《路透晚报》--3月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：完善人民币跨境使用政策框架，稳步推进资本项目可兑换--副行长

中国央行副行长易纲近日称，今年将完善人民币跨境使用的政策框架和基础设施，坚持发展改革和风险防范并重，促进跨境人民币业务规范发展；进一步深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币资本项目可兑换。

--博鳌论坛：中国将放宽服务业等外资准入，支持外企在国内上市发债--副总理

中国国务院副总理张高丽周六称，将大力优化外商投资环境，进一步放宽服务业等外商投资准入，支持外商投资企业在国内上市、发债等；中国经济发展进入新常态，但长期向好的基本面没有改变。

--博鳌论坛：需高度警惕全球范围内出现再通胀--中国央行行长

中国人民银行行长周小川周日称，应该对再通胀保持充分警惕。但他补充说，从全球总体情况来看，判断是否再通胀仍然为时尚早。他在出席博鳌亚洲论坛时表示，各国流动性已经很充足。

--博鳌论坛：货币政策未必完全无法促进结构性改革--中国央行行长

中国央行周小川周日表示，财政政策对结构性改革而言是很有帮助的，如果财政政策已经没有空间，结构性改革很难进行，但这未必意味着货币政策完全无法促进结构性改革。

--香港社会：林郑月娥当新一届特首，将成为香港历来首位女性最高领导人

香港特区第五届行政长官选举周日举行，经过首轮投票，前政务司司长林郑月娥以获得777票的过半数选委投票，成为下届特首。这亦是香港开埠以来首次由女性出任政府最高领导人。

--中国数据：前两月工业企业利润大增逾三成，因煤炭钢材等价格上涨

中国2017年前两月规模以上工业企业利润明显改善，同比增速从去年全年的不到10%大幅攀升至31.5%，主因在煤炭、钢材、石油等大宗商品价格升势带动下，相关行业利润大幅增加。总体来看，目前工业企业利润仍属于恢复性增长。

--中国经济：深化改革要一级压一级落实，多些撸起袖子的一把手--人民日报

中国人民日报发表评论称，全面深化改革正式启动已三年多，从上到下对改革落实的期待愈发强烈，说到底，全面深化改革是抓出来的、干出来的，是一级压一级落实出来的。

--中国房地产：北京全面叫停“商改住”，在建在售商办项目不得出售给个人

继认房又认贷等多手段后，北京市住建委等部委再发通知加强商业、办公类项目管理。要求商办类项目不得擅自改变为居住等用途，开发企业在建(在售)项目，销售对象应当是合法登记的企事业单位、社会组织。

--中国房地产：中山出台限购政策，暂停向拥有3套及以上本市籍居民销售新房

中国广东中山市政府周日发布通知实施住房限购，称对拥有3套及以上住房的本市户籍居民家庭和拥有2套及以上住房的非本市户籍居民家庭，暂停销售新建商品住房。

--香港数据：2月出口按年升18.2%，进口升25.4%

香港政府统计处公布，2月香港出口货值按年升18.2%，进口货值按年升25.4%。二零一七年二月份录得有形贸易逆差563亿港元,相等于商品进口货值的18.9%。

【金融】

--中国金融：在港购房不得使用内地银联卡--消息

香港一大型地产代理商称，部分合作银行不再接受通过内地银联卡支付在港地产交易。国家支持的银联为中国内地最大银行卡提供商。这是中国当局为抑制资本外流的最新举措。资本外流给人民币汇率带来压力，而且侵蚀了中国的外汇储备。

--博鳌论坛：中国央行不愿有四万亿美元外储，希望能平稳调整--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员樊纲周六称，从长远讲中国央行也不愿意有四万亿美元的外汇储备，但也希望外储能够平稳调整。

--中国金融：加强金融基础设施互联互通，债券交易系统联通首当其冲--上清所

上海清算所董事长许臻近日称，英国“脱欧”为中国提供了潜在合作机会，其已与伦敦金融城、伦敦清算所、欧洲清算银行、德交所集团明讯银行等机构深入交流，希望加强金融基础设施的互联互通。

--香港金融：港交所CEO称MSCI展开征求意见暗示纳A股或将达成折衷协议

港交所行政总裁李小加指出，MSCI明晟A股新方案向市场参与者征求意见，透露出对MSCI新兴市场指数纳入A股的漫长努力，可能找到某种折衷或过渡性解决对策。

--中港贸易：2月香港净流入内地黄金量自低点回升，按月增加51%

香港政府统计处数据显示，今年2月自香港流入中国内地的黄金量，由1月份的两年半来最少，显着回升50.8%。2月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为49,026公斤（49.026吨），按月增45.8%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自1月的31,791公斤回升至2月的47,931公斤。

【固定收益】

--中国公开市场：第二日暂停操作单日净回笼800亿，财政持续支出利好流动性

继上周五暂停操作后，中国央行再次公告，临近月末财政持续支出，对冲逆回购到期后银行体系流动性继续处于较高水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，今日将净回笼800亿元人民币。

--中国债市动态：现券和国债期货表现转弱，工业利润大增暂抑买兴

中国银行间债市资金继续宽松，但受好于预期的工业利润增速影响，机构买兴较上日有所下降，10年国开等主要现券收益率小涨，国债期货走势亦转弱。不过该数据还不足以令大势发生转变，月末前继续观望者仍多。

--中国货币市场：逆回购续缺席但隔夜宽松无虞，非银跨季资金价格依然高企

尽管中国央行逆回购连续第二日缺席，但银行间市场短期资金依旧宽松无虞；交易员表示，本周进入跨季最后一周，但在财政存款投放助力下，流动性较上周有所缓解，跨季资金供给也在改善，但因MPA（宏观审慎评估）考核，机构需求有增无减，令价格居高不下。

--新债招标：中国农发行七年债收益率4.1832%，10年4.1014%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标增发的七、10和15年期固息债，中标 收益率分别为4.1832%、 4.1014%和4.3528%；稍早该行结束招标增发的一、三和五年期固息债，中标收益率分别为3.5072%、3.9170%和4.0420%。

--中国货币市场：447家银行公布2017年同业存单发行计划，规模146,638亿

中国乌鲁木齐银行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有 447家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模146,637.5亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘创一个月新高，美指疲弱料助力波动区间上移

人民币兑美元即期早盘上涨至一个月来新高，中间价亦四连升至逾一个月高点。交易员称，随着市场对美国总统特朗普推行刺激政策执行力的质疑加深，短期美元料延续疲弱走势，缓解人民币贬值预期，汇价或稳中偏强，波动区间向6.83-6.88元靠近。

--中国外汇：去年12月末银行业对外净负债869亿美元，收窄逾四成--外管局

中国国家外汇管理局公布，截至2016年12月末，中国银行业对外净负债869亿美元，较9月末的净负债1,520亿美元收窄逾四成。

--中国外汇：2月服务贸易逆差176亿美元，货物和服贸转为逆差--外管局

中国国家外汇管理局公布，2月份服务贸易逆差176亿美元，逆差额较上月的209亿美元减少15.79%，其中旅行差额占比达到89.20%，运输差额占比亦达到20.45%。另外，当月货物与服贸逆差224亿美元，为23个月来首次出现逆差。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微跌，CFETS指数微跌至92.82

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.09%至92.82；SDR篮子指数微跌至94.81，BIS篮子指数微跌至93.92，再刷记录新低。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周续跌，CFETS指数首次跌破93关口

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(24日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.44%至92.91，这也是首次跌破93关口，较2014年底则仍下跌7.09%。

--离岸人民币：港交所拟4月10日推出五年期中国国债期货，为离岸首只 -

香港交易所称，将于4月10日推出以人民币交易的五年期中国财政部国债期货，这将为离岸市场上首只中国国债期货。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘小跌，央行行长警示令市场人气再归谨慎

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，虽然上周五大盘创出近四个月收盘新高，但中国央行行长周小川在周末警示全球量化宽松周期已近结束的言论，令市场人气重归谨慎，股指冲高乏力，全日维持窄幅整理。

--中国证券：新三板本周起将对协议转让股票设置申报有效价格范围

中国全国股转公司（俗称“新三板”）称，本周一起，采取协议转让方式的股票，申报价格应当不高于前收盘价的200%且不低于前收盘价的50%，超出该有效价格范围的申报无效。

--中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多61亿元人民币

中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过61亿元人民币。

--中国个股：平安银行称辉山乳业大股东在该行质押贷款，将采取保障措施

在上周五辉山乳业暴跌近九成，市场传出中国平安持有该公司25%股份后，中国平安及旗下平安银行周日晚公告否认持有辉山乳业股份，称只是辉山乳业大股东以股份质押贷款，平安银行将采取各种措施保障信贷资金安全。

--中国能源：2月末商业原油库存环比下降1.4%--新华OGP

新华OGP称，中国2月末商业原油库存环比下降1.4%，2月末成品油库存环比增长15.3%。

--中港个股：招商银行和邮储银行拟发行优先股，募资用于补充资本

中国两家全国性银行--招商银行和邮储银行上周末均刊登公告称，拟分别发行至多350亿元人民币和500亿元优先股，募资全部用于补充一级资本。

--中港股业绩：万科去年净利同比增16%，今年积极关注土地存量市场合作

中国大型房地产企业--万科公布年报，去年公司实现净利210.23亿元人民币，同比增长16.02%。今年公司将积极极关注土地存量市场的合作机会，采取更加灵活的合作方式，发掘盘活优质的项目资源。

--中港个股：中国石化料今年油价缓慢上升，公司业绩将明显改善

亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司称，预料今年油价缓慢上升，公司业绩将明显改善。

--香港新股：国泰君安拟筹约165亿港元，锁定六名基石投资者--销售文件

据路透获得的销售文件显示，中国大型券商国泰君安证券601211.SS香港IPO（首次公开发售）拟筹约165亿港元，并锁定六名基石投资者。

--香港热股：佳兆业复牌股价大涨成交活跃，此前公布业绩并完成债务重组

停牌接近两年的佳兆业复牌，股价最多曾大涨近九成，此前公布业绩并完成债务重组。该股早盘收市仍涨62.82%，成交活跃，以成交量计为港股第三高。 (完)