《路透晚报》--3月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国央行调控流动性游刃有余，紧平衡倒逼金融机构去杠杆

中国央行通过MPA(宏观审慎评估)重新实现全方位管控银行资产负债表的威力尽显，面对本月末MPA今年首次正式考核，近几周银行间流动性明显出现季节性紧张。不过从央行传递的信号看，流动性异常紧张应该不会持续，而紧平衡将是央行落实去杠杆任务下的新常态。

--中国金融：未来需关注非常规货币政策的退出路径--央行副行长

中国央行副行长陈雨露称，未来一段时期，有关非常规货币政策的退出路径、退出策略，以及政策退出的溢出效应等课题，亟待各国央行进一步的研究成果。

--中国房地产：北京细化调控内容，离婚一年内房贷申请人按二套执行

自3月17日北京重拳调控楼市之后，又出台若干通知就实施细节做出规定，包括北京地区离婚一年内房贷申请人均按二套房信贷政策执行，非京籍人士购房需连续60个月缴纳个税，从税收信贷等全面收紧调控，打击投资投机行为，显示决策层抑制泡沫的决心。

--中国经济：国企结构调整基金今年投资约300亿，多为战略新兴产业--董事长

中国证券报引述国企结构调整基金董事长朱碧新表示，该基金今年考虑完成300亿元人民币左右的投资额，目前有10个项目已立项，多为战略新兴产业等领域。同时推进与重点行业的央企搭建相关子基金，以及探索组建混改子基金以及海外并购子基金。

--中国农业：将在东北三省和内蒙古继续深化玉米等收储制度改革--发改委

中国国家发展和改革委员会称，今年中国将坚持市场定价、价补分离、主体多元的改革方向，在东北三省和内蒙古自治区继续实施和完善玉米市场化收购加补贴机制，同时调整大豆目标价格政策，实行市场化收购加补贴机制。

--香港房地产：政府料今年私人住宅落成量升至1.712万个，明年进一步增加

香港差饷物业估价署公布的资料显示，预测2017的私人住宅落成量为1.712万个，按年增长17.3%；料2018年落成量将进一步升至1.953万个，反映过去几年政府积极增加土地供应后，住宅供应逐渐回升。

【金融】

--中国金融：稳步推动金融市场基础设施互联互通和跨境合作--央行副行长

近年来中国债券市场发展较快。央行副行长、国家外汇局局长潘功胜称，下一步将稳步推动金融市场基础设施互联互通和跨境合作，加强与境外投资者的沟通交流，进一步提高市场透明度。

--中国金融：加强和补齐监管短板与空白，与央行等建立更有效协调机制--银监会

中国银监会副主席王兆星称，将加强和补齐金融监管制度及规则的短板，填补金融规则、制度、标准的空白，使所有金融活动、金融风险都在监管范围内；而且银监会要加强与保监会、证监会以及央行的沟通和协调，建立更有效协调配合机制，消除监管真空和监管空白。

--中国金融：辖内企业申报发行中长期外债需提交投资级别评级报告--深圳发改委

中国深圳政府在线网站近日发布通知称，辖内企业在申请发行2017年中长期外债额度时，需提交国际评级机构（惠誉、标普、穆迪）出具的投资级别评级报告作为辅助证明材料。

--中国金融：互联网金融已具备“监管沙盒”运作条件，建议设协调机构--专家

社科院金融研究所副所长胡滨表示，中国互联网金融目前已经具备“监管沙盒”运作的基础条件，建议在“一行三会”之上设立实体协调机构来负责“监管沙盒”运作，以平衡金融创新和风险。

--香港金融：证监会谴责美银美林两分支并罚款1,500万港元，因内部监控缺失

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对美银美林旗下两间公司作出谴责并罚款1,500万港元，因内部监控缺失。

【固定收益】

--《分析》逆回购规模受压中国央行单周仅小幅净投放，配合MPA延续偏紧基调

本周起银行间跨季流动性需求步入高峰，同时银行迎战MPA考核日趋白热化，亦对资金面产生压力，但中国央行单周仅净投放800亿元。交易员透露本周逆回购操作规模不大有央行指导因素影响，配合MPA考核流动性闸门一步步收紧，金融去杠杆正在路上。

--中国货币市场：逆回购暂停无碍短期流动性向好，跨季资金仍显紧俏

尽管中国央行公开市场暂停逆回购操作，但无碍银行间市场短期资金供给持续向好；不过跨季资金依然紧俏，非银机构需求未见减弱，而受制于MPA考核压力，银行对向非银机构融出态度仍谨慎。

--中国债市动态：流动性改善现券收益率小降，期货更火但季末前变数仍多

中国银行间债市流动性改善，央行也暂停了公开市场操作，10年国开等主要现券收益率小幅下行，相对而言，国债期货表现更佳。不过交易员称，首季MPA考核未了市场仍有变数，宜少动多看，进入4月若资金面进一步转好，可关注能否出现好的短期交易机会。

--中国票据市场：转贴利率续涨，资金面压力及季末MPA调规模效应发酵

中国票据市场本周转贴利率继续上涨，季末MPA压力下不少银行压降广义信贷，抑制收票需求、增加出票需求，而周初资金面暴紧，进一步助推票据价格走高。不过随着后半周资金紧势缓解，票据价格小幅回落。

--新债招标：中国三个月期贴现国债加权中标收益率2.8718%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率为2.8718%；该期债边际中标收益率2.9251%，投标倍数2.30倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小跌，美指企稳略微提振客盘购汇需求

人民币兑美元即期早盘小幅下跌，中间价则微升至近三周新高。交易员称，早盘美元指数小幅反弹，略微提振客盘购汇需求，大行则适度提供美元流动性，稳定市场需求，短期汇价料延续区间横向波动。

--《人民币综述》离岸债券基金盘整等候，盼债券通及纳入全球指数带来曙光

离岸人民币投资气氛不振，台湾幸赖资金池水位降幅有限，相关债券基金尚不需重整转型。因应中国境内债券收益率看升趋势，先行降低部位并偏多操作美元债券。盘整等候〞债券通〞与中国境内债券纳入全球债券指数之日的到来。

--表格：中国外汇市场2月成交额环比下降12.75%--外管局

中国国家外汇管理局统计数据显示，2017年2月中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交9.14万亿元人民币（等值1.33万亿美元），按美元计环比下降12.75%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微升，CFETS指数微升至92.91

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.02%至92.91；SDR篮子指数微升至94.87，BIS篮子指数微升至94.07。 【证券/行业】

--中国证券：利用有效的货币政策时间窗口深化资本市场改革--证监会主席

中国证监会主席刘士余表示，目前中国正处于经济结构调整和供给侧结构性改革的新常态阶段，多年运行积累的风险值得重视。中国证监会将配合央行做好相应的金融稳定工作，并利用有效的货币政策时间窗口，不失时机的深化资本市场改革，不失时机的向货币政策借势借力，促进资本市场的发展。

--中国股市：沪综指收升至近四个月新高，“一带一路”板块涨幅居前

中国股市沪综指收升至近四个月新高。分析师指出，今日早盘股指持续震荡整理，午后在“中字头”板块的拉抬下，出现一波快速上扬，成交量有所放大，后市沪综指在3,300点附近还将面临较大阻力，料短期大盘仍维持震荡上扬走势。

--中国煤炭：加快退出长期停工停产僵尸企业，不能“因有阵痛而不前”--发改委

中国国家发展改革委称，今年煤炭行业要更加严格按照标准去产能，加快退出长期停工停产的“僵尸企业”、安全保障程度低风险大、违法违规和不达标、落后产能的煤矿。

--中港个股：中国人寿今年将加大固收及非标投资，海外投资策略不变--高层

中国最大的寿险公司--中国人寿称，市场短期利率走高令债券收益率上扬，是固收投资的窗口期，今年将加大债券等固收产品的配置力度；初步判断年内A股不具备大幅走升基础，对权益类投资持审慎态度。

--中港个股：中信证券加大海外业务发展，冀未来五年收入占比增至三成

中国最大券商--中信证券称，将通过深化境内业务以及加大海外业务投入来保持增长速度和规模，期望未来五年海外业务收入占比增至三成。

--《综述》中国平安去年派息比例创五年新高，有信心未来维持高派息比

中国第二大寿险公司--中国平安去年净利逆势增长，派息比例创五年新高，公司高层表示，有信心未来维持高派息比。

--港股业绩：中海油去年净利大跌97%惟胜预期，因成本及支出控制得力

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司去年度净利按年大跌97%，但好于市场预期，并扭转上半年巨额亏损情况，彰显出其成本优势及控制支出能力。

--中港股业绩：中国铝业2016年净利增长逾一倍，因铝价劲升和生产成本下降

中国铝业去年净利增长逾一倍，连续第二年盈利，因有色金属价格回升和生产成本下降。

--中港股业绩：中兴通讯去年净亏损23.6亿，因美国罚金事件计提损失所致

中国通讯设备大厂--中兴通讯年年报显示，去年实现营业收入1,012.33亿元人民币，同比增长1.04%；归属普通股股东净亏损23.57亿元，因与相关美国政府部门达成协议并按照会计准则对该资产负债表日后事项计提约8.92亿美元相关损失所致。

--香港个股：辉山乳业跳崖式暴挫85%，市值蒸发320亿港元

中国垂直生产乳业公司--辉山乳业早盘接近收市前十几分钟，股价突然跳崖式暴挫91%，收盘跌85%，市值蒸发320亿港元。公司午盘即暂停股份买卖。

--中国个股：中国建筑初步同意为西澳洲的待批铁矿场修建港口和铁路

根据与新西兰企业BBI Group达成的谅解备忘录，中国建筑股份有限公司初步同意为西澳洲一个尚待批准的铁矿场新建一个港口和铁路线。

--香港个股：海航集团将其对德意志银行的持股比例从3.04%提高至4.76%

德意志银行表示，中国海航集团已将其对德银的持股从3.04%增至4.76%。目前德银正在筹措80亿欧元(86.2亿美元)资金用于重组。(完)