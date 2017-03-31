《路透晚报》--3月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国3月官方制造业和非制造业PMI创多年新高，二季度经济料延续向好

中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良好，有望延续至二季度。

--中国政策：上海自贸区将推进资本项目可兑换试点，缩减外商投资负面清单

中国国务院最新表示，将全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放，有序推进资本项目可兑换试点，最大限度缩减自贸试验区外商投资负面清单。

--中国经济：今年做好去产能职工安置，在专项奖补资金中提高占比--人社部

中国人力资源社会保障部等多部委最新发布通知，就做好今年化解钢铁煤炭行业过剩产能中的职工安置工作做出安排，鼓励企业更多内部分流，促进转岗就业创业，并要求落实资金保障，各地要进一步调整财政支出结构，在专项奖补资金分配中适当提高职工安置因素占比。

--中国经济：辽宁、浙江等第三批自贸区将挂牌，承载一带一路等战略

上海证券报援引多地商务部门消息报导，第三批的辽宁、浙江、河南、湖北、四川、陕西、重庆七地自贸区各项筹备工作完毕，即将统一挂牌。

--中国经济：发改委批复首都环线高速公路通州至大兴段，总投资121.8亿元

中国国家发展改革委最新批复，为落实京津冀协同发展战略，同意建设首都地区环线高速公路通州至大兴段，该项目估算总投资约121.8亿元人民币，为政府与社会资本合作（PPP）项目。

--中国就业：受高房价和高物价影响，大都市人才溢出现象初现端倪--智联

中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。

--中国能源：中国增加美洲原油进口，联合石化力挺供应多元化

随着中东地区增加炼化产能，且非洲供应受到干扰，中国最大的原油进口商--中国石化准备从巴西、美国和加拿大进口更多船货，以确保原油供应稳定。

--中美关系：特朗普发布贸易问题推文，为他与习近平的首次会晤定基调

美国总统特朗普发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。

--中美关系：中国没有通过汇率贬值来促进出口的政策--副外长

中国外交部副部长郑泽光表示，中国没有通过汇率贬值来促进出口的政策。他在记者会上表示，中国不追求对美贸易顺差。

--香港经济：3月上半个月访港旅客升逾半成，冀增长势头持续--官员

香港商务及经济发展局局长苏锦梁表示，今年1-2月整体访港旅客人次按年上升1.4%，3月份上半个月初步看来亦有约5.5%的可观升幅。

--香港房地产：2月私人住宅楼价续创新高，连涨11个月且升幅为四个月来最大

香港差饷物业估价署发表临时数字显示，今年2月全港私人住宅楼价指数连续第11个月上升，续攀新高，按月升幅比1月加快且为四个月以来最大；中小型住宅升幅尤为凌厉。此外，2月租金指数亦连续第三个月反弹。

--路透调查：台湾3月出口料连续第六个月上升，通胀或上扬

根据路透调查中10位分析师的预估中值，台湾3月出口料将连续第六个月上升。调查显示，3月出口料将较上年同期大增13%。2月为同比增长27.7%，创下六年来最快增速。

【金融】

--中国央行：今后应建设数字央行，实现架构转型和大数据利用两个突破

中国人民银行称，金融新业态兴起需要中国央行加快开发应用各种新的监管技术手段，今后一段时期，央行科技工作应以建设数字央行为目标，重点打造一支专业型、复合型、学习型、创新型的央行金融科技队伍；实现架构转型和大数据利用两个突破。

--香港数据：2月底止外汇基金总资产增至38,250亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年2月底止外汇基金总资产为38,250亿港元，较1月底增加489亿港元。

--《独家新闻》台湾中国输出入银行控告刚果及中非共和国欠款获胜诉

文件显示，台湾一公营银行对两个非洲国家所欠的2.12亿美元贷款所提起的诉讼获得胜诉，同时还向另一个国家求偿，可能是台湾当局对友邦国家的警告，避免他们转投中国怀抱。

【固定收益】

--《分析》中国财政投放助力银行稳度MPA季考，资金将延续紧平衡态势

在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。

--中国货币市场：季末最后一日资金面整体平稳，惟非银受限MPA价格难下

一季度末最后一个交易日，中国银行间市场流动性整体平稳，跨月的隔夜、七天利率仅小幅走升，央行公开市场持续暂停逆回购操作影响不大；不过出于宏观审慎评估(MPA)考虑，银行对非银机构融出仍然收紧，非银价格续处高位。

--中国债市动态：期现货未脱弱势震荡，继续关注跨季后资金利率走向

中国债市早盘期现货未脱弱势震荡，银行间债市现券收益率波动甚微，中金所国债期货短暂冲高后回落窄幅整理；季末前最后一个交易日，资金面维持稳势，MPA考验已平稳度过，不过机构交易情绪普遍不高，因跨季后的资金利率走向仍存不确定性。

--中国票据市场：压力提前消化转贴利率本周走低，买需尚可仍有下行空间

季末前最后一周，中国票据市场转贴利率转为下行，因此前银行已提前消化表外理财纳入广义信贷MPA季度考核压力，且月末资金面未如预期中紧张。足期国股电票转贴价格本周跌幅超过20个基点(bp)，最新至年息4.6%附近。

--中国债市：上证所拟优化回购利率计息规则，改为实际占用天数计算

中国上海证交所表示，为更好服务市场参与者，便于投资者理解交易所回购利率，上交所正着手准备优化回购利率计息规则,拟将回购计息方式从名义天数改为资金实际占用天数。

--新债招标：国开行交易所两年期固息债利率3.78%，五年3.91%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午在上海证券交易所招标的两年和五年期固息债，中标利率为3.78%和3.91%，对应投标倍数4.23倍和4.16倍；这也是国开行新债在交易所市场隐身近三年后，重启发行的首批新债。

--新债招标：中国三个月期贴现国债加权中标收益率2.8771%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率为2.8771%；该期债边际中标收益率2.9251%，投标倍数2.03倍。

--中国货币市场：459家银行公布2017年同业存单发行计划，规模147,859亿

中国山东龙口农商行和法国巴黎银行(中国) 等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有459家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,858.5亿元人民币。

【外汇】

--《分析》不看空二季度人民币汇率，理由有三

今年一季度人民币兑美元没有出现此前市场担忧的破“7”，反而呈现稳中略升走势，单边贬值预期明显缓解；展望二季度，做空人民币的成本仍将高企，而内外部环境亦有利于人民币汇率基本稳定，除非美联储6月加息概率骤升，人民币贬值压力不会明显增大。

--中国汇市：人民币早盘随中间价缩量下跌，清明小长假临近交投清淡

人民币兑美元即期早盘继续随中间价调整，主因美指连续反弹。交易员称，美指重返100关口提振了部分客盘需求，汇价短暂跌破6.90元，但清明小长假临近，自营机构交投兴趣寥寥，半日成交明显缩量。

--中国外汇：今年经常账顺差将延续，资本和金融账户逆差有望收窄--外管局

中国外管局称，2016年中国国际收支呈现“经常账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常账户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。

--中国外汇：去年直接投资差额转为净流出，国际投资收益逆差收窄--报告

中国外管局公布报告称，去年中国直接投资差额由持续净流入转为净流出，因中国企业在全球资源配置的力度进一步加大，以及外国来华直接投资净流入少增明显。此外，国际投资收益仍为逆差，但逆差收窄。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线续下移，对人民币紧张的担忧有所缓解

中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数微升至92.93

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.12%至92.93；SDR篮子指数微升至95.03，BIS篮子指数微升至94.04。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升终结四连跌，银行、电力股等成推动反弹主力

中国股市沪综指周五小幅收升，结束四连跌。分析师指出，军工、银行、家电、电力等板块成为推动市场今日反弹的主要力量。从技术上看，大盘目前处于震荡箱体的底部区域，大盘在60日均线3,198点处有望获得支撑。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比继续回落

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回落。 尽管最新公布的数据显示中国宏观经济企稳向好，但流动性趋紧的担忧升温，因此基金经理近期仍持谨慎态度 。

--中国证券：兴业期货操作失误致中证500股指期货3月17日瞬间大波动--中金所

中国金融期货交易所表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约CICM7价格出现瞬间大幅波动。

--中国期市：三大期交所正研究取消相关商品的夜盘交易--中国证券网

上海证券报官方网站中国证券网报导援引大连商品交易所有关人士称，针对实体企业提出的取消夜盘的建议，国内三大商品交易所经监管层批准，正在研究取消相关商品的夜盘交易。

--中国期市：证监会将推更多期权，大商所称正研究玉米期权等

上海证券报官方网站报导，中国证监会副主席方星海今日表示，在豆粕期权和白糖期权后，证监会将根据服务实体经济的需要，推出更多期权产品上市，加深期货市场服务实体经济的功能。

--中国钢铁：3月钢铁PMI回落至50.6%，钢市供需矛盾累积--行业协会

中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会称，3月钢铁PMI为50.6%，较上月回落0.8个百分点，在连续两个月回升后出现回落，但已连续两个月处在50%的荣枯线上方。不过分项数据显示，当前钢铁企业生产更加积极，订单增长趋缓，出口大幅下降，行业供大于求的迹象显现，企业库存出现积压。

--中国汽车：发改委核准河南速达年产10万辆电动汽车项目，总投资逾26亿元

中国国家发展改革委最新批复，同意河南速达电动汽车科技有限公司年产10万辆电动汽车项目，以促进新能源汽车产业发展，项目总投资26.4亿元人民币。

--中港个股：中国建行去年MPA考核B档，拟出台的理财新规影响不大--高层

按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。

--中港个股：工商银行风险可控，预计今年资产质量将好于去年--高层

以资产计中国最大银行--中国工商银行董事长易会满称，针对脱实向虚及跨行业等风险问题，工行的风险是可控的。去年工行不良贷款新增额逐季减少，余额和比例在少增；拨备覆盖率在去年四季度有小幅回升，预计今年资产质量好于去年。

--中港股业绩：中石油去年净利大减78%再增派特别息，与沙特阿美深化合作

受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。

--中港个股：中国太保今年权益类投资更关注价值股及港股市场--高层

中国大型保险公司--中国太保旗下太保资产管理公司董事长、总经理于业明周五表示，今年太保在权益类投资策略上，将更为关注价值股，更加关注港股市场。

--中国个股：木林森拟以定增及现金收购明芯光电，获欧司朗剥离资产

中国木林森股份有限公司公告称，拟以定增及现金方式，以不超过40亿元人民币价格收购和谐明芯（义乌）光电科技有限公司，后者主要资产为全球第二大照明产品及方案提供商欧司朗OSRn.DE剥离的照明资产。

--香港个股：联想控股认购中铁信托计划和光银理财产品，各30亿元人民币

中国主要的投资集团--联想控股称，公司分别认购了中铁信托计划和光大银行理财产品，金额各30亿元人民币。

--中国企业：华为称净利润率目标为7%，今年运营商业务增长将放缓

中国通讯设备暨智能手机制造商华为表示，未来的净利润率目标为7%，公司并称2017年运营商业务增长率将放缓。

--港股业绩：合生创展去年核心利润升1.9倍，受入账收入及毛利率上升带动

中国房地产商--合生创展宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。

--中国个股：乐视网称融创中国投资款到帐逾120亿元，拟收购乐漾影视

近期因资金链紧张而受高度关注的中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司刊登公告称，融创中国已与公司第一大股东贾跃亭完成股权交割，成为第二大股东，其承诺投向乐视系的150亿元人民币投资款已到帐逾120亿元。

--中股业绩：美的集团去年净利同比增长16%，创新及自动化等为今年投资重点