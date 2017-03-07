《路透晚报》--3月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国宏调核心部门新掌门两会首秀，稳经济控物价守住钱袋子是要务

中国宏观调控重要职能部门发改委和财政部的新掌门--何立峰和肖捷分别在两会期间的新闻发布会上作了首场秀。稳经济控物价无疑是发改委今年的重要任务；而守住钱袋子防范债务风险则让财政部时刻保持警惕。

--中国外汇：2月末外储环比增69.2亿美元，结束连七月下降并重回至逾3万亿

中国央行公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方，1月为减少123.13亿美元。

外管局表示，随着国内经济增长动能进一步增强，跨境资金流出压力会有所缓解，但国际金融市场不确定性依然较大，外汇储备规模可能在波动中逐步趋于稳定。

--中国煤炭：今年去产能目标完全可以实现，煤价有望平稳回落--发改委

中国国家发展和改革委员会周二称，中国今年全年煤炭去产能的目标任务是完全可以实现，随着供需关系会趋于宽松，煤价有望呈现平稳回落态势、不会大幅上升。

--《综述》美国开始在韩国部署萨德，中韩冲突料加剧

美国太平洋司令部表示，美国周二开始在韩国部署反导弹防御系统萨德的首批部件，尽管中国坚决反对。此前朝鲜(北韩)发射四枚导弹。

--《综述》朝鲜禁止马来西亚民众离境，马国以牙还牙

朝鲜(北韩)周二禁止马来西亚民众离境，引发马方以牙还牙，吉隆坡警方因金正男被谋杀事件寻求询问至多三名藏身在朝鲜大使馆的男子。

--《综述》分城施策效果明显今年中国房价料持稳，房产税短期不具开征条件

中国楼市在经历了去年的“狂飙突进”后，目前逐渐显露见顶迹象。全国政协委员普遍指出，当前房地产市场区域性强且分化严重，“一城一策”的分类调控措施成效明显，预计今年房地产市场将整体维持稳定，并建议进一步出台“T＋N年”等政策抑制楼市的投机炒作行为。

--中国经济：发改委批复津石高速海滨大道至长深段等两项目，总投资138亿元

中国国家发展和改革委员会日前批复津石国家高速公路海滨大道至长深高速段，以及克什克腾至承德公路内蒙古自治区段两项目，总投资137.73亿元人民币。

--中国农业：粮食产量据当期供求适当增减会成为一种常态--农业部长

中国粮食产量在“十二连增”后去年首次回落，对此农业部长韩长赋表示，这是主动调整的结果，在意料之中；粮食产量根据当期的供求关系适当有一些增减，这是正常的，也会成为一种常态。

--中国外贸：中美双边直接投资达1,700亿美元，不追求大额顺差--副财长

中国财政部副部长朱光耀称，中国和美国在快速发展过程中产生了一些问题，双方可以通过磋商和谈判解决，中国不追求大额贸易顺差，一个健康平衡的中美关系符合两国人民的利益。

--中韩关系：韩国认为中国报复韩企，考虑诉诸WTO--韩国联合通讯社

韩国联合通讯社报导，韩国政府及执政党已表示，将好好地考虑就他们形容为中国的贸易报复行为向世界贸易组织(WTO)提起诉讼。

--全球经济：十亿美元富豪增至2,257位，大中华区富豪人数再超美国--胡润

胡润研究院发布2017胡润全球富豪榜，截止1月15日，全球共有2,257位拥有十亿美元财富的富豪，较上年增加69人，达到历史新高；其中大中华区域拥有609位，连续第二年超越美国（552位），德国超越印度位居第三。

--香港数据：2月底止外汇储备资产为3,905亿美元—金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年2月底止官方外汇储备资产为3,905亿美元，较上月底减少10亿美元。

--表格：台湾2月出口年增27.7%远优于预期，因去年低基点所致

台湾财政部公布，2月出口金额较上年同期升27.7%，远优于市场预期 的年增16.80%。因去年春节落在2月导致低基期所致。1-2月出口较上年同期则成长16.2%。

--台湾数据：2月CPI按年跌0.04%远低于市场预期，因去年春节基期高

台湾主计总处公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.04%，远低于市场预期的升0.50%。累计1-2月的通膨率年增1.09%。

【金融】

--中国金融：要控制货币资金大规模流向资产泡沫领域--央行副行长

中国央行副行长陈雨露表示，切实增强金融服务实体经济的能力，要坚持稳健中性的货币政策，坚持不搞大水漫灌；此外要千方百计地保持证券市场和房地产市场的稳定，避免大起大落，控制货币资金大规模流向资产泡沫领域。

--中国金融：信托业要舍弃纯通道业务，建议资管统一监管设立缓冲期--官员

中国银监会信托部主任邓智毅表示，信托公司要大力支持供给侧结构性改革，根据实体经济发展需要做好“加减”法，防范信托资金流入限制性领域，舍弃纯通道业务；同时，建议资产管理业务统一监管标准适当设置缓冲期，减少市场波动。

--中国金融：商业银行参与国债期货时机成熟、条件具备--上证所原理事长

自2013年中国重启国债期货后，推动商业银行尽快入市呼声一直较高。上海证券交易所原理事长桂敏杰建议，允许商业银行参与国债期货交易；他并认为，从整体来看，商业银行参与国债期货时机成熟、条件具备。

--中国金融：企业杠杆形成以银行债为主，去杠杆风险可控--政协委员

中国政协委员张懿宸称，中国今年在去杠杆方面会加大力度，流动性会相对收紧；不过企业杠杆以银行债为主，去杠杆风险可控。

--《焦点》中国科技与金融企业瞄准虚拟淘金热，腾讯与工行推出“微黄金”

中国虚拟礼物市场通常是追逐新潮的年轻消费者的地盘，他们在此庆祝特殊日子或者献殷勤。如今该市场正在吸引热衷于推动黄金交易的大型金融机构。

--中国金融：点融网与富士康共推区块链金融平台，破解供应链金融难题

中国知名网贷（P2P）平台--点融网与台湾电子代工大厂富士康旗下金融平台富金通宣布，双方共同推出一个名为“Chained Finance”的区块链金融平台，在业内首次创造性地借助区块链技术破解供应链金融和中小企业融资难题。

【固定收益】

--中国央行：今日开展1,940亿元MLF操作与到期量持平，利率与上期持平

中国央行称，为维护银行体系流动性基本稳定，结合近期MLF到期情况，今日对12家金融机构开展MLF操作共1,940亿元人民币，与今日到期量持平。

--中国公开市场：今日进行300亿元逆回购操作，单日净回笼100亿元

中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币逆回购操作，七天、14天和28天期各100亿元。据此计算，今日将净回笼100亿元。

--中国货币市场：资金面延续紧平衡，MLF续做消息有助稳定市场情绪

中国银行间市场资金面延续紧平衡态势；月初准备金例行补缴令银行融出意愿偏弱，而且今日有中期借贷便利（MLF）到期亦一度令市场心态偏谨慎，不过随后传出MLF将续做的消息，有助稳定市场情绪。

--中国债市动态：期货由升转跌现券仍显平淡，国开行五年新债需求稍弱

中国银行间债市早盘现券表现仍较平淡，主要利率债收益率在一个基点上下小幅波动。交易员表示，国债期货今日一度小涨，临近午盘转为下跌，走势显震荡，现券则不为所动变化有限；一级国开新债结果显示除五年期略逊外，一年和10年期品种需求尚可。

--新债招标：国开行一年新发债利率3.20%，10年增发债4.1221%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的一年期新发债和五、10年固息增发债，中标利率/收益率为3.20%、4.0239%和4.1221%，对应投标倍数3.78倍、2.25倍和3.32倍。

--全球债市：花旗计划将中国债券纳入其政府债券指数

花旗集团表示，将把中国在岸债券纳入该行的新兴市场和地区指数，这标志着中国在吸引外资进入债市,对抗资本外流方面取得又一胜利。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价走贬，美联储加息预期提振购汇情绪

人民币兑美元即期早盘小幅走贬，中间价则大幅下调近200点。交易员称，美联储3月加息预期逐渐升温，市场购汇情绪又起，大行则适度提供美元流动性确保汇价基本稳定，不过人大和政协两会期间汇价会否基本持稳有待观察。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，CFETS指数微跌至94关口

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.11%至94；SDR篮子指数持平于95.75，BIS篮子指数微跌至95.3。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日小幅收升，食品饮料板块领涨市场观望情绪仍浓

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今日股指在10日和20日均线之间波动，食品饮料板块领涨。由于美联储加息预期升温，市场观望情绪仍然浓厚，沪综指3,250点压力仍有待消化。

--中国企业：中民投两年内将在香港设立规模100-150亿美元投资基金--公司高层

中国民生投资股份有限公司董事局主席董文标称，今明两年，中民投将在香港设立100-150亿美元规模的投资基金。他并建议，国家发改委、央行、商务部等部门应建立协调机制，共同解决诸如企业普遍遇到的外汇汇出受限等问题。

--投行观点：今年A股上涨动力来自业绩提升，看好上中游及银行股--瑞银

在中国2017年政府工作报告出炉后，国际投行瑞银的中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，从经济目标来看，今年中国国内生产总值（GDP）名义增速维持高位，企业利润有望继续增长，这将是今年A股上涨的主要动力，预计至年底股指上涨近一成。

--香港个股：招商局置地近百亿人民币投得南京商住地块，伙拍置地等共同开发