《路透晚报》--3月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美贸易：对美裁定对华HEDP高额反倾销税率的决定强烈不满--中国商务部

针对美国商务部对华羟基乙叉二磷酸（HEDP)反倾销和反补贴调查作出终裁一事，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，中方对美商务部裁定高额反倾销税率的决定和做法强烈不满，裁出的反倾销税率严重脱离客观事实。

--中国房地产：需求端下猛药为救急所必需，但“保障住”才是核心目标--新华

针对近期多地密集出台楼市调控政策，中国官媒新华社发布时评指出，在需求端下猛药，为救急所必需；而从长效机制看，还是要通过供给侧结构性改革促进房地产市场稳定健康发展。“管住炒”也要“保障住”，住是核心目标。

--中国房地产：廊坊环京调控加码，外地人限购一套房且首付不低于五成

环京楼市调控加码仍在继续。中国河北省廊坊市出台政策，扩大调控区域包括廊坊市主城区和永清县，且差别化住房信贷政策要求也更加严格，即非本地户籍居民家庭限购一套住房，首付款比例不低于五成。

--台湾数据：2月季调失业率3.83%，较上月略微走低--主计总处

台湾主计总处公布，2月经季节调整后失业率为3.83%，较上月略微走低。

--台湾数据：3月至17日止，出口金额年增率仍达两位数成长--财长

台湾财政部长许虞哲称，今年台币兑美元升值对出口表现没有影响，1-2月仍然表现不错，3月至17日止，出口金额年增率也仍达两位数成长。

--台湾经济：政府应优先水电供给无虞，改善投资环境--工商协进会理事长

台湾民间企业团体--工商协进会理事长林伯丰表示，台湾政府应积极改善投资环境，包括稳定供应水电、修正僵化的劳动法规、检讨环评制度等，让企业有信心在台湾投资，也希望政府能刻立即有所做为。

【金融】

--《独家新闻》中国农业银行冻结给缅甸少数民族地方武装筹款的帐户

中国大型国营银行--中国农业银行冻结了一个用于资助缅甸少数民族地方武装的帐户，中止了一项可能引发中国和缅甸外交关系紧张的安排。

--中国保险：1-2月原保险保费收入11,902.81亿元，同比增长31.27%--保监会

中国保监会公布，1-2月原保险保费收入11,902.81亿元人民币，同比增长31.27%，增速较去年同期下滑；2月末资金运用余额较年初增长3.44%至138,521.65亿元。

--投行观点：中国监管体系将导致利率上行，对银行业保持乐观--摩根士丹利

大型投行摩根士丹利近日表示，当前中国银行业正处于相对合理的信用扩张期，对中国银行业继续保持乐观。目前银行股30%左右的分红水平较为合理，中国宏观审慎的监管体系可能会导致利率上行，但对增加金融透明度和银行的投资者都是有益的。

【固定收益】

--《焦点》中证登拟提高公司债质押门槛，交易所融资功能或将逐渐弱化

随着信用违约风险持续上升，中国证券登记结算有限公司拟于4月初调整质押式回购政策，提高公司债质押门槛；新发的中低等级公司债将失去质押功能，交易所债市融资功能或将因此逐渐弱化。

--中国公开市场：今日进行900亿元逆回购操作，单日净投放400亿元

中国央行公开市场今日进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200亿元，28天期200亿元。据此计算，今日将净投放400亿元，为连续第三日净投放。

--中国货币市场：资金仍紧结构供需矛盾突出，银行应对MPA非银艰难度日

中国银行间市场资金面整体仍紧，且与前几日相比结构性供需矛盾更为突出。银行为应对季末“加强版”的MPA（宏观审慎评估）考核，在管控头寸上依旧相当谨慎，而不少非银机构因此受累，借钱难度不断增加，为平头寸只能高价融入。

--中国债市动态：资金面暂稳现券和期货稍暖，但三年国债发行仍不理想

中国银行间债市资金紧势未加剧，银行类机构情绪暂稳，主要现券延续上日午后暖意收益率小降，国债期货亦小涨。不过新债发行方面，较短期的三年国债定位依旧偏高，需求不佳。

--新债招标：中国三年续发国债中标收益率3.0289%，远高于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三年续发固息国债 加权中标收益率为3.0289%，远高于市场预测均值2.95%。

--新债招标：中国五年期铁道债中标利率4.30%，10年4.25%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的五年及10年期铁路建设债券中标利率分别为4.30%和4.25%，投标倍数为1.47倍和3.10倍。

--新债招标：中国农发行一年债收益率3.5864%，五年4.1025%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、五和10年期固息债，中标收益率分别为3.5864%、4.1025%和4.1584%，投标倍数为3.39倍、2.93倍和5.58倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价续升，美指跌破100关口缓解贬值预期

人民币兑美元即期早盘随中间价续升。交易员称，美元指数跌破100关口，略缓解人民币贬值预期，但客盘反应似乎相对较慢，实需购汇导致近期汇价反弹空间明显小于其他主流货币，短期这种状况料仍延续，汇价将维持区间横向波动。

--《独家新闻》台湾央行希望外资保管行向客户转达不要再新汇入资金--消息

两位外资保管行消息人士透露，为抑制台币兑美元升值幅度，台湾央行来电关切，希望保管行代为转达客户，不要再有新资金汇入。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数暂回稳至92.91

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.15%至92.91；SDR篮子指数微跌至94.78，BIS篮子指数微升至94.04。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌终结二连涨，银行股和周期股领跌

中国股市沪综指小幅收跌，终结连二日升势。分析师指出，受海外市场冲击，今天大盘低开后震幅加大，银行股和周期股领跌；本轮行情A股相对海外市场涨幅较小，整体估值水平的安全边际较高，料后市调整幅度不大。

--《焦点》中资企业A+H股溢价收窄，套利交易需警惕

香港上市中资企业的股票跻身今年以来全球表现最佳股票之列，其回报远远超过标准普尔500指数，因中国大陆投资者纷纷涌入这个曾经是外国基金经理专属的投资场所。

--投行观点：A股周期股反弹已到后半场，建议均衡配置周期和防御股--瑞银

国际投行瑞银的中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺在最新策略报告中提示，A股市场去年中开始的周期股反弹已经进入后半段，建议投资者在周期和防御板块上均衡配置，周期板块中偏好可选消费、工业和银行。

--中国企业：今年来股权资本市场募资同比减5%至230亿美元--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年以来中国企业的股权资本市场（ECM）募资总额达230亿美元，同比下降5%，不过同期A股市场首次公开发行（IPO）募资量达77亿美元，同比增长278.6%，为2011年以来最高纪录。

--港股业绩：中国海外去年核心利润增长略逊预期，并购中信地产效益未显现

中国大型开发商--中国海外发展去年完成并购中信地产，但对公司去年的业绩未见带来效益。公司高层表示，预期未来几年整体市场保持稳定，公司能够实现可持续和稳定增长。

--香港个股：中石化冠德澄清印尼争议涉商业民事纠纷，没接国际刑警通报

中国石化的香港分支--中石化冠德发表公告澄清，印尼争议涉及商业及民事纠纷，公司相关管理人员并没有从国际刑警组织接到通报。

--香港个股：安踏体育先旧后新配股筹近38亿港元，拟用于未来可能收购合作

中国体育用品商--安踏体育用品有限公司宣布，以先旧后新方式配售1.75亿股新股，集资规模37.9亿港元，拟作未来可能出现的与国际体育品牌的收购及合作机会，及一般营运资金。

--中国个股：卧龙地产以53.3亿元估值收购一游戏公司，配套融资14.7亿