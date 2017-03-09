《路透晚报》--3月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2月CPI、PPI走势冷热不均，短期尚无成本推动通胀之忧

中国公布的2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势，春节过后食品价格回落是CPI涨幅低于预期的主要原因，而去年的低基数以及原材料价格持续上涨则推升PPI持续飙涨，不仅高于市场预期更创出近八年半新高。

分析师们普遍认为，虽然PPI同比持续上涨但环比连续两个月回落，同时国际大宗商品价格的上涨动力也显不足，因此PPI今年可能会呈现前高后低的走势。而连续上涨的PPI并未传导到CPI，预计中国短期尚无成本推动通胀之忧，也为宏观调控留出政策空间。

--《综述》中国去产能要避免形成新过剩，重头在于处置“僵尸企业”

中国正告别粗放式经济发展模式，“枝剪”此前积累的大量过剩产能亦成为供给侧改革重点任务。今年两会与会人士认为，去产能将贯穿整个供给侧改革始终，过程中既要避免钢铁煤炭行业之外出现新的过剩产能，同时又要处理好去产能导致的企业债务和职工安置问题。

--中国央企：今年前2月央企实现利润总额1,685.9亿元，同比增29.1%--国资委

中国国有资产管理委员会称，1-2月央企实现营业收入3.7万亿元人民币，同比增长15.2%；实现利润总额1,685.9亿元，同比增长29.1%。

--中国财政：今年设定3%赤字率目标是综合国内外形势的考量--副财长

中国财政部副部长朱光耀表示，中国今年设定赤字率目标3%是经过非常审慎研究的，是综合国内外经济政治形势的考量。

--中国外贸：始终要求企业依法经营，反对美国用国内法制裁中国企业--商务部

针对中兴通讯认罚和美国政府达成和解一事，中国商务部发言人孙继文表示注意到相关情况，中方一贯坚决反对美方利用国内法对中国企业实施制裁，中国政府始终要求企业在开拓海外市场过程中注意依法合规经营。

--亚洲房地产：人民币贬值放缓，中国境外房产投资将从美国转向亚洲--高力

国际物业咨询公司--高力国际近日发布报告称，今年人民币汇率预计不会进一步大幅下跌，中国境外房地产投资将从美国向亚洲市场转移。亚洲房地产资本流出会放缓，亚洲区域内部的房地产投资将表现强劲，中国将发挥更大的作用。

--台湾经济：水情不佳，继北部后高雄地区20日起拟一阶段限水--水利署

台湾经济部表示，台湾南部地区的降雨不如预期，未来如无明显降雨则3月20日高雄地区将进入第一阶段的限水措施。第一阶段限水措施主要是在离峰及特定时段减压供水。因北部水情更加不利，水利署在2月底时已开始北部部分地区的第一阶段限水。

--台湾经济：新南向政策目标多面向深耕关系，输银提供资金援助

台湾政府力推新南向政策，台湾行政院高层表示，将以输出入银行为主要政策银行支持厂商南向投资，并提供金援；此外也将多面向深耕东南亚各国的关系，希望能不因政治更迭伤害台湾企业和利益。

【金融】

--中国金融：数家银行一季度MPA考核将被取消资本充足率容忍度指标--消息

中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士周四透露，部分银行已经收到通知，央行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。

--路透专访：中国华融今年将成立多达五家由地方政府支持的资产管理公司

中国最大的不良资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司计划拓展坏账业务，今年建立至多五家由地方政府支持的资产管理公司。华融资产管理公司董事长赖小民周二晚间接受路透采访时表示，在中国政府大力降低公司债风险并从市场中清除僵尸企业的背景之下，中国华融对于投资地方资产管理公司益发感到有兴趣。

--中东个股：阿联酋联合国民银行将在中国开设第一家分行

阿联酋联合国民银行(Union National Bank)的执行长Mohammed Nasr Abdeen称，该银行下月将在中国开设第一家分行。目前海湾国家的银行正寻求在中国扩张。

--台湾金融：金管会考虑重新开放工业银行申设，将先洽公营行库--主委

台湾金管会主委李瑞仓称，考量台湾产业发展需要工业银行的支持，考虑重新开放工业银行的申设，将先与公营行库洽谈其可能性。

--台湾企业：国泰金旗下银行和寿险与加拿大丰业银行马来西亚子行标售独家议约

台湾资产最大金控--国泰金控周四公告，旗下国泰世华银行与国泰人寿共同参与加拿大丰业银行(The Bank of Nova Scotia)马来西亚子行100%股权标售案进行独家议约至4月30日。

【固定收益】

--中国公开市场：央行今日暂停逆回购操作，单日净回笼300亿元

中国央行公告称，近期增加流动性的因素较多，为保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。据此计算，今日将净回笼300亿元人民币，已连续第11日净回笼。

--中国货币市场：逆回购停做资金面稳中偏松，但季末MPA压力令预期偏紧

中国央行公开市场暂停逆回购操作，并已连续11日净回笼，不过对银行间市场流动性影响暂有限，整体依旧稳中偏松；但有关MPA（宏观审慎评估）考核标准趋严的消息，令市场对季末资金面预期更为谨慎。

--中国债市动态：通胀数据分化现券弱势震荡，MPA监管从严消息再添忧

中国银行间债市早盘现券及利率互换IRS震荡加剧，机构整体情绪仍偏空。交易员表示，现券收益率早间一度延续上日上行态势，随着统计局公布的2月通胀数据走势出现分化，CPI超预期走低，同时PPI涨幅创八年半新高，收益率先下后上，最终落到上日收盘附近。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.9388%，七年4.1987%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的三年、七年期增发债，中标收益率为3.9388%和4.1987%，此前预测均值为3.87%和4.21%；对应投标倍数1.90倍、3.94倍。

---新债招标：进出口行五年增发债收益率4.0963%，10年4.2596%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的五年和10年增发债，中标收益率分别为4.0963%和4.2596%；一年和三年固息增发债，中标收益率为3.3522%和3.9323%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘与中间价齐创近两月低点，通胀数据影响有限

人民币兑美元即期早盘一度跌破6.92元，与中间价双双触及近两个月低点。交易员称，中国通胀数据对汇市影响不大，而强劲美国数据给美元指数更多上行动力，进而施压人民币，今早机构自营在整数关口附近止盈离场，等待更好入场时机限制了人民币汇价跌势。

--CNH动态：离岸人民币兑美元午后大涨逾200点，与内地汇价再现倒挂

离岸人民币兑美元即期午后大涨200点，与内地汇价重现倒挂。交易员指出，受昨日公布三年首现的中国2月贸易逆差影响，昨天离岸人民币大跌，与境内一度保持逾100点的价差；今日午后或因离岸市场受干预，CNH在一小时内涨逾200点，价差再现倒挂。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.03

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.13%至94.03；SDR篮子指数微跌至95.71，BIS篮子指数微升至95.32。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌至近三周新低，受外盘影响能源煤炭股领跌

中国股市沪综指收跌至近三周新低。分析师指出，受隔夜国际油价大幅跳水影响，今早A股市场上能源、煤炭、有色等大宗商品股票普遍低开，并跌幅居前，所幸部分中小市值股走势显强，挽回一些市场人气，大盘在30日均线（3,205点）处受支撑。

--路透专访：中国能完成钢铁去产能任务，但行业“春天”言之尚早--石横特钢

钢铁业去产能仍是中国经济重大课题，对于今年提出再压减钢铁产能5,000万吨目标，大型民营钢铁企业--石横特钢集团董事长张武宗认为，目标比较适宜，完成任务没问题，预计今年去产能主要对象还在地条钢、违规建设和污染企业方面，不过中国钢铁去产能任务仍艰巨，今年粗钢产量仍将超过7亿吨。

--中国汽车：2月乘用车销量同比增8.9%，1-2月零售增速开局负增长--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会公布，2月乘用车销量同比增长8.9%，环比则下降29.3%，而1-2月累计零售增速下降2%，是近年来唯一的1-2月累计零售增速负增长的开局。预计3月进入节后的生产活动正常期，投资和价格走强对车市的影响逐步体现。

--企业并购：鸿海接洽SK海力士，寻求联合竞购东芝芯片业务--日经

日经新闻引述消息人士报导称，全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海已经接洽韩国芯片(晶片)生产商SK海力士，寻求联合竞购日本东芝旗下存储器芯片(记忆体晶片)业务。

--香港个股：山水水泥指亚洲水泥意图收购讯息造成混乱，要求对方澄清意向

正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团表示，已指示法律顾问，向股东之一的亚洲水泥发信要求其澄清此前公告中，有关建议收购China Shanshui Investment Company Limited（CSI，中国山水投资有限公司）的意向。

--中国企业：滴滴出行在美国矽谷设立研究院，加速布局全球创新网络

中国最大移动交通平台--滴滴出行宣布，其在美国矽谷山景城（Mountain View）成立了滴滴美国研究院，投入大数据安全和智能驾驶两大领域的研究，加速布局全球创新网络。(完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)