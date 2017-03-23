《路透晚报》--3月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中欧贸易：敦促欧盟改变替代国做法，有信心WTO公正裁决--中国商务部

中国商务部发言人孙继文称，中国将要求世贸组织再次考虑设立专家组，审理欧盟对中国征收反倾销关税的替代国做法。

--《焦点》台湾采扩张财政八年投资8,824亿，工商界呼吁勿偏废短期策略

台湾行政院提出八年投资约8,824亿台币的财政刺激政策，但自估对经济成长贡献的乘数效果很低，分析师的估计也偏保守；工商界产业则认为，政府振兴经济提高长期竞争力很好，但别忽略采行短期策略。

--台湾央行：宜扩大内需维持经济动能，因应外在环境改变--总裁

台湾央行总裁彭淮南表示，面对外在环境改变，为维持台湾经济动能，宜扩大内需。在既有财政空间下，推动〞前瞻基础建设〞，可创造就业及提高生产力，促进经济成长，并可改善居住条件，提高生活水准。

--台湾财政：第二季将发行1,000亿台币公债及550亿国库券--财政部

台湾财政部表示，今年第二季将发行1,000亿台币甲类公债，以及550亿台币国库券；而第二季首期公债为五年期公债，金额250亿台币。

--台湾数据：2月工业生产指数较上年同期升10.64%，连续七个月正增长

台湾经济部公布，2月工业生产指数较去年同期升10.64%，为连续七个月正成长；上月修正后则为成长2.46%。

--表格：台湾2月M2年增率3.56%创四年新低，因银行放款及投资成长减缓

台湾央行公布，2月日平均货币总计数M2年增率微降至3.56%，创2013年2月以来新低，主要是受到银行放款与投资成长减缓影响；而2月M1B年增率也降为5.07%。

【金融】

--《焦点》中国银行业闪躲腾挪迎战MPA考核，近忧可解但远虑犹存转型迫在眉睫

即将到来的一季度MPA考核已令中国银行业感受到“切肤之痛”，资本充足率、广义信贷增速等“监管红线”犹如达摩克利斯之剑高悬头顶，令其近年来表外资产的无序扩张无所遁形。伴随季末时点的临近，银行正加速通过寻找非宏观审慎评估体系（MPA）考核机构代持、非标转标、压缩同业理财等多种途径腾挪资产力争考核达标。

--《焦点》中国再融资新政抑制定向增发，料推升企业债务风险

银行人士及分析师指出，中国当局为抑制企业非公开发行股票大增而推出的再融资新政，正逼使更多现金吃紧的企业转而举债，中国企业债务负担原已达到全球金融危机以来高位，如今压力更加沉重。

--全球金融：亚投行批准13个新成员加入，加拿大位列其中

中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)称，已批准13个新成员加入，其中包括美国主要盟友加拿大，成员总数达到70个。这是亚投行自成立以来首次纳入新成员。

--亚洲金融：香港获准加入亚投行，将进一步巩固本港国际金融中心地位

香港政府表示，欢迎亚洲基础设施投资银行（亚投行）批准香港加入亚投行的决定，并指香港参与亚投行的运作可为业界带来新机遇，进一步巩固香港的国际金融中心地位。

--中国金融：同业存单纳入同业负债考核是大势所趋--金融时报

中国金融时报报导称，同业存单纳入同业负债考核是大势所趋，不过根据对上市银行资产负债表与同业存单纳入同业负债测算口径前后同业负债占比的变化的分析，同业存单纳入同业负债后占比仅为18%左右，大幅低于监管要求的三分之一红线，影响不会太大。

--中国金融：2016年末信托业信托资产规模逾20万亿，同比增长24.01%--协会

中国信托业协会最新发布的2016年信托公司主要业务数据显示，截至2016年年末，全国68家信托公司管理的信托资产规模达到20.22万亿元人民币，同比增长24.01%，信托业跨入“20万亿元时代”。

--中港个股：中信银行今年不良处置将更积极，净息差或进一步下降--高层

中国全国性股份制银行--中信银行高层称，该行不良资产的控制和消化仍在可控范围内，今年对不良处置将采取更积极的措施；同时，该行净息差可能会有进一步下降，将优化资产负债结构。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元逆回购操作，完全对冲到期量

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天、28天期各100亿元。据此计算，今日逆回购操作量完全对冲到期量，并结束此前连续三日净投放。

--《中国债市每日综述》期货走强现券窄幅整理，季末后走向分歧仍不小

中国债市期现货走势有所分化，中金所国债期货先抑后扬，但银行间债市现券不为所动，全天维持窄幅整理。资金面虽继续缓慢改善，但在季末MPA（宏观审慎评估）考核压力未消之前，谨慎情绪难散，月底前流动性料持续偏紧，债市短期亦难掀太大波澜。

--新债招标：中国进出口行三年增发债收益率3.9647%，10年4.1907%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三年、五年和10年固息增发债，中标收益率分别为3.9647%、4.0966和4.1907%，对应投标倍数3.30倍、3.13倍和2.99倍。

【外汇】

--《市场洞察》人民币汇率指数跌跌不休，谁是始作俑者

上周以来人民币汇率CFETS指数进入新一轮跌势，至本周二首次跌破93关口，创该指数公布以来新低，而在此期间人民币兑美元双边汇率却稳定在狭小区间内波动，两者呈现出跷跷板的关系，即美元指数出现一定的单边走势时，将由汇率指数来承担其他货币波动的影响。

从全年角度看，毕竟美联储还有两次左右的加息操作，美指当前走势更多被视为是调整，而不是转势，虽然各方对美指调整幅度看法不一；而对人民币兑美元双边汇率而言，全年角度看料仍有一定贬值空间，但这部分调整很可能在下半年实现。

--中国汇市：人民币微收跌，市场暂无方向关注特朗普医保案对美元影响

人民币兑美元即期微收跌，有效波动不大，中间价则升至近三周高点。交易员称，美元指数近期连续偏弱，人民币贬值压力继续缓和，但实需客盘反而趁势逢低购汇，限制汇价反弹空间，短期料仍难摆脱当前走势。

--路透调查：亚币人气改善，受美联储谨慎政策立场支撑

路透调查显示，多数新兴亚币的人气在过去两周有改善，因美联储最新利率指引没有一些人预期的那么“鹰派”之后，美元回落。人民币的押注略为转多。尽管人民币多头仓位预计较少，但仍是自去年4月以来投资者对人民币最乐观的看法。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至92.90

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.02%至92.9；SDR篮子指数微升至94.86，BIS篮子指数微跌至94.03。

【证券/行业】

--全球股市：MSCI明晟针对将中国股市纳入其指数向市场征求意见

全球指数提供商--MSCI明晟正在就将中国股市纳入其指数向市场参与者征求意见。若A股获纳入，可能引发数以10亿美元计的资金流入内地股市，并缓解人民币贬值压力。

--中国股市：沪综指小幅收升，B股盘中跳水拖累股指大幅震荡

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今日午后受B股跳水拖累大盘一度快速下行，尾盘在权重板块的拉升下，指数逐渐收复失地并翻红。由于季末资金面持续紧张，海外市场走弱避险情绪传导至A股，加之前期部分强势品种获利盘较大，多因素施压股指大幅震荡。

--《焦点》境内基石投资者参与H股IPO套现后资金须汇回，较小IPO更受伤

据四名知情人士向路透表示，中国外管局已经强制要求参加香港IPO的大陆基石投资者在出售股票后将资金汇回，这项规定可能打击依赖基石投资者的较小型IPO公司。

--台湾股市：立法院初审通过当冲证交税降至千分之1.5，有望提振成交动能

台湾立法院财委会初审通过当冲证券交易税由千分之三降至千分之1.5，试办期间为期一年，后续将送至院会进行二读。市场预期新税制上路后有望提振台股成交动能。

--中港股业绩：中信证券去年净利下降47.65%，受市场环境整体影响

中国最大券商--中信证券公布2016年报，去年实现净利103.65亿元人民币，同比下降47.65%，与之前公布的业绩快报数据一致。中信证券去年净利下滑主要还是受到国内证券市场去年整体不景气的影响。

--港股业绩：中移动去年业绩扭转连三年倒退局面，核心盈利增幅逾一成

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动宣布，2016年净利按年仅微增0.2%，但已扭转了此前连续三年业绩倒退的情况；公司计划今年总体资本开支1,760亿元人民币，同比减少6%。

--港股业绩：中海油去年度净利按年大跌97%，好于市场预期

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司公布，去年度净利按年大跌97%，好于市场预期，并扭转了上半年巨额亏损情况。

--港股业绩：华润电力去年净利同比降23%逊预期，惟派息比率明显提高

中国主要的综合电力供应商--华润电力公布，去年度净利同比下降23%，逊于市场预期，惟派息比率明显提高。

--企业并购：中国石化收购雪佛龙南非及博茨瓦纳资产

中国石油化工股份有限公司(中国石化)宣布，将花费近10亿美元收购雪佛龙南非资产75%的股份及雪佛龙在博茨瓦纳的子公司，在非洲获得首个大型炼油项目。

--香港个股：浙商银行发行21.75亿美元境外优先股年息率5.45%，筹资补充资本

中国中型股份制商业银行--浙商银行宣布，拟发行21.75亿美元的永续境外优先股，年息率为5.45%，所得资金将用于补充其他一级资本，提高一级资本充足率和优化资本结构。

--企业结盟：日本富士通与中国联想集团将推迟整合个人电脑业务--NHK

日本放送协会(NHK)在其网站报导称，日本富士通和中国联想集团会把整合个人电脑业务的计划推迟到下月或者更晚。

--汽车产业：中国奇瑞汽车投诉奔驰盗用其新能源车品牌名称

中国奇瑞汽车已向中国商标监管机构申诉，指控奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)新能源系列车型使用“EQ”名称，这或将给这家戴姆勒子公司在中国这个全球最大的电动汽车市场设置障碍。（完） (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)