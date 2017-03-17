《路透晚报》--3月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：1-2月人民币计FDI同比下降2.3%，ODI同比大降逾半--商务部

中国商务部公布，今年1-2月，实际使用外资（FDI）金额1,386.8亿元人民币，同比下降2.3%；同期境内投资者共对外非金融类直接投资（ODI）924.2亿元人民币（折合134.3亿美元），同比下降52.8%。2月当月实际使用外资金额585.9亿元人民币，同比增长9.2%。

--中国房地产：北京实施“认房又认贷”，将确保今年新建商品房均价环比不增

为完善商品住房销售和差别化信贷政策，北京市住建委、人民银行营管部等联合发布通知，决定从3月18日起实施购买二套房“认房又认贷”，首付比例提高至60%，并暂停发放贷款期限25年以上的个人住房贷款。住建委表示，将切实增加商品住房有效供应，三季度末完成全年土地供应计划，确保新建商品住房成交均价环比不增长。

--中国房地产：既要去库存也要稳房价，强调城市政府负起调控责任--官员

今年政府工作报告修订后，在去库存和房地产市场调控部分，补充了“健全购租并举的住房制度”、“遏制热点城市房价过快上涨”，对此政府工作报告起草组成员韩文秀称，总的要求是既要去库存，也要稳房价，地方政府特别是城市政府要切实负起责任。

--中沙关系：中国与沙特签署总金额达650亿美元的多项协议

沙特阿拉伯国王萨勒曼周四在到访北京的第一天，出席了总额达650亿美元的多项协议签字仪式。作为全球最大石油出口国的沙特，希望加强与全球第二大经济体中国之间的关系。

--中国能源：2月全社会用电量同比增速大幅升至17.2%，前两月为6.3%--能源局

中国国家能源局日前公布，2月全社会用电量4,488亿千瓦时，同比增长17.2%；前两月累计9,356亿千瓦时，同比增长6.3%。

--中国经济：将出台养老医疗等产业专项债发行指引，激发投资活力--国务院

为激发医疗、养老等社会领域的投资活力，中国国务院办公厅周四发文称，将研究出台相关领域产业专项债券发行指引，积极支持相关企业发行公司债券、非金融企业债务融资工具和资产证券化产品，并探索发行股债结合型产品进行融资。

--中国经济：今年起在新疆深化棉花目标价格改革，17-19年目标价每吨18,600元

国家发改委、财政部发布通知称，自2017年起在新疆深化棉花目标价格改革，棉花目标价格由试点期间的一年一定改为三年一定，2017-19年新疆棉花目标价格为每吨18,600元人民币。

--中国财政：4月1日起取消城市公用事业附加等政府性基金--财政部

中国财政部发布通知称，为切实减轻企业负担，促进实体经济发展，自今年4月1日起取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金；各省、自治区、直辖市政府可自主决定免征、停征或减征地方水利建设基金、地方水库移民扶持基金。

【金融】

--中国金融：在华外资法人银行可依法投资境内银行业金融机构--银监会

中国银监会发文明确在华外资法人银行再投资监管政策，可依法投资境内银行业金融机构。未来，外资银行既可以选择以境外母行为主体投资境内银行业金融机构，也可选择以在华法人银行为主体进行投资。

--中国个股：江苏银行与德邦证券打造国内首只消费金融ABS基金--报载

中国证券报报导，江苏银行与德邦证券昨在上海宣布共同发起设立江苏银行--德邦证券消费金融ABS创新投资基金，该基金为国内首只消费金融ABS基金，规模200亿元人民币。

--路透专访：凯石基金欲借自然人持股解决中国公募基金人才机制问题--董事长

中国首家全部由自然人持股的“私募转公募”基金公司--凯石基金董事长陈继武日前表示，希望通过自然人持股的股权结构设置，从根本上解决目前中国公募基金难以留住人才的机制问题。

--全球金融：三分之二保险公司拟进行跨境收购，美国中国为主要目标--毕马威

国际会计谘询机构毕马威（KPMG）发布最新调查显示，全球有三分之二的保险公司预期今年将会进行跨境收购，并以美国及中国为主要目标。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿元逆回购操作，本周净回笼1,200亿元

中国央行公开市场今日进行600亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期各200亿元。据此计算，本周将净回笼1,200亿元，连续第三周净回笼。

--中国货币市场：资金收紧隔夜利率大涨，光大转债申购扰动但料影响暂时

受光大银行可转债申购影响，中国银行间市场资金面收紧，其中隔夜品种利率明显上行。交易员称，今日光大转债申购令资金面承压，但预计仅为暂时性因素，午后资金面或会有所好转。

--中国债市动态：现券盘整国债期货小幅攀高，成交转淡谨慎情绪稍占上风

中国银行间债市早盘现券收益率窄幅震荡，国债期货震荡小幅上涨。交易员称，昨日中美齐“加息”反而触发债券利率大幅下行，但偏多氛围暂未持续，市场今日成交明显转淡，在盘整中消化前日的剧烈波动，季末在即谨慎情绪稍占上风。

--中国票据市场：转贴利率本周上行，央行调升操作利率及MPA考核压力所致

中国票据市场本周转贴利率上行，主因中国央行上调公开市场逆回购利率，以及季末MPA（宏观审慎评估）考核，银行因而压缩规模导致收票热情不高。交易员并称，未来资金价格上行料将延续，因此转贴利率仍有走升空间。

--新债招标：中国三个月期贴现国债加权中标收益率2.7441%

中国财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率为2.7441%；该期债边际中标收益率2.8193%，投标倍数2.15倍。

--新债招标：云南三和10年专项地方债利率落区间上限，为16个月来首现

业内人士透露，云南省上午招标的三年和10年期专项地方债，中标利率分别为3.36%和3.87%，均落在较投标区间上限，投标倍数为1.25倍和1.09倍；此次云南债结果亦为2015年11月19日以来公开招标的地方债中标利率首次落于区间上限。

【外汇】

--人民币汇率：2月实际与名义有效汇率跌近1%，实际汇率创三个月新低--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，2月人民币实际有效汇率指数降0.94%至122.11，创三个月新低，上月修正后为升0.37%。2月人民币名义有效汇率指数亦降0.94%至117.35，为连续两个月调整，上月修正后为降0.08%。

--中国汇市：人民币早盘随中间价轻微走贬，市场方向不明成交淡静

人民币兑美元即期早盘轻微走贬，中间价则小幅下调。交易员称，昨日美联储加息后，中国央行亦调升公开市场操作利率，出乎市场意料，市场仍在消化和重估中国央行未来的政策走向。市场方向不明，早盘成交淡静。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数跌至新低93.31

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.17%至93.31；SDR篮子指数微跌至95.14，BIS篮子指数微跌至94.5。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创逾三个月最大单日跌幅，资金面偏紧权重股承压

中国股市沪综指收创逾三个月最大单日跌幅，终止此前连四日涨势。分析师指出，今日市场资金面偏紧，权重股承压拖累指数，大盘午后加速下跌，银行板块领跌。目前沪综指处于相对高位，市场存在一定套现压力。此外，昨日大盘技术性向上突破后亦有回踩确认要求。沪综指收报3,237.45点，跌31.49点或0.96%，该指数本周累计上涨0.77%。

--《独家新闻》中国乐视拟售硅谷49英亩地块，以缓解资金紧张--消息人士

消息人士称，中国科技企业乐视正在寻求出售从雅虎手中收购还不到一年的一处位于美国硅谷的地产。该地产占地面积49英亩，这次出售是资金链告急的乐视的最新努力。

--企业并购：中国石化接近达成收购雪佛龙南非资产的协议--消息

一位了解交易情况的消息人士透露，中国石化目前接近达成收购雪佛龙南非资产的协议，该案估值为10亿美元。

--中港个股：万科大股东深地铁获恒大系委托，持有表决权超过宝能系

中国大型地产商万科的第一大股东纷争已进入后期。万科周四晚公告显示，其两大股东深圳地铁集团与中国恒大集团之间达成战略合作，恒大集团下属企业将持有万科股份的表决权等授予深地铁，深地铁持有的股份表决权超过宝能系。

--中国个股：深圳能源两电厂项目获批，项目总投资逾100亿元

中国深圳能源集团股份有限公司周四晚公告称，公司筹划的潮安燃气热电联产项目、河源火电厂二期扩建项目获得广东发改委批准，两项目总投资超过100亿元人民币。

--《热点透视》蚂蚁金服放眼全球扩张大计，海外并购料采积极攻势

投资人认为马云的金融科技帝国已准备为争夺美国速汇金(MoneyGram)展开一场竞购大战。蚂蚁金服想要一个连系20亿个数码钱包的全球网络。速汇金手上的网络及执照可以帮上大忙。蚂蚁金服不太可能放弃这场或是其他未来的竞购战，这是否明智，还很难说。

--香港个股：绿城今年将积极参与土地市场，预计下半年出现较好机会--高管

中国房地产商--绿城中国执行董事兼行政总裁曹舟南表示，今年将积极参与到重要城市的土地市场，但会谨慎落地，肯定不拿地王；鉴于目前调控在加码，开发商压力加大，对于自有现金充裕的绿城来说，预计下半年会出现较好的投资土地市场的机会。

--香港个股：徽商银行公众持股比例降至约19.94%，将寻求方案解决包括配股

总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行公告称，该行的公众持股量已从约23.56%进一步下降至约19.94%，持续低于上市规则规定最低25%的水平。

--香港个股：复星国际发行8亿美元五年期债券，息率5.25%创新低

中国民营投资集团--复星国际称，成功发行8亿美元五年期债券，息率5.25%，创下公司单笔美元债的规模新高、票息新低。

--台湾个股：台塑请求越南河静省批准增加3.46亿美元投资--越南媒体

据本地媒体援引河静省一位官员的话报导，台湾大型集团业者台塑请求越南中部的河静省批准其向该省增加3.46亿美元投资。根据报导，新增投资将会用于改善生产和环境安全。

--亚洲房地产：美国升息过后，亚洲房地产仍具吸引力--领盛投资管理