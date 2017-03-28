《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：明确耕地占补平衡严格机制，加强耕地保护考核监督--国土部

新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。

--中国能源：周三起国内汽油价格下调230元/吨，柴油下调220元/吨--发改委

中国国家发改委宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自周三（3月28日24时）起，国内汽、柴油价格每吨分别降低230元和220元人民币。

--中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报

人民日报报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。

--中国汽车：一汽大众因安全隐患将召回572,422辆奥迪汽车--国家质检总局

中国国家质量监督检验检疫总局称，一汽大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，决定自2017年5月15日起，召回以下车辆，共计572,422辆。

【金融】

--中国金融：强化制造强国的金融支持，发展多层次资本市场并支持“走出去”

中国央行和工信部等多部委联合发布意见称，着力加强对制造业科技创新、转型升级和科技型中小制造企业的金融支持，金融部门应聚焦制造业发展的难点痛点，着力加强对制造业科技创新和技术改造升级的中长期金融支持，积极拓宽技术密集型和中小型制造业企业的多元化融资渠道。

--中国金融：2月末银行业金融机构资产总额同比增14.6%，负债增14.7%--银监会

中国银行业监督管理委员会称，截止2月末，银行业金融机构负债总额增长14.7%至212.26万亿元人民币，同期资产总额同比增长14.6%。

--香港金融：金管局预计今年底完成央行发行数码货币首期研究工作--总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，预计今年底完成央行发行数码货币的首期研究工作，以分析对应用于银行间支付及债券交收的可行性和利弊。

【固定收益】

--中国公开市场：连续第三日暂停逆回购，单日净回笼700亿元

中国央行周二公告称，临近月末财政持续支出对冲逆回购到期后，银行体系流动性总量适中，今日不进行公开市场操作；至此公开市场操作连续第三日暂停。据此计算，今日将净回笼700亿元人民币。

--中国货币市场：逆回购连停三日未碍月内资金供给，跨月供不应求价格仍高

中国央行公开市场连续三日暂停逆回购操作，银行间市场周二隔夜等月内资金供给所受影响不大，多数机构可以顺利轧平头寸。只是对部分缺口较大的小型存款类和非银机构来说，跨月资金仍供不应求且价格偏高存忧。

--中国债市动态：期现货继续整固IRS跌幅明显，国开新债需求强劲

中国银行间债市早盘现券波动仍甚微，中金所国债期货窄幅震荡中略偏弱；而由于对跨季后的短期资金面相对乐观，IRS（利率互换）跌幅较为明显，达4-5个基点（bp），一级市场国开新债由于在下月缴款，整体需求亦相当强劲。

--中国新债：财政部下周三将招标续发行640亿元固息国债，期限1/10年

中国财政部公告，将于下周三(4月5日)在银行间和证交所跨市场招标续发行640亿元人民币两期固息国债，一年、10年期品种各320亿元。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.9746%，低于预期--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的10年期增发债，中标收益率为3.9746%，投标倍数 5.86倍，低于此前市场预测均值4.01%。一年、三年和五年期增发债，中标收益率为3.4152%、3.8224%和3.90%，均低于此前预测均值3.47%、3.84%和3.92%。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收跌成交大增，美指弱购汇多压低CFETS指数

人民币兑美元即期小幅收跌，暂时脱离一个月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效波动不大，有机构参与倒量放大成交。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，同时创记录新低

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该指数以来的新低。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收跌，热点板块轮动过快令投资者无所适从

中国股市沪综指连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。

--中国钢铁：价格恢复性上涨基础不牢，要密切关注防止价格大起大落--发改委

中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。

--《独家新闻》中国海航集团洽谈收购福布斯的控股股权--消息

两位知情人士告诉路透，中国海航集团正在洽谈收购福布斯的控股股权。其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。

--基金观点：富兰克林邓普顿长期看好中国A股，MSCI指数纳入A股是大势所趋

全球知名投资管理机构--富兰克林邓普顿新兴市场团队主管表示，该公司长期看好A股市场，而且A股被纳入MSCI指数已是大势所趋。

--中国企业：联合石化今年油气交易量将再增10%，力争全球头号交易商地位

中国石油化工股份有限公司旗下中国国际石油化工联合有限责任公司(联合石化)预计，2017年公司油气交易量将连续第六年保持10%的增长速度；联合石化正与全球最大的独立石油交易商--维多公司争夺头号交易商地位。

--中国企业：紫光集团获国开行1,000亿元融资，国家产业基金有意投资500亿

近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。

--中港股业绩：交行2016年净利同比增1.03%，减值贷款率微升至1.52%

按资产计中国第五大银行--交通银行公布，去年净利润增速1.03%，略高于市场预期；年末减值贷款率为1.52%，比上年末升0.01个百分点。

--中国个股：深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股，触发全面要约收购

中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。

--中港个股：中国石化料今年油价缓慢上升，将就沙特阿美IPO进行交流

亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司称，预料今年油价缓慢上升，公司业绩将明显改善；同时，该公司将就沙特阿美IPO（首次公开发售）进行深入交流。

--香港个股：徽商银行申请中止审查A股发行，因有需与董事及股东协商事项

总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行称，已向中国证监会申请中止审查A股发行，因有需与部分董事及股东协商的事项。

--香港个股：恒大集团正为恒大地产进行第二轮策略融资，规模高至200亿元

内地大型房地产商--中国恒大集团称，正为恒大地产进行第二轮策略融资，估计引资规模约150-200亿元人民币。

--香港个股：辉山乳业否认造假及大股东挪用款项，继续向银行寻求支持

中国垂直生产乳业公司--辉山乳业发表公告否认发现造假单据及大股东挪用款项，并会继续向银行寻求支持，其股份继续停牌。(完)