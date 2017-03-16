《路透晚报》--3月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《财经洞察》金融监管体制改革左右为难，分业上监管全覆盖更宜中国现状

中国金融监管体制是走向“金融安全委员会”，还是打造成“超级央行”？刚刚结束的两会并未给出明确的说法。如不出意外，最终方案预计将在十九大之后才能落定。

但在中国经济进入风险高发期，“一行三会”依然不得不各执已力的情况下，分业监管基础上的监管全覆盖办法，已暂时成为复杂国情下的不二选择。

--《分析》中国货币政策展现边际收紧基调，未来外汇政策空间料趋窄

紧跟美联储升息的步伐，中国周四逆回购、MLF及SLF操作利率应声上调，央行特别声明此次中标利率上行是市场化招投标的结果。分析人士则认为，中国借此通过推动利率走廊上移实现更实质性的加息意义，展现出货币政策“边际收紧”的基调。

在中国整体经济回暖背景下，顺应境内外经济形势对货币政策做出温和的调整具有基本面支撑，更重要的是此举可以继续维持中美名义利差在适度水平，加大做空人民币成本，并缓解对人民币汇率贬值和资本外流的强大压力。

--中国外交：中国与沙特签署金额约650亿美元的协议

中国外交部称，在沙特国王萨勒曼访问北京期间，两国于周四签署了金额约650亿美元的备忘录和意向书。

--中国投资：全球CEO财富俱乐部启动澳洲投资基金，瞄准基建项目

中国商业组织--全球CEO财富俱乐部--启动了其首支海外基金，旨在投资澳洲的基础设施项目。该俱乐部预计，围绕维多利亚州景点大洋路(Great Ocean Road)的旅游业、和Avalon机场将能提供开发机会。

--投行观点：中国将实施更多刺激措施，抵销美联储加息影响--光银国际

投行光银国际报告指出，美国经济改善的势头将会支持年内再加息三次，从资本流动的角度看对中国带来更多压力，因此预期中国将会实施更多的宏观经济刺激措施，抵销美联储加息带来的负面影响。

--路透调查：台湾2月外销订单金额料年增15.8%，连七个月正成长

路透调查10家金融机构结果显示，台湾2月外销订单金额料较上年同期增长15.8%，为连续第七个月正成长。

--全球消费：电子钱包继续主导崭新支付网上热话，其次是人工智能--研究

万事达卡发表一项研究显示，电子钱包继续成为全球智能手机及手提电脑上最炽热的话题，主导了与崭新支付方式相关的讨论，并在亚太区及全球分别占据了高达83%及75%的对话内容。有关人工智能及智能家居助理等较新技术的讨论则成为第二位受欢迎的讨论话题。

【金融】

--中国央行：正与香港研究试行“债券通”，推动优化两地债市互联互通

中国央行表示，根据中国金融市场对外开放总体工作部署，正与香港有关方面研究试行“债券通”，推动优化两地债券市场基础设施的互联互通和跨境合作，进一步便利投资者参与债券市场。“债券通”的具体方案及相关工作进展，将适时公布。

--俄罗斯金融：首档人民币计价OFZ国债蓄势待发--央行副总裁

俄罗斯央行副行长Dmitry Skobelkin在北京对路透称，俄罗斯已经为首次发行人民币计价OFZ国债打造必要的市场基础环境。

--中国金融：去年境内外币支付小幅下降，人民币跨境支付平稳运行--央行

中国央行周三发布报告称，2016年全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。境内外币支付系统业务小幅下降，人民币跨境支付系统平稳运行，而移动支付业务和网上支付跨行清算系统业务增长较快。

--中国金融：账户非实名及转账额不受限令第三方支付平台成诈骗新宠--报载

人民日报报导称，账户实名不落实，转账金额不受限，一些第三方支付平台正成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”，成为诈骗新宠。

--香港金融：主要银行暂不升息，金管局吁别低估利率正常化对资产市场影响

香港金融管理局宣布跟随美国升息，将基本利率上调25个基点至1.25%。本地主要银行继续按兵不动，暂不上调最优惠利率（P），意味着影响楼市的按揭成本暂时不变。

不过，金管局总裁陈德霖表示，不要低估美元和港元利率正常化对本地资产市场可能带来的影响，但对楼市的影响则仍需一些时间观察。

--台湾金融：美国如期升息基本是个“好事情”，并不担心外资撤出--金管会主委

台湾金管会主委李瑞仓称，美联储决定升息一码完全符合市场预期，基本上是个好事情，台股期现货都是正面反应，并不担心外资撤出回流美国。

--路透专访：台湾将推个人储蓄帐户制度，活络台股交易--投信公会理事长

台湾投信投顾公会理事长张锡表示，为活络台股及为资产管理业者寻求出路，建议仿效泰国、日本推出个人储蓄帐户(ISA)制度，让民众每年有投资台股基金的税收优惠；方案已初步获得政府支持，预料今年可望完成修法上路。

--银行观点：即使美国年内再加息两次，香港明年才现加息压力--中银香港

中银香港称，香港银行暂时没必要跟随美国上调基准利率，即使美国年内再加息两次，香港借贷息口很大机会明年才会上调。

【固定收益】

--《分析》中国央行全面调升OMO+MLF+SLF利率，紧跟美联储亦彰显去杠杆决心

美联储加息靴子刚落地，中国央行迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率。虽是随行就市但仍彰显央行去杠杆和抑泡沫的决心。随着去杠杆政策强化以及经济进一步企稳，政策利率进一步上调的概率仍大。

央行今日进行了800亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各200亿元，28天期400亿元，中标利率较上次上调10bp，分别为2.45%、2.60%和2.75%。据此计算，今日将净回笼200亿元，连续第16日净回笼。

央行今日又对17家金融机构进行MLF操作3,030亿元，六个月和一年期利率分别升至3.05%和3.20%，中标利率亦较上周操作上调10bp。另据消息人士向路透表示，中国央行今日亦上调常备借贷便利（SLF）利率，隔夜品种上调20个BP至3.30%，七天和一个月SLF利率各10个BP至3.45%和3.80%。

--中国债市动态：期现货震荡走强，逆回购和MLF利率上调打压有限

受美联储加息如期落地且表态温和推动，中国银行间债市开盘后期现货联袂大涨；中国央行上调逆回购及MLF利率，一度令现券收益率收窄跌幅，但市场情绪很快修复，10年国债期货主力合约价格继续上行，涨幅一度扩至1.2%。

--中国货币市场：回购利率小涨无碍资金转松，意外MLF投放缓解跨季担忧

尽管央行再次上调逆回购和MLF利率，主要质押式回购利率亦随之小涨，但在意外MLF投放驰援下，银行间资金面偏紧格局逐步缓解。交易人士指出，近期缴税在途、转债申购及季末MPA考核等因素令资金面谨慎预期难消，央行逾3,000亿元投放大为缓解跨季担忧。

--中国债市：三个月国库现金定存利率4.20%，较上次高125bp--业内人士

中国财政部与央行今日进行的600亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.20%，较上次（2016年10月24日）高125个基点（bp），因近几个月来货币市场利率上涨较多。

--新债招标：中国进出口行五年新发债利率4.05%，10年4.11%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的五年和10年固息新发债，中标利率分别为4.05%和4.11%，对应投标倍数2.73倍和6.09倍。该行同日还招标的一年和三年固息增发债，中标收益率为3.5151%和3.9226%，对应投标倍数3.14倍和2.93倍。

【外汇】

--中国外汇：2月结售汇逆差环比降近五成，涉外收付款现顺差--外管局

中国国家外汇管理局公布，2月银行结售汇逆差101亿美元，为连续第20个月出现逆差,环比收窄近五成；境内银行代客涉外收付款顺差19亿美元，此前连续19个月为逆差。分析人士指出，2月市场预期相对平稳，汇价稳中有升，有助于外汇供求趋于平衡；而外贸企业结汇及企业外汇融资持续增加，亦助力跨境资金流动形势好转。

--中国汇市：人民币早盘随中间价大升，美加息风险释放延续区间操作思路

人民币兑美元即期早盘随中间价大幅反弹，但日内有效波动仍不大；因隔夜美元指数大幅调整，中间价创近两个月来最大单日涨幅。交易员称，随着两会结束和美联储加息落地，市场风险因素基本释放，汇价后市走势更依赖客盘和大行意愿。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数跌创记录至93.47

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.48%至93.47，创出有该指数以来最低水平；SDR篮子指数跌至95.3，BIS篮子指数跌至94.67。

【证券/行业】

--《综述》中国A股收创三个半月新高短线仍乐观，因美联储加息靴子落地

美联储一如市场预期加息且未释放更多强硬信息，令市场担忧随即解除，引发全球风险资产价格反弹；中国A股周四亦放量迎来连四日上涨，并收创三个半月新高，短期走势料仍乐观。分析人士指出，目前中美经济均出现复苏迹象且有延续势头，带动A股上市公司盈利明显回升，对市场整体估值水平提供了较有利的支撑，估值水平仍具有向上修复空间。

--中国股市：沪综指放量收升至三个半月新高，美加息符合预期大盘向上突破

中国股市沪综指放量收升至三个半月新高，连四日上涨。分析师指出，隔夜美联储宣布加息符合预期，且决议未释放更多强硬信息，市场担忧解除。今天股指高开高走，个股普涨，大盘选择向上突破，料后市仍有上扬空间。沪综指收报3,268.94点，涨27.18点或0.84%。

--中国房地产：南京实施限购，暂停向主城区拥有两套及以上本市居民售房

南京市宣布进一步调整住房限购政策，在主城区范围内，暂停向已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房，并自周四(16日)起实施。

--中国房地产：青岛宣布实施限购限贷政策，同时提高贷款最低首付比例

青岛市周三宣布实施限购限贷政策，同时提高贷款最低首付比例，暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款，并自周四(16日)起实施。

--香港房地产：政府以逾74亿港元批出启德一幅住宅用地，与市场预期相若

香港政府周三称，一幅位于九龙启德住宅用地（第1L区2号地盘）以约74.4亿港元批出，与市场预期相若。

--亚洲房地产：香港位列亚洲投资强度城市之首，未来进一步加强--仲量联行

仲量联行发布的报告显示，香港在亚洲投资强度城市中排名第一；该行指，由于政府增加土地供应，令香港未来可供投资的资产增加，投资活动的强度将会加强。

--香港个股：汇丰控股盘中小幅上涨，上日伦敦回购近1,700万英镑股份

汇丰控股香港早盘盘中小幅上涨，上日在伦敦回购近1,700万英镑的股份。

--台湾个股：新光金称旗下人寿第一季底国际板债券余额料增至3,993亿台币