台湾央行公布，至2月底止台湾银行业累计人民币存款达3,100.95亿元(含可转让 定期存单)，较前月减0.3%。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指连三日收升，美联储加息前观望氛围浓厚
中国股市沪综指连三日收升。分析师指出，今天大盘低开后窄幅震荡，热点持续性不足，大宗商品期货价格大涨，带动钢铁、煤炭、有色等板块走势强劲，但中小盘股补涨动力不足，对指数有所拖累，料美联储加息预期落地后，市场或寻求方向性突破。沪综指收报3,241.76点，微涨2.43点或0.08%。
--中国期市：铁矿石期货跳涨逾5%，螺纹钢期货触及逾三年高点
中国铁矿石期货价格跳涨逾5%，钢铁期货价格则触及逾三年来的最高位，因中国当局刺激基建支出且楼市销售增长，引发了需求旺盛的预期。
--中国企业：安邦保险否认投资特朗普女婿家族所有的一处房地产
中国安邦保险集团称，并未投资美国总统特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)家族所有的一栋曼哈顿办公大楼。
--香港热股：港交所盘中一度触及两周高位，受债券通年内实行消息提振
香港交易及结算所（港交所）盘中一度冲高至两周高位，受债券通年内实行的消息提振；港交所表示，全面准备债券通。
--中港个股：光大银行启动300亿元A股可转债发行，周五为网上网下申购日
中国股份制商业银行--光大银行公告称，将启动发行300亿元人民币A股可转换公司债券，期限六年，原股东优先配售日和网上、网下申购日均为周五（17日）。
--中港个股：交行将继续把产能过剩相关行业作为风险防范的重中之重--董事长
按资产计中国第五大银行--交通银行董事长牛锡明称，将继续把产能过剩相关行业作为风险防范的重中之重，而受益供给侧结构性改革，银行长期资产质量将得到夯实和提升，改革过程对交行的资产质量一定有影响，但不会“不可承受”。
--中国个股：国投电力获长江电力及其一致行动人举牌，因看好公司前景
中国电力企业--国投电力公告称，长江电力及其一致行动人自去年12月初以来采用集中竞价和大宗交易的方式累计增持公司股份3.4亿股，约占公司总股本的5%，主因看好公司未来发展前景。
--香港个股：华置拟以最多70亿港元悉售盛京银行股份予大股东，拟派特别息
香港地产投资公司--华人置业宣布，将悉数出售所持约9.96%盛京银行2066.HK股份予大股东陈凯韵，总代价最多70亿港元。华置并将一如过往，计划在完成出售资产后向股东派发特别股息，但金额尚未确定。
--港股业绩：国泰航空去年业绩转盈为亏，为八年来首见
香港主要航空公司--国泰航空公布，2016年度业绩转盈为亏，是公司继2008年后再度出现年度亏损，主要受市场竞争激烈拖累客货运业务、燃油对冲亏损抵销了低油价的利好影响。
--香港个股：中渝置地拟进行2:1供股，集资高至26.5亿港元
中国地产商--中渝置地建议进行2:1供股，集资最多26.5亿港元。
--《热点透视》特斯拉乘中国新能源政策东风销售激增，但风向不定藏风险
特斯拉近期在中国取得的成功让外界将焦点转向中国快速改变的绿色能源汽车政策上。特斯拉目前市值为420亿美元，去年该公司在中国的营收意外增长两倍。对于销售形势的突然好转，特斯拉还没有给出解释，不过中国主要城市对新能源汽车提供的利好政策可能是一个主要因素。(完)
(整理 乔艳红; 审校 张喜良)