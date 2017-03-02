《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：加强监管整治金融乱象，配合监管协调机制建设--银监会

新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。

--中国经济：今年全国32个省级单位固定资产投资规模将达65万亿左右--发改委

中国国家发改委秘书长李朴民称，2016年中国全社会固定资产投资完成60.65万亿元人民币，同比增长7.9%。如按照这一速度，2017年全国32个省级单位（含新疆生产建设兵团）固定资产投资规模将会达到65万亿左右。

--中国煤炭：将严处煤矿超层越界开采，专项检查持续到8月末--国土部

中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。

--中欧贸易：希望欧委会及早彻底终止对中国光伏产品双反措施--商务部

针对欧盟对中国光伏产品反倾销反补贴措施延长实施18个月，同时主动发起期中复审调查以逐步降低措施水平。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，希望欧委会及早彻底终止光伏双反措施，避免对恢复光伏正常国际贸易设置障碍。

--中韩关系：中国欢迎包括韩国企业在内的外国企业来华兴业--商务部

中国商务部发言人孙继文表示，中国政府欢迎包括韩国企业在内的外国企业来华兴业，将始终保护在华外国企业权益，但前提是依法合规。

--韩国企业：乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击

韩国乐天层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。

--台湾央行：利率调整考量未来通膨，台湾利率不必然要跟着美国走--总裁

台湾央行总裁彭淮南周四表示，这波台币升值主要是外资汇入，因台股现金殖利率高；而利率调整主要是考量未来的通膨，台湾利率不必然要跟着美国走。

--香港房地产：2月住宅买卖合约宗数按月回升24%，受新盘销情理想带动

香港土地注册处周四发表数字显示，2月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月回升24%，较去年同月的有纪录以来历史低位，则大增1.26倍，受发展商年初推出新盘销售理想带动。

【金融】

--中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载

中国金融时报报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。nL3S1GF1EU]

--新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普

资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。

标普全球评级信用分析师雷明峰表示：“我们预期，稳定的资产质量及资产证券化交易中的结构性保护，将会支持2017年国内资产证券化市场的发展。零售应收帐款资产支持证券的持续发行、非银行发行人参与度的持续提升、更具弹性的证券化发行平台，以及新资产类别的开发将成为今年的发展重点。”

【固定收益】

--《焦点》中国债市大门又打开一点，但外资还是不太敢进

中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。

中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。这种举措可能有助于中国被纳入全球债券指数，但投资人称市场准入及有关人民币稳定性的担忧可能会阻碍资金流入。

--中国公开市场：今日进行300亿元逆回购操作，单日净回笼700亿元

中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，今日将净回笼700亿元，为连续第六日净回笼。

--中国货币市场：月初资金价格回落流动性转松，公开市场持续回笼态势不改

中国银行间市场流动性缓步改善，资金价格小幅回落，大行融出较之前有所增多。交易员称，虽然央行公开市场连续六日净回笼，但随着月初资金面压力减轻，场内机构轧平头寸难度好转，流动性呈现逐步转松势头。

--中国债市动态：现券期货走弱，美联储加息预期升温压制市场情绪

中国银行间债市早盘现券收益率走高，国债期货震荡下滑。交易员表示，美联储3月加息预期升温推高美债收益率，加之国内基本面转暖趋势延续，打击现券市场情绪；后续仍需关注监管政策落地是否符合预期，以及经济改善的可持续性。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.8087%，10年4.1070%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的三、五和10年三期债，中标收益率为3.8087%、3.9687%和4.1070%，此前预测均值为3.80%、3.96%和4.09%，对应投标倍数2.01倍、2.61倍和3.93倍。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率4.0014%，10年4.1948%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的五年和10年固息增发债，中标收益率为4.0014%和4.1948%；一年和三年期增发债，中标收益率为3.2589%和3.8078%。

--中国信用债：16中城建MTN001未能在3月1日按期付息--上清所

中国银行间市场清算所股份有限公司（上清所）公告，3月1日是中国城市建设控股集团所发行中期票据16中城建MTN001的付息日，截至当日日终，上清所仍未收到发行人支付的付息资金，无法进行该债券付息工作。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续跌并靠近波动区间底部，“两会”行情料以稳定为主

人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三月加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。

--人民币汇率：维稳汇率挑战依然严峻，提高政策可信度是关键--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛撰文称，人民币汇率已阶段性企稳，支持人民币汇率稳定的因素正在不断积累，但维持人民币汇率稳定的挑战依然严峻；未来提高政策可信度是汇率维稳的关键，不仅要靠市场沟通，还要靠市场操作，进一步发挥汇率杠杆的调节作用。

--路透调查：人民币及印度卢比前景看跌，受美联储升息押注打压

一项路透调查显示，人民币及印度卢比料将走软，逆转近期涨势，因为本月美国升息概率上升给美元带来提振，不过这两种货币走软程度没有之前料想地那么严重。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，境外机构参与交易影响渐消

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略下移。受境外机构获准参与外汇衍生品业务消息提振，一年期掉期周二触及1,465点的近一年半高点，但之后被止盈盘和大行压制；随着该消息影响消散，掉期长端逐渐回落。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数微升至94.09

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.15%至94.09；SDR篮子指数微升至96.05，BIS篮子指数微升至95.4。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，“两会”临近市场情绪偏谨慎

中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，今日大盘震荡下行，临近尾市加速下跌，盘中个股跌多涨少，此前累积涨幅较大的农林牧渔板块领跌，而大盘蓝筹金融板块则成为护盘主力，“两会”临近市场情绪偏谨慎，料期间大盘将以横盘整理为主。

--中国证券：创业板公司去年净利增近四成，为五年来最高水平--深交所

据中国深圳证券交易所官方微信，603家创业板公司去年合计净利润达932.16亿元人民币，同比增长38.15%；合计营收增长34.46%。其营收和净利增速皆达到五年以来最高水平，净利增速五年内首次超过营收，显示创业板公司收入的质量和盈利能力得到进一步提升。

--中国基金：工银瑞信管理的工银丰淳债基首募909亿，成首募规模最大基金

据中国工银瑞信基金管理公司网站，其管理的工银瑞信丰淳半年定期开放债券型基金的首募规模达909.4亿元人民币，成为国内首募规模最大的基金。

--香港证券：美券商减价战升温，嘉信理财香港同步下调交易佣金近三成

美国本土券商减价战升温，在香港提供美股网上买卖服务的嘉信理财香港周四宣布同步下调交易佣金近三成。

--中国能源：“十三五”期间中石化拟投资2,000亿元打造四大炼化基地--新华

新华社报导称，中国石油化工集团公司“十三五”期间计划投资2,000亿元人民币，优化升级打造茂湛、镇海、上海和南京四大炼化基地。

--企业并购：德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场

拥有哈恩机场的德国地方政府周三表示，已决定把这个位于德国西部的亏损机场出售给中国海航集团。消息人士表示，购买价格约为1,500万欧元(1,600万美元)。

--香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元

英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团002193.SZ。

--企业并购：鸿海有信心入股东芝芯片业务