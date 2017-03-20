《路透晚报》--3月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定--习近平

中国国家主席习近平表示，中美共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确选择；要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定。

--中国央行：金融体系总体健康，但存杠杆率偏高及债市房市等风险--行长

中国央行行长周小川表示，中国金融体系总体健康，但也存在总体杠杆率偏高、债市房市风险和跨市场影子银行业务活跃等风险。

--中国经济：要妥善处理处置不良资产、债券违约和房地产泡沫等风险--副总理

中国国务院副总理张高丽表示，要妥善处理处置银行不良资产、债券违约、房地产泡沫等一批风险点，确保不发生系统性金融风险；现在整个金融资产量非常大，引导金融支持实体经济，才能发展实体经济。

--中国经济：要在保持大局稳定前提下，积极化解风险隐患--官员

中国国务院研究室主任黄守宏称，中国今年要保持经济运行在合理区间，守住金融安全、民生保障、环境保护等方面的底线，并在保持大局稳定的前提下，要敢于啃‘硬骨头’，积极化解风险隐患。

--中国央行：完善货币政策工具体系，为价格调控方式转型营造环境--工作论文

中国央行研究局局长徐忠撰文表示，要创新完善中国货币政策工具体系，为货币政策和价格调控方式转型营造良好的金融环境。货币政策有效实施需要其他政策配合，尤其需要供给侧结构性改革为基础；同时要优化中央银行资产负债表，为货币价格调控方式转型创造有利条件。

--中国房地产：2月70城房价同比涨幅连三月回落，环比升幅重现扩大苗头

中国国家统计局公布数据显示，2月70个大中城市房价指数同比涨幅连续三个月回落，环比涨幅则在连续四个月缩窄后再度略有扩大。重点调控的15个热点城市房价多数继续趋稳回落。

--中国房地产：广州、石家庄等市升级限购限贷措施，提高首付款比例

近期中国又一批城市升级限购限贷措施，遏制房价过快上涨势头。广州、石家庄、长沙和郑州近日接连出台升级版房地产限购限贷措施，不同程度地提高购买普通商品房最低首付款比例，收紧购房资格，暂停发放第三套及以上住房的商业贷款，并禁止对购房首付款发放贷款或变相发放贷款。

--中国房地产：楼市领域泡沫化风险必须高度关注，做好“靶向治疗”--金融时报

中国央行主管媒体--金融时报刊登评论文章称，部分城市楼市“高烧”不退，甚至朝着泡沫化方向演变，其所暗藏的风险和带来的冲击不容忽视；房地产领域的泡沫化风险显然必须高度关注，需要及时处置，要做好楼市风险的“靶向治疗”。

--台湾数据：2月外销订单连七月成长，今年GDP增长有望达2%

台湾经济部公布，2月外销订单金额较上年同期升22%，连续第七个月正成长，高于路透预估的年增15.8%，并创六年半高位。分析师认为，只要美国总统特朗普未发动贸易大战，及国际油价未出现暴跌，台湾今年GDP增长有望达2%。

--台湾经济：前瞻基础建设特别预算案财源将全数举债，对债市影响中性看待

台湾行政院本周将提出总金额不超过一兆(万亿)台币的〞前瞻基础建设特别预算案〞。国发会表示资金将全数举债因应；交易员表示这对债市的影响尚且有限。

【金融】

--香港金融：楼市风险随利息向上逐步加大，现阶段没条件＂减辣＂--财政司长

香港财政司司长陈茂波表示，随着港美息差扩阔，香港银行利息最终都会跟随美息走势逐步向上，加上供求情况改变，楼市要面对的风险亦会逐步加大。此外，在基本市场因素正在转向的情况下，市场仍然再趋炽热，故此，各种针对楼市的需求管理措施仍须继续，现阶段看不到有条件或空间＂减辣＂或＂撤招＂。

--路透调查：逾九成金融机构认为台湾央行将连三季维持利率不变

台湾央行将于周四(23日)召开第一季理监事会议。尽管美国联邦储备理事会(FED)宣布升息，但路透调查显示，15家受访机构中，有14家估央行将维持重贴现率在1.375%，为连续第三季维持利率不变。

--台湾金融：保险业投资美元部位达11.5兆台币，其中74%有避险--金管会

台湾金管会称，整体保险业美元投资部位达11.5兆(万亿)台币，其中74%有避险，且保险业有外汇价格变动准备金机制，若发生汇损也可冲底。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,000亿元逆回购操作，转为净投放400亿元

中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天和28天期各200亿元。据此计算，今日将转为净投放400亿元。

--《中国债市每日综述》资金紧势施压短券，季末MPA考核冲击忧虑难散

中国银行间债市现券整体波幅有限，但资金紧势令短券承压，收益率持续走高，IRS（利率互换）短端也进一步抬升。季末渐行渐近，MPA（宏观审慎评估）考核对流动性的冲击仍有较大不确定性，加之政策预期依旧谨慎，市场短期料维持盘整。

--新债招标：中国农发行三年债收益率3.9737%，15年4.3985%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三、七和15年期固息债，中标 收益率分别为3.9737%、 4.2132%和4.3985%，投标倍数为2.49倍、3.67倍和4.47倍。

【外汇】

--中国外汇：跨境资本流动向均衡收敛，有企业借海外投资转移资产--外管局长

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜称，中国的跨境资本流动正向均衡状态收敛，未来中国跨境收支具有良好的稳健基础；但部分企业海外投资存在“非理性和异常投资行为”，有些企业借海外投资转移资产。

--中国汇市：人民币早盘略升，美指弱而中间价稳致CFETS指数再创新低

人民币兑美元即期早盘略上行，中间价则回落至6.90元附近。交易员称，市场对美联储后续加息频率感到失望，短期美元指数料仍将较弱；但在岸客盘依旧略偏购汇，大行亦继续适度提供美元流动性，确保人民币兑美元维持在区间内运行。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数跌至93.03再创新低

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.31%至93.03，再创该数据公布来新低；SDR篮子指数微跌至94.97，BIS篮子指数跌至94.21。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周续跌，CFETS指数跌至93.32新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(17日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.97%至93.32，较2014年底则仍下跌6.68%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指先抑后扬缩量收升，煤炭股领涨力保大盘收红

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，继上周五大跌后，今天指数先抑后扬，量能明显萎缩，房地产板块受政策调控影响领跌，对指数造成拖累。不过以煤炭为代表的资源股集体走强，力保指数收红。目前大盘向上有效突破仍面临技术性阻力，资金追高意愿不强，料后市调整时间将拉长。

--钢铁产业：中国认为产能过剩不能只盯着中国，各国应加强合作

中国商务部副部长王受文表示，应对钢铁产能过剩需要全球加强合作，不应只盯着中国。

--中港个股：神华称本次派息已考虑未来情况，不会对营运发展带来明显影响

中国最大煤炭生产商--中国神华宣布拟发特别股息，公司副董事长兼总裁凌文表示，本次派息不会对公司营运和发展带来明显影响，并已考虑到未来几年的资本开支等情况。

--中港个股：万科将42个商业地产项目出售给投资基金，预计交易价86-90亿

中国大型地产企业--万科刊登公告称，拟将拥有的42个商业地产项目，出售给其参与投资的两只商业地产投资基金。若这些项目全部成交，预计总交易作价为86-90亿元人民币。

--中国企业：中核工业集团与中核工业建设集团正筹划战略重组，但方案未定

核领域的三大上市公司中核科技、中国核电和中国核建先后公告，控股股东中国核工业集团与中国核工业建设集团正在筹划战略重组事宜，但方案尚未确定。

--企业结盟：IBM与中国万达将设立合资企业，为中国企业提供云服务

国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。

--香港个股：国泰航空再遭欧洲委员会指触犯竞争法，罚款5,712万欧元

香港主要航空公司--国泰航空宣布，欧洲委员会已再就有关国泰与多家国际货物空运航空公司，就货运附加费水平达成的协议触犯欧洲竞争法的调查结果发出新的裁决，并向公司征收罚款5,712万欧元（约4.76亿港元）。

--台湾个股：台积电明年决定是否美国设厂，官员称将创造有利投资环境