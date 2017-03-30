《路透晚报》--3月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：要改变对货币政策“万灵药”的迷信，推进其他领域改革--金融时报

中国金融时报发表评论称，货币政策不是“万灵药”，要改变这种对“万灵药”的“迷信”，需要拿出一套更综合、更具可行性的方案，抓紧推进其他领域的改革，建立各地、各项改革目标的充分沟通机制。

--中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部

中国住房和城乡建设部称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。

--中国环保：京津冀及周边空气质量将按月排名，今年实现煤炭消费总量负增长

中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。

--中国国企：国有资本经营预算支出主要用于国企资本金注入--财政部

中国财政部发布中央国有资本经营预算支出管理暂行办法，明确中央国有资本经营预算支出主要用于国企资本金注入，解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出。国有企业资本金注入采取向投资运营公司注资、向产业投资基金注资以及向中央企业注资三种方式。

--中美关系：中国国家主席习近平与美国总统特朗普将于4月6-7日会晤--外交部

中国外交部称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普（川普）于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。

--全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委

欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。

【金融】

--中国央行：需提高汇率灵活性，并对资本流动进行宏观审慎管理--工作论文

中国央行称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。

【固定收益】

--《焦点》互保链担忧施压山东邹平地区信用债，警惕火烧连营引发区域风险

中国山东齐星集团近期被曝资金链断裂，牵出西王集团等当地多家公司互保链条，中国宏桥此前亦陷入财务造假指控，山东邹平地区民营企业负面传闻引发债券投资人疑虑。周三以来，银行间债市相关债券抛压加大，估值波动加剧；与以往零散分布的违约案例不同，信用风险暴露少见地呈现区域化的特点。

--中国企业：齐星集团债务逾百亿，信达资产予西王集团50亿应对基金--一财

中国国内媒体--第一财经日报周四报导，可能引发山东邹平区域风险的齐星集团，银行方面债务超过70亿元人民币，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿；对于与齐星事件相关的西王集团，一财网称，4月10日前中国信贷资产管理公司将为其批复10亿元流动资金、50亿元基金用于应对。

--中国公开市场：流动性总量处较高水平逆回购第五日暂停，单日净回笼400亿

中国央行公告称，随着月末时点临近，财政支出力度进一步加大。对冲逆回购到期后银行体系流动性总量处于较高水平，今日继续不开展公开市场操作。据此计算，今日将净回笼400亿元人民币。

--中国债市动态：期货弱势明显现券较抗跌，魏桥债交投活跃收益率回落

中国债市早盘维持偏弱走势，其中中金所国债期货领跌，10年主力合约跌幅近0.5%；而银行间债市现券表现则相对抗跌，10年利率债收益率小涨1个基点（bp），IRS（利率互换）也仅短端稍有上行，长端则变动不大。

--中国货币市场：逆回购续停银行间月内资金宽松稳定，上交所隔夜跨节攀高

中国央行公开市场第五日暂停操作，对银行体系流动性的判断由上日的“适中”转为“较高”，银行间债市周四早盘月内资金宽松稳定，跨月供给亦有所增加。不过上海证券交易所隔夜回购利率，因覆盖周末及清明假期而盘中攀高。

--新债招标：中国进出口行三年增发债收益率3.8998%，10年4.1432%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三年、五年和10年固息增发债，中标收益率分别为3.8998%、 4.0374%和4.1432%，对应投标倍数3.45倍、3.07倍和2.86倍。

--中国新债：财政部公布二季度国债发行计划，新增一期两年期品种

中国财政部公布第二季度国债发行计划，在此前公布的年度关键期限和超长期限国债发行计划基础上，当季新增加一期记账式附息国债，期限两年，发行日期为6月14日。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘走贬，有效波动区间狭窄部分机构参与倒量

人民币兑美元即期早盘走贬，中间价则小幅反弹。交易员称，隔夜美指继续走升，盘初有部分隔夜美元空头止损，但在6.8950附近受阻，汇价难以继续下行；早盘时段有效波动很有限，部分机构参与倒量。

--离岸人民币：2月人民币全球支付额环比升4.10%，仍位居第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续反弹，CFETS指数微升至92.81

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.09%至92.81；SDR篮子指数微升至94.92，BIS篮子指数微升至93.89。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌近1%，季末流动性紧张担忧加剧大盘走势疲弱

中国股市沪综指放量收跌近1%，连四日收跌。分析师指出，市场对季末流动性紧张的担忧加剧，今日大盘继续疲弱个股普跌，但主题投资概念股仍表现活跃。料短线指数在目前区域企稳后，会吸引部分抄底资金入场，清明节后资金将逐渐回流股市。

--中国基金：首支央企参与发起的不良资产投资基金成立，规模100亿--央视

中国央视官方微博报导称，国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金--诚通湖岸不良资产投资基金(湖岸I号)在北京发行，基金规模100亿元人民币，存续期四年。

--中国基金：资管业务须杜绝资金池，严守不刚性兑付底线--基金业协会会长

中国基金业协会会长洪磊表示，各类资产管理业务均必须杜绝资金池业务，杜绝“保底保收益”，严守不“刚性兑付”的底线，回归“卖者尽责”、“买者自负”的受托理财本质。

--中国个股：绿地与上海交大合组科创公司，为其综合产业投资注入新动力

中国大型地产企业--绿地控股宣布，与上海交通大学下属上海交大产业投资管理（集团）公司合资成立交大绿地科技创新公司，此举将为绿地旗下产业及商业办公地产的发展升级及综合产业投资模式注入新动力。

--中港股业绩：海通证券去年净利同比下降五成，拟分拆恒信租赁上市

中国大型券商--海通证券刊登去年年报，2016年公司实现净利80.43亿元人民币，同比下降49.2%；主要是公司证券经纪和自营业务受市场因素下滑明显。公司还拟分拆旗下恒信国际租赁公司分拆至香港上市。

--中国个股：葛洲坝去年净利增长26.55%，拟投资2亿美元收购巴西供水项目

大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司公告，2016年实现净利润33.95亿元人民币，同比增长26.55%；另外，拟投资约2亿美元收购巴西一供水项目相关的特许经营权。

--中港股业绩：中国太保去年净利同比下降32%，受投资收益下降等影响

中国大型保险公司--太平洋保险（集团）股份有限公司发布2016年年报，去年公司实现净利120.57亿元人民币，同比下降32%，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。

--中港股业绩：建设银行去年净利微增1.5%，不良贷款率降至1.52%

按资产计中国第二大银行--建设银行公布，2016年净利润同比增长1.5%；截至去年底，不良贷款率为1.52%，2015年末为1.58%。

--中国企业：中国清华紫光集团称从没参与东芝芯片业务竞标

中国清华紫光集团称，该公司从没参与日本东芝6502.T半导体业务竞标。

--中港个股：大唐发电称控股股东未接到与神华讨论合并可能性的消息

中国五大发电商之一大唐发电称，其控股股东大唐集团未接到有关与中国神华讨论合并可能性的消息。

--中港个股：农行今年拟处置1,200亿不良贷款，逾20个债转股项目在洽谈

按资产计中国第三大银行--中国农业银行行长赵欢称，农行今年计划处理1,200亿元不良贷款，目前农行已与八个企业签订债转股协议，另有20多个项目在洽谈中。农行将利用理财业务平台筹集社会资本，给企业进行直接的股权融资。

--中港个股：大唐发电称控股股东未接到与神华讨论合并可能性的消息

中国五大发电商之一大唐发电称，其控股股东大唐集团未接到有关与中国神华讨论合并可能性的消息。

--香港个股：中旅国际去年净利大跌74%，料今年景区及酒店业务均改善

受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。

--香港热股：金风科技盘中曾挫8%至逾16个月低位，预计首季净利或见零