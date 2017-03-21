《路透晚报》--3月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：国有资产不是任人宰割的“唐僧肉”，要大力盘活财政资金--总理

中国国务院总理李克强表示，国有资产是全体人民的共同财富，不是任人宰割的“唐僧肉”，要确保企业境外国有资产安全运营和保值增值。

--中国外交：国务院总理李克强将出访澳洲，“一带一路”料获正面回响

中国国务院总理李克强本周出访澳洲，预期澳洲将会对“一带一路”计划做出正面回应，不过两名熟知此议题的消息人士表示，澳洲政府可能还要一段时间才会做出承诺。

--中国人事：同意丁学东和郭树清担任央行货币政策委员会委员--国务院

中国政府网刊登国务院办公厅关于调整央行货币政策委员会组成人员的通知称，同意丁学东、郭树清担任中国央行货币政策委员会委员；肖捷、尚福林不再担任货币政策委员会委员职务。

--中国经济：2017年增长料放缓至6.5%，2018年降至6.3%--OECD报告

经济合作暨发展组织(OECD)预测，2017年中国经济增长可能放缓至6.5%，2018年进一步降至6.3%。不过随着全球需求增强，中国出口料将改善。

--《市场热谈》中国楼市信贷政策定调趋紧，配合去泡沫应时而动 “房子是用来住的、不是用来炒的”，去年底中央经济工作会议剑指“炒房”表态言犹在耳，中国一二三线城市调控新政即鱼贯而出。而蛇打七寸，央行日前明确要求银行对住房信贷做出适度调整，意味着信贷政策正紧密配合楼市防风险应时而动，但去泡沫化之路仍阻且长。

--中以关系：尽早结束中以自贸区谈判，深化与以色列科学等方面合作--总理

中国总理李克强会见以色列总理内塔尼亚胡时表示，愿同以色列做好发展战略对接，就建立中以自贸区抓紧商谈，争取尽早结束谈判；并深化两国在基础科学、现代农业、清洁能源、生物医药等领域的合作。

--中国经济：今年增速预计6.6%，政策利率有望继续上调10-20BP--北大报告

中国北大经济政策研究所课题组发布报告称，中国经济今年开局维持平稳，预计一季度GDP保持强劲增长，同比增长达6.8%；但二季度及之后一段时间继续上行的空间较为有限，年内余下三季度增速将会逐步放缓至6.5%，全年经济增长有望达到6.6%左右。

--台湾经济：基建特别预算将取消年度举债流量15%上限，仍有总量管制--消息

两位政府消息人士透露，台湾行政院将提出前瞻基础建设特别预算条例，将取消政府年度举债流量15%上限限制；但八年期间仍将实施举债的总量管制，即在八年中的举债总量，不能超过八年期间中央政府总预算加特别预算岁出总量的15%。

--香港数据：2月CPI按年跌0.1%受电力及燃气带动，基本通胀率为0.7%

香港政府统计处公布，2月综合消费物价指数（CPI）按年下跌0.1%，主要由于电力、燃气及水等价格跌幅较大，1月CPI则为按年升1.3%。

--香港房地产：市民关注下届政府房策，冀五年内逐步撤印花税辣招--调查

香港主要物业代理--美联物业发表的调查显示，超过六成受访者不满意香港现届政府的房屋政策，逾三成被访者认为楼市辣招及收紧按揭窒碍换楼及＂上车＂（首次置业）；巿民亦关注三位特首候选人的房屋政策提案，23%受访者最支持五年内逐步撤销印花税辣招之建议。

【金融】

--中国金融：未来将有更多绿色金融激励机制，如央行贴息和担保--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示，2017年，中国将在绿色基金、绿色再贷款、碳市场、环境压力测试等多个领域取得突破。未来会发展更多的激励机制，比如用央行的贴息、担保等形式来降低绿色信贷融资成本。

--中国金融：广东公安破获地下钱庄20余宗，涉案金额逾460亿亿元

中国广东省公安厅发布消息称，近日警方在广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等地开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元逆回购操作，单日净投放300亿元

中国央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，今日将净投放300亿元，为连续第二日净投放。

--中国货币市场：紧势不改利率大涨，MPA大考加剧谨慎气氛逆回购助益不大

中国银行间市场资金面仍在收紧，隔夜和七天期利率大幅上涨，大行融出稀少。交易员称，季末MPA（宏观审慎评估）大考临近，银行机构心态谨慎，且光大转债申购资金尚未解冻，虽然公开市场连续净投放，但对缓解资金紧势帮助不大。

--中国债市动态：资金紧势未缓继续压制现券，国开新债定位短端偏高

中国银行间债市资金紧势有增无减，交投活跃的10年国开等利率债收益率继续小涨，短债和信用债则因流动性差而成交寥寥；另外，受七天回购定盘利率大涨影响，利率互换(IRS)全线上行，其中一年涨幅近10个基点(bp)居前，与五年期利差进一步收窄。

--《中国新债预测》三年续发国债收益率均值2.95%，季末资金紧势料牵制需求

中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，季末资金承压令现券交投情绪谨慎，午后市场放水传言不断，带动国债期货小涨，但流动性整体并未明显缓解，而三年国债品种绝对收益偏低，料这些因素均将限制明日需求，收益率预测均值落在2.95%。

--新债招标：国开行10年增发债中标收益率4.1091%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行今日招标的10年增发债中标收益率为4.1091%，此前预测均值4.09%，投标倍数为4.33倍。稍早该行结束招标的一年、三年和五年期增发债，中标收益率为3.5774%、3.9574%和4.0405%，三期债此前预测均值为3.47%、3.93%和4.00%；对应投标倍数3.23倍、3.24倍和3.26倍。

--中国个股：苏宁云商拟公开发行至多100亿元公司债，用于偿还债务等

中国大型家电零售连锁企业--苏宁云商公告称，拟向合格投资者公开发行至多100亿元人民币公司债，用于偿还债务、补充公司运营资金等。

【外汇】

--《分析》凛冬忽至，中国企业海外投资进入下半场

去年突飞猛进的中国企业对外投资正遭内外夹攻。除了来自境外对并购项目的严格审批之外，中国严格的外汇流出管理和真实、合规性审核，也让中企对外投资热度骤然降温。可以预见，今年中国企业对外投资将进入收缩期。

--中国汇市：人民币随中间价小跌，汇价波动有限部分机构参与倒量

人民币兑美元即期早盘随中间价放量小跌，但有效波动仍非常有限。交易员称，不少机构趁着汇市波动较小参与倒量，而客盘仍有实需购汇，因此大行亦继续向市场提供美元流动性，因短期外部风险事件稀疏，料短期汇价延续区间窄幅整理。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数跌跌不休，CFETS指数首破93关口

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.27%至92.78，这是有该数据以来首次跌破93关口；SDR篮子指数微跌至94.91，BIS篮子指数跌至93.95，亦首次跌破94关口，创出有该数据来的新低。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连两日小幅收升盘局未改，白酒及家电股走势坚挺

中国股市沪综指连两日小幅收升。分析师指出，因近阶段资金面不容乐观，股指全日维持窄幅震荡走势，虽然白酒及家电等板块走势坚挺，但钢铁、有色板块受大宗商品疲弱走势拖累跌幅居前，令大盘上下两难。

--香港个股：中国电信称今年资本开支按年减少8%，明年将会明显下降

中国三大电信商之一的中国电信称，公司2017年的资本开支将按年下降8%至890亿元人民币，2018年将会明显下降。其董事会稍早决定建议适当提高派息水平，末期股息每股0.105港元（约0.09325元人民币）。

--美国个股：阿里巴巴宣布完成对大麦网全资收购，进一步催化协同效应

中国电商巨头--阿里巴巴宣布，已完成对国内最大票务平台大麦网的全资收购；大麦网在优化其核心产品的同时，将进一步催化阿里生态各大业务之间的协同效应。

--中国个股：美菱电器与意Candy集团合作，有望成后者冰箱独家供应商

中国家电大厂合肥美菱股份有限公司公告称，其与意大利老牌家电集团Candy Hoover在冰箱和洗衣机两类产品上达成战略合作，包括美菱有望成为Candy的独家冰箱供应商。

--中国企业：小米联手富士康在印度建第二座手机厂

中国知名智能手机厂商--小米科技宣布，将与富士康联手在印度建第二座手机生产厂。

--中国个股：中国海诚称母公司中国轻工集团拟并入保利集团，早盘涨停

中国中央企业之间的重组近期接二连三。中国海诚工程科技股份有限公司公告称，其控股股东中国轻工集团将并入另一家央企保利集团。中国海诚以涨停板开市，早盘一直封住涨停。

--香港个股：港灯连续两年调低本地电费，2017年度减幅超过17%

香港主要发电及供电商--港灯电力投资称，该公司连续两年调低本地电费，2017年度减幅超过17%。

--中国个股：京威股份将与正道集团合资生产新能源汽车，总投资120亿元

中国北京威卡威汽车零部件股份有限公司公告称，已与正道集团签署战略合作协议，双方将在香港组建合资公司推进新能源汽车的研发和生产事宜，总投资120亿元人民币。

--企业并购：创兴、亚洲金融等持有的香港人寿卖盘予首元国际，总代价71亿港元

由创兴银行、亚洲金融集团等多家本地银行持有的香港人寿保险成功卖盘予首元国际有限公司，总代价71亿港元。

--香港个股：巨涛海洋石油获北京三聚环保收购控股权，复牌盘中曾涨18%