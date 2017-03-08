《路透晚报》--3月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2月以美元计价出口重返跌势，逆差三年后再现然不具持续性

不同于上午公布的以人民币计价2月进出口双增之势，午后中国海关公布的以美元计价贸易数据显示，2月出口重返跌势同比下降1.3%，进口得益于春节错位因素和大宗商品价格持于高位，同比劲增38.1%；进口超预期增长，导致2月惊现贸易逆差，为事隔三年后首见。

分析人士指出，去年以美元计价的2月出口降幅高达28%，在此基数上今年2月出口仍在下降，难免担忧外需尚难有实质好转，但考虑到1-2月往往有春节因素扰动，数据通常不具代表性，而先导指数和部分经济先行指标均有向好，预示外贸也在回暖，2月逆差料不具可持续性，对人民币汇率影响不大。

--中国外交：通过“双暂停”摆脱半岛困境，敦促韩国中止布署萨德--外长

中国外交部长王毅表示，朝鲜半岛局势正呈现新一轮紧张，应通过“双暂停”摆脱目前的安全困境，并且使各方重新回到谈判桌前，即朝鲜暂停核导活动，美韩也暂停大规模军演。

--中国央行：人民币地位会愈发稳定，未来国际化将由市场驱动--副行长

全国政协委员、中国央行副行长易纲表示，人民币在国际货币体系中的位置会越来越稳定，随着人民币国际化进程的推进，将来会有更多的贸易和投资使用人民币，且完全由市场驱动。

--中国金融：出现脱实向虚等问题很正常，均能得到解决和化解--银监会主席

新华社官方微博“新华视点”援引中国银监会主席郭树清称，在中国走向繁荣发展的过程中肯定会遇到各种各样的问题、矛盾和风险，包括脱实向虚、服务实体经济不利等，出现这些问题很正常，都能得到解决和化解。

--《焦点》韩国称将积极考虑将中国报复韩企做法申诉至WTO

韩国执政党周二表示，将就其认为的中国因韩国部署萨德系统而采取的贸易报复措施向世界贸易组织(WTO)提起申诉。

【金融】

--中国金融：银行系债转股实施机构预计上半年批设--银监会副主席

中国银监会副主席王兆星表示，银行设立债转股实施机构的申请已经上报国务院，预计上半年能批设；同时，目前债转股实施机构设立的基本原则也已设定，相关规则马上出台。

--中国保险：保监会正在制定险企收购上市公司备案制实施细则--副主席

中国保监会副主席陈文辉表示，保监会要求保险机构收购上市公司时需要向保监会备案，目前正在制定保险公司收购上市公司备案制的具体实施细则，解决例如备案制引发的监管知情人信息泄露等问题。

--《焦点》中国银行业风险资产处置“加速度”，掘金还需苦练内功

“是最好的时代，也是最坏的时代”，频繁奔波于银行、企业和资产管理公司(AMC)之间掘金的德富资产合伙人吴舸，如此形容当前银行风险资产投资：一边厢银行债权违约处置蛋糕足够大；一边厢大量买方资金盲目进入，增加了收购端和处置端的困难。

--路透专访：中国企业金融需求多元化，浙商银行将继续发展非信贷业务--董事长

中国日趋严格的金融监管措施正在给金融机构带来压力。全国人大代表、浙商银行董事长沈仁康表示，银行业的确需要严格监管，但严监管与金融创新之间不应是对立关系。信贷只是银行服务实体经济的一个品种，而当前企业金融需求日趋多元化，未来浙商银行仍将继续推动理财、资管计划等非信贷业务的发展。

--香港金融：工银亚洲完成首笔美元SWIFT全球支付创新项目的跨境汇款

中国工商银行的香港分支--工银亚洲称，完成首笔美元SWIFT全球支付创新（gpi）项目的跨境汇款。

--台湾金融：下次两岸金融三会由对岸主办，将积极支持--金管会主委

台湾金管会主委李瑞仓称，下次两岸银行、证券和保险“金融三会”将由对岸主办，主控权不在台湾，对岸办理一定会积极支持，不过两岸金融往来不见得要透过固定形式的两岸金融三会，也可透过其他会议形式来交往。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元逆回购操作，单日净回笼200亿元

中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币逆回购操作，七天、14天和28天期各100亿元。据此计算，今日将净回笼200亿元，已连续第10日净回笼。

--中国货币市场：MLF续做后流动性维持稳势，月内到期资金供给尚可

中国央行公开市场已连续10日净回笼，不过上日到期的MLF已续做，银行间资金市场周三流动性总体较为平稳，月内到期的供给尚可，惟对季末时点仍心存谨慎。

--中国债市动态：期现货窄幅盘整IRS小涨，五年国债需求一般预期仍谨慎

中国银行间债市早盘现券继续横盘震荡，国债期货亦波动不大。交易员表示，现券收益率虽整体波动甚微，不过利率互换今日小幅上涨2-3个基点，因机构对未来MPA监管引发流动性忧虑仍在；一级五年期国债结果显示机构积极性比较有限，未来美联储加息等不确定性仍令观望心态不减。

--中企海外债券：中国进出口银行成功发行20亿美元及10亿欧元双币种债券

中国进出口银行称，成功境外发行总额20亿美元及10亿欧元双币种债券，其中十年期美元债和三年期欧元债的定价利差为中资发行人近两年同品种债券最窄水平。

--新债招标：中国五年续发国债收益率3.0265%，稍高于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的五年期国债，加 权中标收益率3.0265%，此前预测均值为3.01%。该期国债边际中标收益率为3.0864%，投标倍数为1.85倍。

--新债招标：中国农发行一年债收益率3.3286%%，10年4.2466%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、五、10年期固息债，中标 收益率分别为3.3286%、4.0784%和4.2466%，投标倍数为2.67倍、2.48倍和4.44倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，2月外贸数据暂未影响汇价

人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，但未能跌破昨日低点。交易员称，美联储三月加息升温遭遇中国“两会”（人大和政协）维稳，虽然客盘购汇需求略有升温，但大行继续在6.90元上方提供美元流动性，人民币料稳定为主，除非美元指数大幅拉升。

--《焦点》稳定人民币“全球货币体系地位”，倚望国际化“基础设施”建设

2017年中国两会政府工作报告关于汇率的新提法引发市场热议。分析人士指出，纵然今年外部环境仍较差，但过去两年因汇改导致的人民币国际化推进阶段性倒退状况将有机会翻转。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至93.90

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.10%至93.90；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至95.18。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收跌，经济展望预期不明朗对大盘形成较大扰动

中国股市沪综指微收跌。分析师指出，两会期间市场对未来经济的展望喜忧参半，整体预期不甚明朗，同时大盘缺乏向上突破的领军板块，短期指数继续维持高位震荡。料在3月中旬市场预期逐渐明朗后，大盘将会做出方向选择。

--香港个股：中证监核准中金与中投证券合并，要求五年内解决同业竞争

中国证监会周三核准国内知名投行--中国国际金融股份有限公司与中投证券进行合并的事宜，并要求中金公司防范与中投证券之间的风险传递和不当利益输送。这使得这项价值167亿元人民币的并购案又向前迈进了关键的一步。

--台湾股市：金管会称今年以来台股大户人数及资金都有成长--主委

台湾金管会主委李瑞仓表示，这两天台股成交量萎缩，确实跟外资观望有关，但有一个好现象，资金大户(指大额交易自然人)不管在人数及资金上都对投入台股有成长。

--中港个股：中兴通讯称计提美国巨额罚金后去年净亏损近24亿元人民币

中国电信设备大厂--中兴通讯称，计入须支付美国政府巨额罚金后，去年度业绩由盈转亏，净亏损接近24亿元人民币。稍早中兴通讯及美国政府表示，中兴通讯将认罪并支付8.92亿美元的罚金，就美方指控其违法向伊朗及朝鲜出售美国技术达成和解。

--中国企业：中星微董事长建议扶持自主芯片企业境内外上市融资--报载

中国工程院院士、中星微电子董事长邓中翰建议，为加速中国自主芯片的开发进程，应加大对重点企业的金融支持力度，扶持自主芯片企业在境内外上市融资、发行各类债务融资工具，以及依托全国中小企业股份转让系统加快发展。

--中国个股：乐视网称融创中国等投资人的投资款已按协议分期到帐

今年1月融创中国等与乐视网及关联公司达成战略入股协议后，乐视网周三早公告披露后续进展，相关投资人的投资款项均已按照协议约定分期到帐。这将有助于缓解资本市场对于乐视网资金链方面的担忧。

--中国企业：娃哈哈董事长称中美若发生贸易战，美国会更吃亏

杭州娃哈哈集团董事长宗庆后表示，倘若中美爆发贸易战，美国会更吃亏；因美国将无法享用价廉的中国产品。

--中国钢铁：钢价走升企业正扩大生产，下半年钢铁或供大于求--钢企高层

全国人大代表、中天钢铁集团董事局主席董才平表示，目前中国的钢铁产能依然很大，还没有释放全部产能，钢价回升后，很多钢企正在扩大生产，估计下半年可能出现供大于求的局面。

--香港个股：电视广播盘初一度跌近4%，此前传奇影业撤回可能收购建议