《路透晚报》--3月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《焦点》中国对欧盟展开魅力攻势，警惕特朗普保护主义立场--外交人士

欧洲外交人士称，自美国总统特朗普上任以来，中国对欧盟展开魅力攻势，转变其贸易协商立场，并暗示加强在一系列其他问题上的合作。

--中国经济：北京拟治理“大城市病”，2020年人口规模在2,300万人--新华 北京市最新表示，计划至2030年治理“大城市病”取得显着成效，首都核心功能更加优化，京津冀区域一体化格局基本形成；在城市规模上，2020年人口规模在2,300万人。

--中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部

针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。

--中国房地产：杭州、福州厦门等市升级调控措施，强化差别化住房信贷政策

中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大，杭州、福州和厦门等市继续出台升级版房地产调控措施，提高购房门槛，强化差别化住房信贷政策，这几个城市的房产调控新规均在周三(29日)起实施。

--路透调查：中国3月官方制造业PMI料持平在51.6，维持平稳扩张

路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业预计维持平稳扩张势头。

--《特写》“一刀切”调控信贷规模下，中国小型银行的愁与忧

这个3月，中国浙江省东部一县城农村信用社主任老王过得有点儿崩溃，尽管上级领导跟央行当地中心支行成功争取到了适度增加一季度贷款规模的机会，但比起基层农户和商户小额贷款的旺盛需求，新增额度显得有些杯水车薪。

--台湾经济：略上修2017年经济成长率至2.1%，CPI年增率至1.2%--元大宝华

台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周三表示，上修今年的经济成长率及消费者物价指数(CPI)年增率分别至2.1%及1.2%；原预估值为1.80%及1.0%；另外今年台币汇率预估均价为31.3。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性仍适中央行第四日暂停逆回购，单日净回笼700亿

中国央行公告称，临近月末财政持续支出，对冲逆回购到期后银行体系流动性总量适中，今日仍不进行公开市场操作。央行对流动性的表述与上日相同，也为自上周五以来连续第四天暂停逆回购，据此计算，今日将净回笼700亿元人民币。

--中国货币市场：逆回购连四日暂停隔夜供给仍足，但跨季价格依然高企

中国央行公开市场连续四日暂停逆回购操作，银行间市场资金面仍呈现隔夜资金偏松而跨季资金显紧且利率较高的局面。交易员表示，季末时点外加MPA（宏观审慎评估）考核等因素致大行跨季资金品种融出减少，但央行继续暂停逆回购操作表明总量依然适中。

--中国债市动态：期现货延续调整IRS小涨，对跨季后资金面走向分歧犹存

中国银行间债市早盘现券收益率延续小幅上行，IRS（利率互换）同步小涨，中金所国债期货亦未改弱势；隔夜美债收益率有所反弹，而国内消息面也相对平淡，债市缺乏明显推动因素。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃

人民币兑美元即期早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至92.68

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.06%至92.73；SDR篮子指数微升至94.71，BIS篮子指数微升至93.8。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收跌，多因素推动港口海运板块走势强劲

中国股市沪综指连三日收跌。分析师指出，今日早盘大盘继续走弱，沪综指盘中跌破30日均线后，出现企稳拉升，港口海运板块在多因素推动下走势强劲。不过沪综指面对3,300点的技术阻力区，上攻动力仍显不足，季末流动性紧张也对短期资金面形成制约。

--香港个股：腾讯以17.8亿美元入股特斯拉汽车，获得5%股权

中国科技巨头腾讯控股投资17.8亿美元获得特斯拉汽车5%的股权，这是中国互联网企业在自动驾驶汽车及相关服务市场的最新投资。

--中港个股：美国将中兴通讯移出贸易黑名单

美国商务部发布通知表示，该部将把中国电信设备制造商中兴通讯移出贸易黑名单，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令，并同意支付近9亿美元罚金。

--中港股业绩：农行去年净利增速加快不良率下降，今年把防风险放到更重要位置

按资产计中国第三大银行--中国农业银行称 ，去年净利增速较上年明显加速，且不良贷款率较上年略放缓，显示农行资产质量有所改善 ，但不良贷款拨备率持续下降，农行强调今年仍要把防风险放到更重要的位置。

--中港个股：比亚迪今年新能源汽车销量料增六成，降成本缓解少补贴压力

中国汽车生产商比亚迪称，公司今年的新能源汽车销量目标增长六成，较去年有所放缓，因此会积极降低成本，以缓解国内财政补贴减少造成压力。

--中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%

中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。

--中国个股：乐视网旗下乐视致新获台湾仁宝注资7亿元，资本实力提升

近阶段因资金链紧张而受市场高度关注的乐视网公告称，旗下乐视致新电子科技（天津）有限公司获得台湾笔记本电脑代工大厂仁宝7亿元人民币的注资， 资本实力得到进一步提升。

--香港个股：复星副董事长梁信军因健康原因离任，股价反覆终场收升2%

中国民营投资集团--复星国际创办人之一兼公司副董事长、首席执行官梁信军因健康原因离任，导致股价表现反覆；公司董事长郭广昌认为，有关变动影响短暂，不会改变团队战斗力。

--香港个股：雅居乐与合作伙伴共同开发中山项目，总额约27.7亿元人民币

中国房地产商--雅居乐地产宣布，与合作伙伴订立框架协议，共同开发位于中山地区不同地点的八个项目，总金额约27.7亿元人民币。

--香港个股：香港国际建投拟供股集资93亿港元，主要作抵销海航买地融资