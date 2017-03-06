《路透晚报》--3月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：保持中高速发展可能性很大，将密切关注物价走势--发改委

在中国公布今年经济6.5%左右的增长目标后，国家发展和改革委员会主任何立峰表示，中国经济保持中高速发展可能性很大；物价方面，发改委官员称，今年以来价格指数总体正常，实现今年物价涨幅3%左右的控制目标有很多有利条件，将密切关注CPI和PPI走势。

--中国央行：人民币汇率政策框架是稳定的，加息与否要看中国经济--副行长

中国央行副行长易纲表示，中国汇率政策框架是稳定的，人民币以供求为基础、参考一篮子货币、有管理的浮动汇率的框架会坚持。他还称，今年是否会加息要看中国的经济，要“以我为主”。

易纲还表示，人民币的稳定地位在过去十年明显上升，未来还将维持这种态势，对各大货币有弹性但又总体稳定；随着中国综合国力特别是劳动生产率的提高，人民币未来的趋势会保持稳定和相对强势的特征。

--中国政治：今年国防支出增7%至1.04万亿元，其中中央支出1.02万亿--财政部

新华社援引财政部有关负责人称，2017年中国财政拟安排国防支出10,443.97亿元人民币，比上年执行数增长7%；其中，中央本级拟安排国防支出10,225.81亿元，比上年执行数增长7.1%。

--中国经济：坚持全方位对外开放，继续推动贸易和投资自由化便利化--习近平

中国国家主席习近平周日称，建设自由贸易试验区是全面深化改革、扩大对外开放的一项战略举措。中国开放的大门不会关上，要坚持全方位对外开放，继续推动贸易和投资自由化便利化。

--《焦点》中国下调今年GDP目标至区间下限6.5%，降速目的只为改革添柴加薪

中国周日发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。

--《焦点》中国今年预算赤字率持平于3%，稳增长同时防风险抑泡沫并重

尽管中国2017年财政预算赤字总量有所增长，但预算赤字率（占GDP的比例）并未如预期般进一步提升，依旧持平于上年的3%。这也与今年宏观经济的总体定调一脉相承，在稳增长的同时，防风险、降杠杆、抑泡沫并重。

--《焦点》中国政府工作报告首提积极发展新三板，完善市场分层或为突破方向

中国场外市场--“新三板”的低迷表现正受到市场各方的重视。今年政府工作报告中首提新三板，并与创业板同时列为资本市场积极发展的方向，这预示着新三板今年将成为证券市场相关政策的关注焦点。

--中国央企：央企重组不是数量概念，今年混改将进一步拓宽--国资委主任

中国国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆表示，央企重组不是数量概念，今年央企重组将呈现两个重点，包括布局结构持续优化，重组重点向关系国计民生和国家安全领域方向进一步靠拢。此外，今年混合所有制改革将进一步拓宽，但不是所有国企都要搞混改。

--《焦点》中韩关系紧张，乐天称在华有10多家店面关闭

韩国乐天集团周一表示，其在中国的逾10家零售店在被监管当局检查后关门。韩国抗议中方在乐天同意为美国导弹防御系统提供部署用地后遭到中方不公平对待。

--《中国数据观测》2月宏观数据料显示经济稳步增长，控债务获腾挪空间

未来几周中国将公布一连串经济数据，预计将显示2月份经济取得稳步的增长，即便是政府下调了今年的GDP增长目标，以求控制债务快速积累所带来的风险。2月CPI料上涨1.7%；PPI料同比增7.7%，创近九年最高。2月新增人民币贷款料为9,200亿元。

--投行观点：中国经济政策稳定当头，今年广义赤字率继续扩张--瑞银

国际知名投行瑞银中国合资券商瑞银证券发布研报，对中国新出炉的今年政府工作报告作出解读。瑞银中国首席经济学家汪涛在报告中认为，今年中国宏观政策基本持稳，仅小幅收紧；财政赤字率（一般公共预算）保持在3%不变，但广义预算赤字率可能继续扩张。

--香港房地产：香港续为亚洲区建筑成本最高城市，全球排名仅次纽约--调查

建筑资产设计及谘询公司--凯谛思（Arcadis）最新发布的调查显示，香港继续成为亚洲区建筑成本最高的城市，并在去年的排名中上升一位，继纽约之后，为全球第二高建筑成本的城市。

【金融】

--中国金融：银监会开展信用风险专项排查，切实摸清风险底数--消息

中国银行业信用风险隐患正受到监管层高度关注。两位消息人士周一透露，中国银监会要求银行业金融机构和各级监管部门要切实摸清银行显性或者隐性承担信用风险的各项贷款、债券、投资、同业、表外、通道业务等风险敞口的信用风险底数，以加强信用风险管控。

--中国金融：明确比特币交易平台监管底线，建立负面清单--央行官员

中国在今年初展开针对比特币交易平台的监管风暴。一财网援引中国人民银行营业管理部主任周学东称，短期内要明确比特币交易平台监管底线，建立负面清单，做好风险防范和化解工作。

--香港金融：中期赤字预算反映基建开支，并非结构性财赤开始--财政司长

香港财政司司长陈茂波周日在其网志撰文称，此前公布的财政预算案预测中期将出现赤字，主要反映基建开支，并非预示结构性财赤的开始。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿元逆回购操作，单日净回笼300亿元

中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天期为200亿元，14天和28天期均为100亿元。据此计算，今日将净回笼300亿元。

--中国货币市场：资金面收敛大行供给暂有限，关注MLF到期会否续做

中国银行间市场资金面收敛，隔夜利率涨幅较明显。交易员称，央行公开市场延续净回笼，而周二将到期的1,940亿元MLF(中期借贷便利)尚无续做消息，市场谨慎情绪加重，早盘大行供给有限。

--中国债市动态：期现货延续振荡偏弱格局，短期机构预期仍较为偏空

中国银行间债市早盘现券收益率窄幅振荡，国债期货微幅走低。交易员表示，两会期间现券交投显胶着，包括政府工作报告GDP增长目标6.5%以及财政赤字率持平等表述尚未掀起波澜，更多突破还有待新的政策动向。

--新债招标：中国农发行三年债收益率3.8329%，七年4.2053%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年和七年固息债，中标收益 率分别为3.8329%和4.2053%，对应投标倍数2.37倍和3.13倍。

--《中国新债预测》国开行1/5/10年债预测均值分别为3.24%、4.00%和4.14%

中国国家开发银行周二将招标发行一、五和10年三期债。路透调查显示，现 券二级震荡偏弱，午后一级农发新债结果显示机构需求亦一般，预计明日国开债结果亦将接近或稍低于二级市 场，上述三期债收益率预测均值落在3.24%、4.00%和4.14%。

--中企海外债券：中国进出口银行计划境外发行美元、欧元双币种高级债券

中国进出口银行称，计划于近日以簿记建档形式在国际市场同时发行美元及欧元高级债券。债券发行年期具体为5年期和10年期美元债券，以及3年期欧元债券。进出口银行同时会根据市场情况及投资者反馈考虑发行7年期欧元债券。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升，购汇情绪略升限制汇价反弹空间

人民币兑美元即期早盘随中间价小升，但反弹幅度远不及中间价。交易员称，受上日汇价跌破6.90元影响，客盘购汇情绪略有上升，大行适度提供美元流动性确保汇价基本稳定，“两会”（人大和政协）期间恰逢美联储议息，汇价会否基本持稳有待观察。

--离岸人民币：马来西亚CIMB-Principal率先取得RQFII资格，委任汇丰为托管机构

马来西亚主要资产管理公司CIMB-Principal率先取得RQFII（人民币合格境外投资机构）的资格，成为马来西亚首家获此资格的基金公司，并已委任汇丰控股为托管机构。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数跌微至94.10

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.19%至94.1；SDR篮子指数跌至95.75，BIS篮子指数跌至95.37。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周反弹，CFETS指数升至94.28

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.47%至94.28，较2014年底则仍下跌5.72%。

--表格：台湾2月末外汇存底为4,376.61亿美元，月增0.25%--央行

台湾央行公布，2月末外汇存底为4,376.61亿美元，较上月增0. 25%或10.72亿美元。央行表示，外汇存底增加主要因素是外汇存底投资运用收益。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市小涨，创业板受政策扶持预期支撑走强

中国股市沪综指周一收市小涨。分析师指出，今年政府工作报告中提出积极发展创业板，投资者憧憬创业板有政策扶持，且成长股前期调整较充分，因此创业板等中小市值股走势显强，但大盘整体仍维持窄幅盘整走势。

--中国证券：证券法4月有望二审，注册制等核心问题尚待达成共识--人大官员

中国对证券法的修订即将进入二审，注册制、功能监管、证券定义的扩展等问题被认为是修法的核心问题。上海证券报引述全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，这些核心问题二审能否达成共识，现在还无法确定。

--中国证券：建议新股发行与上市分离，制定股票锁定期及减持办法--民进中央

中国民主党派--民进中央日前准备的提案建议，股票发行与上市分离，尽快解决IPO堰塞湖问题；提高新股发行定价的专业化和市场化，提高机构投资者在新股发行环节的配售比例，并配套制定股票锁定期及减持管理办法。

--中国证券：应坚持税收中性的基础上给予REITs适度税收优惠--九三学社

中国民主党派九三学社中央近日向全国政协提交的提案中建议，应在坚持“税收中性”的原则上给予房地产信托投资基金（REITs）适度税收优惠，公募发行REITs份额以增强流动性，扩大REITs基础资产范围等。

--《分析》白日梦？中国“煤改天然气”艰巨任务要在10月前完成

中国为治理严重污染给自己制定了一项惊人的任务：在华北污染最严重的28个城市，将至少120万户家庭的燃煤锅炉和供暖系统转为使用天然气或电力，以10月份为限。

--电信产业：中国三大运营商计划取消国内漫游费，提供商务专线价格优惠

中国三大国有电信运营商计划取消国内漫游费，降低中小企业互联网专线接入资费，以鼓励企业客户采用云计算等网络技术。

--中国农业：2016/17年度玉米进口量预估下调到100万吨--粮油信息中心

中国国家粮油信息中心表示，中国在2016/17年作物年度料将进口100万吨玉米，低于上个月预估的进口200万吨。

--香港个股：复星国际牵头财团完成对英国车联网公司1,300万英镑投资

中国综合性民营企业--复星国际称，其牵头财团完成对英国车联网公司The Floow价值1,300万英镑的投资交易。(完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)