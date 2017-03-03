《路透晚报》--3月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：市场利率波动由供求关系决定，国内利率非常稳定--副行长

当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。

--中国数据：财新2月服务业PMI降至四个月低点但保持扩张，经济持续复苏

中国服务业扩张步伐略微放缓，2月财新服务业PMI降至四个月低位，不过新业务仍保持稳健增长。综合制造业和服务业看，中国经济持续复苏，一季度有望保持增长势头。

--中国人事：国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长

中国人力资源和社会保障部网站刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。

--《焦点》中国反“萨德”浪潮重创韩国企业，化妆品、零售和汽车股暴跌

韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报导称中国命令旅行社停止韩国游。韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。

--中国国企：混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准

中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。

--中国房地产：3月3日起杭州扩大限购范围，增设本地户籍居民家庭限购措施

中国杭州市政府决定，自2017年3月3日起进一步调整住房限购政策，包括扩大限购实施范围、升级非本地户籍居民限购措施和增设本地户籍居民家庭限购措施。

--投行观点：美银美林和渣打均预计中国今年经济增长目标定在6.5%左右

国际投行美银美林和渣打银行在中国“两会”（全国人大和政协会议）召开前夕发布报告，均预计中国今年经济增长目标定在6.5%左右，CPI通胀率目标在3%。

--台湾经贸：与美签署自由贸易协定是当前最重要目标之一--行政院长

台湾行政院长林全表示，台美关系密切，希望与美国贸易谈判能够创造互惠和双赢，台美签署自由贸易协定(FTA)是当前最重要的目标之一；双方未来将朝发展多元关系与产业合作等议题交换意见。

--台湾数据：1月景气对策信号连七月呈绿灯，景气回温--国发会

台湾国家发展委员会称，1月景气对策信号连续七个月亮出表示景气稳定的绿灯，综合判断分数较上月增加1分至29分。目前景气领先、同时指标稳定上升，显示景气持续回温。

--路透调查：台湾2月出口因假日效应料跳增16.8%，通胀或温和

路透调查显示，台湾2月出口可能以四年来最强劲的步伐增长，得益于电子产品需求旺盛。但预估的这种强劲增势，可能主要是因假日效应受到扭曲。

【金融】

--中国保险：1月原保险保费收入8,553亿元，同比增长34.1%--保监会

中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。

--香港金融：金发局倡保险业与内地订“偿二代”协议，并宽减税务提升监管

香港政府谘询机构--金融发展局发表报告建议香港与中国签订“偿二代”协议，以吸引再保险、海事保险及专属保险业务回流至香港，并为保险业提供税务宽减和提升监管，以重夺亚洲区内保险枢纽角色。

--《台湾金融市场一周展望》股汇债齐逢回档压力，因美国3月加息预期升温

随着美国3月升息预期拉高，台湾股汇市双涨动能乏力，转而面临回档整理压力。分析师指出，尽管台股有景气复苏的“保护伞”，但短线涨多又遭逢美国升息步伐加快变数干扰，下周恐陷入盘整格局。

【固定收益】

--《分析》跨月节点中国央行坚持净回笼，经济企稳去杠杆加力风声渐起

虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行本周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。

他们并称，综合国内外因素来看，监管层金融去杠杆仍为题中之义，而宏观经济基本面延续稳中向好趋势，随着3月美联储升息预期逐步升温，将未来货币政策在运用逆回购及MLF等工具继续把控流动性整体稳定背景下，不排除逆回购利率调升的可能性。

--《中国债市每日综述》期现货偏弱整理，逆回购利率或上调等利空预期不散

中国银行间债市现券全天波幅甚小，仅在尾盘因央行副行长有关市场利率变化的表态略有上翘；国债期货亦在盘初小幅冲高后震荡小幅走弱，市场情绪仍偏谨慎。

银行间市场流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。

--中国债市：2月基金增持债券最多，境外机构连两月减持国债--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，2月债券托管量小幅增加539亿元人民币，期末余额为43.84万亿元。基金类机构取代上月的保险机构，成为当月净增持债券的主力，不过全国性银行由上月的大举增持转为减持；境外机构则连续第二个月减持中国国债。

--中国票据市场：转贴利率本周续小降，因跨过月末流动性暂稳中向好

中国票据市场本周转贴利率继续回落，但幅度有限。交易人士表示，跨过月末后机构信贷规模压力减轻，同时月初资金面再度重回宽松局面，票据利率在偏淡交投中略有下行，但整体变化并不算大；短期资金面若能保持平稳，票据价格料小幅震荡，但季末仍面临不确定性。

--新债招标：中国三个月贴现国债中标收益率2.5929%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率为2.5929%，边际中标收益率2.7055%，投标倍数1.83倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌破6.90关口，两会召开在即市场亦忌惮监管出手

人民币兑美元即期早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。

--中国外汇：将设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制--外管局官员

中国外管局副局长方上浦近日称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上升，CFETS指数升至94.28

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。

--机构观点：今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观

独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连两日收跌，美联储升息预期令周期股受压

中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。

--中国证券：建议尽快出台改善新三板流动性的一揽子解决方案--致公党提案

中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。

--《焦点》价格飙升，中国铁矿石企业重启矿山

铁矿石价格如火箭般蹿升，可能会促使中国铁矿石企业重新打开数年前因行业不景气而关闭的铁矿，游走在边缘的外国对华供应商所面临的市场或遭挤压，行业管理人士如是说。中国是全球最大的铁矿石进口国。

--《独家新闻》中兴通讯料就向伊朗转售技术与美方达成认罪协议--消息

一名熟知内情的消息人士表示，遭控对伊朗销售美国科技、违反美国法规的中国电信设备大厂中兴通讯，已接近就美方的刑事指控达成认罪协议，并支付数以亿计美元罚金。

--美股业绩：京东第四季营收同比增长47%，宣布出让京东金融股权

中国第二大电商企业--京东公布第四季营收较上年同期跳增47%，受年底假期购物活动营收强劲的推动。同时，京东还宣布旗下京东金融的重组计划，出让京东金融股权，使其成为中资企业。

--中港个股：卡塔尔投资局上周五减持农行H股，涉资1.26亿港元--联交所资料